Экскурсии Рязани об истории и архитектуре

Найдено 20 экскурсий в категории «История и архитектура» в Рязани, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
271 отзыв
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Таинственные места губернской Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
24 июня в 16:00
26 июня в 16:30
4 000 за всё до 10 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 8 чел.
Деревянная Рязань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю
Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Начало: На Первомайском проспекте
Завтра в 16:00
21 июня в 13:00
4 200 за всё до 10 чел.
Купеческая Рязань в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
15 отзывов
Купеческая Рязань в мини-группе
Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
800 за человека
Всё о Рязани в самом сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700 за всё до 9 чел.
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
В интерактивном формате исследовать атмосферное место с постройками 19 века
Начало: В Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5 900 за всё до 8 чел.
Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
2 отзыва
Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений
Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
Начало: В посёлке Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 750 за человека
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах
Начало: на Соборной площади
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
3 950 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани
Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов
Начало: На ул. Краснорядская
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 800 за всё до 10 чел.
Рязань: истории и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
18 июня в 10:00
19 июня в 13:00
3 700 за всё до 10 чел.
Рязань сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Рязань сквозь столетия: история и архитектура
Прогулка по центральным улочкам Рязани, начиная с XI века и до сегодняшнего дня. Откройте для себя архитектурные шедевры и знаменитых личностей
Начало: Улица Почтовая, 49, Рязань
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
18 июня в 10:00
19 июня в 16:00
4 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Рязань - душа России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Рязань - душа России»: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Рязани в компании опытного гида. Исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории
Начало: Улица Соборная, 16, Рязань
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Легенды и истории сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Легенды и истории сквозь века
Начало: Ул. Почтовая, д. 49
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
5 000 за экскурсию
Прогулка со стрельцом-молодцом по средневековой Рязани
Индивидуальная
1 час
Прогулка со стрельцом-молодцом по средневековой Рязани
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
5 000 за экскурсию
Автомобильная экскурсия в Солотчу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Автомобильная экскурсия в Солотчу
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
9 000 за экскурсию
Рязань и рязанцы в истории России
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рязань и рязанцы: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, открыв для себя исторические секреты и культурные сокровища
Начало: на улице Павлова
21 июня в 13:00
23 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Купеческая Рязань в мини-группе
    Отличная экскурсия, спасибо большое Анастасии!!! Очень душевный гид и отличный рассказчик, спасибо.
  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Деревянная Рязань
    Большое спасибо Валентину за знакомство с городом, его историей и современностью. Несколько дней ходили этими маршрутами, но сами не только не
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    знали историю очаровательных купеческих домиков с резными наличниками, но половину даже не замечали! Но стоило только заглянуть с увлеченным своим делом знатоком истории в какой-то дворик, завернуть за угол, как взгляду сразу открывалась совсем другая Рязань: трогательная, беззащитная, которая, к сожалению, ускользает от нас…

  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
    Замечательная экскурсия! Яркая, эмоциональная подача материала. Очень грамотная и выразительная речь! Интересно будет всем
  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
    Все понравилось, экскурсия супер! Отлично провели время! Приедем еще!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!
  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    Легенды и истории сквозь века
    Экскурсию по Рязани проводила чудесная гид Светлана. Она показала такие удивительные места этого города, что захотелось вернуться ещё раз. Красивейшая деревянная и каменная архитектура. А сколько знаменитых людей связано с Рязанью. Прекрасный город, профессиональный гид Светлана.
  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Древние храмы Рязани
    Всё отлично.
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
  • В
    Виктория
    24 мая 2024
    Купеческая Рязань в мини-группе
    Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми домами купцов, послушали истории зданий, постояли на нулевом километре. Всё понравилось! Спасибо большое)
    Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми
  • М
    Майя
    23 мая 2024
    Рязань: истории и люди
    На майские праздники ездили в Рязань, брали экскурсию "Рязань: истории и люди". Очень понравилась экскурсия своей насыщенной информацией. Интересно было узнать о известных людях живущих в этом прекрасном городе. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «История и архитектура»

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  1. Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
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  3. Древние храмы Рязани
  4. Деревянная Рязань
  5. Купеческая Рязань в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
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