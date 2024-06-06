🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 271 отзыв Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов Начало: Пл. Соборная 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 100 отзывов Таинственные места Рязани: погружение в историю города Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 45 отзывов Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную Начало: Около собора Бориса и Глеба 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю Начало: На Первомайском проспекте 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 15 отзывов Купеческая Рязань в мини-группе Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю Начало: На ул. Почтовая 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города» Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас Начало: На Соборной площади 3 700 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза В интерактивном формате исследовать атмосферное место с постройками 19 века Начало: В Старожилово 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов Начало: Площадь перед Соборной колокольней 5 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 4.5 часа 2 отзыва Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово Начало: В посёлке Старожилово 2 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах Начало: на Соборной площади 3 950 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов Начало: На ул. Краснорядская 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей Начало: На улице Почтовая 3 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Рязань сквозь столетия: история и архитектура Прогулка по центральным улочкам Рязани, начиная с XI века и до сегодняшнего дня. Откройте для себя архитектурные шедевры и знаменитых личностей Начало: Улица Почтовая, 49, Рязань Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Индивидуальная экскурсия «Рязань - душа России»: история и архитектура Погрузитесь в атмосферу старинного Рязани в компании опытного гида. Исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории Начало: Улица Соборная, 16, Рязань Расписание: Ежедневно, в любое время 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Легенды и истории сквозь века Начало: Ул. Почтовая, д. 49 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00 5 000 ₽ за экскурсию

Индивидуальная 1 час Прогулка со стрельцом-молодцом по средневековой Рязани Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00 5 000 ₽ за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Автомобильная экскурсия в Солотчу Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00 9 000 ₽ за экскурсию