Ксения проводит ещё 3 экскурсии

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Поэты и святыни Солотчи

Познакомиться с историей средневекового монастыря и пройти по любимым местам народных творцов

Ксения
Ксения – представитель из Рязани
В 20 км от Рязани вы посетите курортный поселок, история 📖 которого началась еще в 14 веке.

В старинном Солотчинском монастыре узнаете о правлении князя Олега и периоде процветания Рязанского княжества.

Откроете любимые места Паустовского, Солженицына, Есенина и других творческих людей.

А еще подышите целебным сосновым воздухом и оцените эталонные старорусские пейзажи.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Поэты и святыни Солотчи
Поэты и святыни Солотчи

Что вас ожидает

Экскурсия по Солотчинскому монастырю
Начнем с самых истоков — вы узнаете о первых упоминаниях Солотчи, связанных со строительством монастыря в 14 веке. Поговорим о его основателе, князе Олеге Рязанском, похороненном здесь со своей женой, и периоде наивысшего расцвета Рязанского княжества. Особое внимание уделим архитектуре обители — крупнейшего в регионе памятника нарышкинского барокко. Также вы узнаете о ключевых периодах в жизни монастырского ансамбля, который успел побывать одним из главных на Руси, и посетите знаковые храмы комплекса.

По следам творческих личностей
Прогулка 👣 по поселку принесет не только эстетическое удовольствие от старорусских пейзажей, но и пользу для здоровья — ведь вы пройдете по опушке леса, наполненного терпким ароматом сосновой хвои. И, конечно, по пути вы услышите о художниках, литераторах и музыкантах, благодаря которым Солотча не ограничилась статусом простого курортного поселка, а стала прославленным местом, где черпали вдохновение знаменитые творческие личности. Певец русской природы Паустовский, советский романтик Фраерман, нобелевский лауреат Солженицын, выдающийся гравер Пожалостин, художник-передвижник Архипов — об этих и других известных людях мы подробно поговорим на экскурсии 🧭.

«В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает притягательной силой. Он очень скромен.., но в нем… заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы». К. Паустовский

Организационные детали

  • Добраться до Солотчи можно общественным транспортом с автовокзала «Приокский» (Окский проезд) или на личном транспорте
  • При наличии свободного места в вашем автомобиле 🚘, экскурсовод может начать путевую экскурсию ⛳ от места выезда. Место встречи обговаривается отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Поэты и святыни Солотчи
Поэты и святыни Солотчи
Поэты и святыни Солотчи
Поэты и святыни Солотчи
Поэты и святыни Солотчи
Поэты и святыни Солотчи
Поэты и святыни Солотчи
Поэты и святыни Солотчи
Поэты и святыни Солотчи
Поэты и святыни Солотчи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Я представляю туристическо-образовательный проект. Каждому нашему мероприятию и экскурсии предшествует серьезная работа с фактическим материалом, проверенными источниками и архивными данными. Мы верим, что познание своей истории, традиций, да и просто прогулка по городу или поездка за город могут быть атмосферными и нескучными.
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