Ксения проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия по Солотчинскому монастырю

Начнем с самых истоков — вы узнаете о первых упоминаниях Солотчи, связанных со строительством монастыря в 14 веке. Поговорим о его основателе, князе Олеге Рязанском, похороненном здесь со своей женой, и периоде наивысшего расцвета Рязанского княжества. Особое внимание уделим архитектуре обители — крупнейшего в регионе памятника нарышкинского барокко. Также вы узнаете о ключевых периодах в жизни монастырского ансамбля, который успел побывать одним из главных на Руси, и посетите знаковые храмы комплекса.

По следам творческих личностей

Прогулка 👣 по поселку принесет не только эстетическое удовольствие от старорусских пейзажей, но и пользу для здоровья — ведь вы пройдете по опушке леса, наполненного терпким ароматом сосновой хвои. И, конечно, по пути вы услышите о художниках, литераторах и музыкантах, благодаря которым Солотча не ограничилась статусом простого курортного поселка, а стала прославленным местом, где черпали вдохновение знаменитые творческие личности. Певец русской природы Паустовский, советский романтик Фраерман, нобелевский лауреат Солженицын, выдающийся гравер Пожалостин, художник-передвижник Архипов — об этих и других известных людях мы подробно поговорим на экскурсии 🧭.

«В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает притягательной силой. Он очень скромен.., но в нем… заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы». К. Паустовский

Организационные детали