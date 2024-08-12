Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Лучшие месяцы для посещения Солотчи - с мая по сентябрь. В это время года природа Мещеры особенно красива, а прогулки по сосновому бору доставят максимум удовольствия. Экскурсия будет комфортной и запоминающейся.

Приглашаем вас в путешествие по Солотче, жемчужине Рязанской области, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.На этой экскурсии вы познакомитесь с местными достопримечательностями, которые оставили свой след в истории

и культуре России. Вас ждет знакомство с творчеством известного гравера И.П. Пожалостина и посещение его музея, где вы узнаете уникальные подробности его работы и жизни. Затем мы отправимся в древний Солотчинский монастырь, где вы сможете ощутить духовную атмосферу и узнать о жизни иконописцев-богомазов. Погружение в природу Мещерского края позволит вам насладиться уникальными пейзажами, которые вдохновляли многих русских писателей. На обратном пути мы расскажем о местных легендах и преданиях, делая ваше путешествие еще более незабываемым. Подарите себе день, полный открытий и впечатлений в Солотче

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты рязанских гравюр

Дорога в Солотчу сама по себе достойна внимания: в пути вы полюбуетесь идиллическими пейзажами и услышите о значимых местах, мимо которых мы будем проезжать. Оказавшись в посёлке, вы заглянете в музей великого гравера И. П. Пожалостина, а перед посещением экспозиции я расскажу творчестве мастера и приоткрою его секреты. Например, вы узнаете, какое техническое чудо подвигло Пожалостина вернуться в Рязань.

Солотчинский монастырь: дивный и древний

Следом отправимся в Солотчинский монастырь 14 века, основанный князем Олегом Рязанским. Необыкновенная архитектура церкви Иоанна Предтечи, собора Рождества Богородицы и храма Святого Духа позволит проникнуться красотой и гармонией этого места. Кроме того, вы узнаете о старинном поселке иконописцев-богомазов при монастыре, откуда вышли многие мастера иконописи.

Красоты Мещерского края

Паустовский, Гайдар, Куприн, Вересаев, Фадеев — можно бесконечно перечислять тех, кого покорили необыкновенная природа и ландшафты «Рязанской Италии». Прогуливаясь по мещерским тропам и дорожкам соснового бора, вы убедитесь, что Солотча не зря заслужила такое название. На обратном пути скучать тоже не придется: вы узнаете, почему до конца 20 века местные жители считали «мерина» помощником «кукушки».

Организационные детали