Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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Солотча — «ворота Мещеры»

Влюбиться в природу Рязанского края, побывать в музее гравюры и посетить монастырь 14 века

Андрей
Андрей – Гид из Рязани
Недалеко от Рязани в мещерских лесах уютно расположился поселок Солотча, где в воздухе витает дух истории 📖, аромат соснового бора и пьянящая атмосфера итальянских курортов.

Мы прогуляемся по любимым тропам Паустовского и Гайдара, проникнем в прошлое Солотчинского монастыря и посетим музей 🖼 гравера Пожалостина.

А по пути поговорим о преданиях этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 35003 150 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Солотча — «ворота Мещеры»
Солотча — «ворота Мещеры»

Что вас ожидает

Секреты рязанских гравюр
Дорога в Солотчу сама по себе достойна внимания: в пути вы полюбуетесь идиллическими пейзажами и услышите о значимых местах, мимо которых мы будем проезжать. Оказавшись в посёлке, мы посетим музей 🖼 великого гравера И. П. Пожалостина: здесь я расскажу о расскажу о творчестве мастера и приоткрою его секреты. Например, вы узнаете, какое техническое чудо подвигло Пожалостина вернулся в Рязань и почему в детстве у него была другая фамилия.

Солотчинский монастырь: дивный и древний
Следом отправимся в Солотчинский монастырь 14 века, основанный князем Олегом Рязанским. Необыкновенная архитектура церкви Иоанна Предтечи, собора Рождества Богородицы и храма Святого Духа позволит проникнуться красотой и гармонией этого места. Кроме того, вы узнаете о старинном поселке иконописцев-богомазов при монастыре, откуда вышли многие мастера иконописи.

Красоты Мещерского края
Паустовский, Гайдар, Куприн, Вересаев, Фадеев — можно бесконечно перечислять тех, кого покорили необыкновенная природа и ландшафты «Рязанской Италии». Прогуливаясь по мещерским тропам и дорожкам соснового бора, вы убедитесь, что Солотча не зря заслужила такое название. На обратном пути скучать тоже не придется: вы узнаете, почему до конца 20 века местные жители считали «мерина» помощником «кукушки».

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в музей Пожалостина (100 руб. /взрослые, 60 руб. /дети), а также экскурсионное сопровождение в музее — 700 руб. для группы до 20 чел.
  • Если вы путешествуете не на машине, транспорт оплачивается дополнительно: легковой автомобиль (до 4 чел) — 1000 руб., микроавтобус (до 15 чел) — 6000 руб.
Начало и место завершения
🚩 в Рязани, на площади Победы
Солотча — «ворота Мещеры»
Солотча — «ворота Мещеры»
Солотча — «ворота Мещеры»
Солотча — «ворота Мещеры»
Солотча — «ворота Мещеры»
Солотча — «ворота Мещеры»
Солотча — «ворота Мещеры»
Солотча — «ворота Мещеры»
Солотча — «ворота Мещеры»
Солотча — «ворота Мещеры»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, я живу в Рязани почти 50 лет, восемь из них работаю гидом. С радостью покажу вам главные и тайные места родного города и расскажу о них интересные факты.
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Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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