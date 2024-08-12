Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Лучшие месяцы для посещения Солотчи - с мая по сентябрь. В это время года природа Мещеры особенно красива, а прогулки по сосновому бору доставят максимум удовольствия. Экскурсия будет комфортной и запоминающейся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей гравера Пожалостина
Солотчинский монастырь
Церковь Иоанна Предтечи
Собор Рождества Богородицы
Храм Святого Духа
Описание экскурсии
Секреты рязанских гравюр
Дорога в Солотчу сама по себе достойна внимания: в пути вы полюбуетесь идиллическими пейзажами и услышите о значимых местах, мимо которых мы будем проезжать. Оказавшись в посёлке, вы заглянете в музей великого гравера И. П. Пожалостина, а перед посещением экспозиции я расскажу творчестве мастера и приоткрою его секреты. Например, вы узнаете, какое техническое чудо подвигло Пожалостина вернуться в Рязань.
Солотчинский монастырь: дивный и древний
Следом отправимся в Солотчинский монастырь 14 века, основанный князем Олегом Рязанским. Необыкновенная архитектура церкви Иоанна Предтечи, собора Рождества Богородицы и храма Святого Духа позволит проникнуться красотой и гармонией этого места. Кроме того, вы узнаете о старинном поселке иконописцев-богомазов при монастыре, откуда вышли многие мастера иконописи.
Красоты Мещерского края
Паустовский, Гайдар, Куприн, Вересаев, Фадеев — можно бесконечно перечислять тех, кого покорили необыкновенная природа и ландшафты «Рязанской Италии». Прогуливаясь по мещерским тропам и дорожкам соснового бора, вы убедитесь, что Солотча не зря заслужила такое название. На обратном пути скучать тоже не придется: вы узнаете, почему до конца 20 века местные жители считали «мерина» помощником «кукушки».
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей Пожалостина (100 руб. /взрослые, 60 руб. /дети), а также экскурсионное сопровождение в музее — 700 руб. для группы до 20 чел.
Во время экскурсии возможно перемещение на автобусе / такси, если вы не на машине
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рязани, на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 2370 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, я живу в Рязани почти 50 лет, восемь из них работаю гидом. С радостью покажу вам главные и тайные места родного города и расскажу о них интересные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
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–
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–
Анастасия
Брали экскурсию в конце мая большой группой 18 человек. Организация менеджером некудышная. Завышенные цены на заказ автобуса для группы. За один день до экскурсии была подмена гида, в результате Гид читать дальшеуменьшить
не владел информацией по маршруту и договоренностям, все было как сломанный телефон через третье лицо. К самому гиду Надежде Александровне вопросов нет, квалифицированный экскурсовод, все провела как полагается. Минус опять же в организации - нет микрофонов и аудиогида - ничего не слышно, информация доносилась рядом стоящим и идущим 6-8 человекам.
Андрей
Ответ организатора:
Анастасия, добрый день. Очень печально, что вам не совсем понравилась экскурсия. Но давайте будем честными. О замене гида Вы знали читать дальшеуменьшить
заранее. Гид, который проводил экскурсию, полностью владел информацией. вы же сами его хвалите. У Вас, в этот день, была экскурсия и по Кремлю. Спасибо за высокую оценку. Очень жаль, что не удалось передать аудиооборудование для большой группы гиду. Простите. По автобусу - вспомните! Вам были переданы контакты автобаз, вопрос с ценообразованием Вы решали сами. Очень рад, что через 2,5 месяца Вы все таки вспомнили, что остались должны 2500 рублей за экскурсию. Спасибо.
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Елена
Спасибо большое гиду Андрею, за очень увлекательное путешествие по Рязани! У нас было несколько часов до поездки в отель, откликнулся Андрей и считаем, что очень повезло. Так интересно вме рассказал! читать дальшеуменьшить
Я была уже в Рязани, но как будто то побывала впервые, очень грамотно, интересно, познавательно- все как мы любим😍 также были рекомендованы места для покупки сувениров и обеда нам очень понравилось. Спасибо большое, Андрей!
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Евгения
Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел заинтересовать как детей, так и взрослых.
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ANDREY
Очень грамотный и ненапряжный рассказ. Очень здорово, что были учтены мои пожелания - где прогуляться, где остановиться пофоткать, когда пообедать. И природа красивейшая. Так что рекомендую!
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С
Светлана
Я тщательно выбирала экскурсии вокруг Рязани и ни секунды не пожалела, что выбрала именно эту. Интересная по содержанию и богата эмоциональными впечатлениями. Конечно, все это было бы невозможно без профессиональной читать дальшеуменьшить
подачи материала Андреем. Замечательный гид, знающий, любящий то, о чем он рассказывает и умеющий заразить своими эмоциями нас, своих гостей. Узнали много нового о Рязанском крае, его истории и людях. Андрей познакомил нас с ними, как будто мы познакомились с его родственниками. Нельзя не отметить, что Андрей очень внимательно относится к пожеланиям своих гостей, подстраивается под их темп и запросы. Мои самые теплые воспоминания об экскурсии и горячие рекомендации посетить именно его экскурсии.
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Г
Геннадий
Через год после тура в Рязань, нам с супругой захотелось продолжить знакомство с этим краем. Андрей - тонкий, интеллигентный, доброжелательный и интеллектуальный собеседник. Уже на стадии подготовки мы обсудили формат читать дальшеуменьшить
экскурсии, Андрей нам порекомендовал, какие музеи можно посетить дополнительно, где поужинать. По окончании экскурсии нас доставили прямо к музею Максима Факторовича, а вечером мы побывали в замечательном трактире "Белый", где Андрей забронировал нам столик. Сама экскурсия прошла на одном дыхании. Музей Пожалостина, Солотчинский монастырь, Ласково останутся в памяти надолго. А подробная исторический рассказ по дороге назад, логически закончившийся вместе с остановкой автомашины по окончании экскурсии - это просто блеск. Остается сильное желание через год опять вернуться в Рязань и продолжить знакомство с этим удивительным местом вместе с Андреем.
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