Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Секреты рязанских гравюр

Дорога в Солотчу сама по себе достойна внимания: в пути вы полюбуетесь идиллическими пейзажами и услышите о значимых местах, мимо которых мы будем проезжать. Оказавшись в посёлке, мы посетим музей 🖼 великого гравера И. П. Пожалостина: здесь я расскажу о расскажу о творчестве мастера и приоткрою его секреты. Например, вы узнаете, какое техническое чудо подвигло Пожалостина вернулся в Рязань и почему в детстве у него была другая фамилия.

Солотчинский монастырь: дивный и древний

Следом отправимся в Солотчинский монастырь 14 века, основанный князем Олегом Рязанским. Необыкновенная архитектура церкви Иоанна Предтечи, собора Рождества Богородицы и храма Святого Духа позволит проникнуться красотой и гармонией этого места. Кроме того, вы узнаете о старинном поселке иконописцев-богомазов при монастыре, откуда вышли многие мастера иконописи.

Красоты Мещерского края

Паустовский, Гайдар, Куприн, Вересаев, Фадеев — можно бесконечно перечислять тех, кого покорили необыкновенная природа и ландшафты «Рязанской Италии». Прогуливаясь по мещерским тропам и дорожкам соснового бора, вы убедитесь, что Солотча не зря заслужила такое название. На обратном пути скучать тоже не придется: вы узнаете, почему до конца 20 века местные жители считали «мерина» помощником «кукушки».

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