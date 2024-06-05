🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны Начало: На площади Маргелова 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 140 отзывов Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города Начало: На площади Маргелова 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 64 отзыва Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории Начало: В Рязани или Рыбном 10 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии Начало: На Соборной площади 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 271 отзыв Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов Начало: Пл. Соборная 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 47 отзывов Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны Начало: Соборная площадь 3 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками Начало: На ул. Свободы 4 800 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 100 отзывов Таинственные места Рязани: погружение в историю города Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии Начало: У памятника Евпатию Коловрату 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 45 отзывов Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную Начало: Около собора Бориса и Глеба 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 111 отзывов Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы Начало: На Соборной улице от 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3.5 часа 36 отзывов Велопрогулка к Мещерским озерам Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского 2 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю Начало: На Первомайском проспекте 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа 27 отзывов Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы Начало: В Рязани, на площади Победы 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города» Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас Начало: На Соборной площади 3 700 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза В интерактивном формате исследовать атмосферное место с постройками 19 века Начало: В Старожилово 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Рязань древняя, вкусная, гостеприимная Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы Начало: На площади Соборная от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями Начало: На Соборной площади 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка Погрузитесь в мир рязанских вкусов и ароматов, открывая истории старинных улиц и местных деликатесов Начало: В Новослободском сквере 5 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов Начало: Площадь перед Соборной колокольней 5 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 334 отзыва Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей Начало: На улице Семинарская 5 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 4.5 часа 2 отзыва Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово Начало: В посёлке Старожилово 2 750 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Популярное предложение На машине времени по историческим эпохам Рязани Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии Начало: На улице Кремлевский Вал 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида Начало: На площади Соборная 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 8 часов 1 отзыв В гости к природе: из Рязани в Окский заповедник Приглашаем в путешествие по Окскому заповеднику: встреча с уникальной флорой и фауной, вдохновляющие пейзажи и чистый воздух Начало: Возле ТРЦ «Круиз» 8 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Популярное предложение Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища Вдохновляющая прогулка по русским Помпеям с человеком, переехавшим сюда из столицы ради мечты Начало: У храма Преображения Господня на Старой Рязани 5 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми Начало: На улице Почтовой от 4 300 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Шилово: неизведанный уголок рязанской земли Шиловский край удивляет даже бывалых путешественников. Пейзажи, археология, мифы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии Начало: На Театральной площади 9 850 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 6.5 часов 27 отзывов Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова Начало: На пл. Победы 9 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах Начало: на Соборной площади 3 950 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Городище Старая Рязань и село Исады (на вашем авто) Познакомиться с тысячелетней историей Рязанщины и насладиться дивными видами Начало: На Соборной площади 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды Начало: На пл. Победы 11 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 7 отзывов В Окский заповедник - к журавлям и зубрам Отправляйтесь в Окский заповедник в Рязани! В группе до 3 человек вы увидите журавлей и зубров, прогуляетесь по лесу и посетите Музей сельского быта Начало: На Соборной площади 10 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 10 отзывов Экскурсия-квест в Рязани: загадочные «Грибы с глазами» Встречайте грибных жителей Рязани в увлекательной экскурсии-квесте, полной открытий и фото-моментов Начало: Памятник ленину, площадь ленина 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов Начало: На ул. Краснорядская 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей Начало: На улице Почтовая 3 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Рязань сквозь столетия: история и архитектура Прогулка по центральным улочкам Рязани, начиная с XI века и до сегодняшнего дня. Откройте для себя архитектурные шедевры и знаменитых личностей Начало: Улица Почтовая, 49, Рязань Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва Индивидуальная экскурсия «Древняя, но юная Рязань» - погружение в историю Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань Расписание: Ежедневно, по договоренности 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Путешествие по святым местам Рязанской области: Константиново и Пощупово Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Интерактивная квиз-экскурсия по историческому центру Рязани Погрузитесь в историю Рязани через увлекательный квиз. Знания, эмоции и сувениры - ваш путеводитель в прошлое Начало: Ул. Соборная, 16 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Индивидуальная экскурсия «Рязань - душа России»: история и архитектура Погрузитесь в атмосферу старинного Рязани в компании опытного гида. Исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории Начало: Улица Соборная, 16, Рязань Расписание: Ежедневно, в любое время 6 200 ₽ за всё до 10 чел.