Обзорная экскурсия с посещением музея леденца

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Обзорная экскурсия с посещением музея леденца
Обзорная экскурсия с посещением музея леденца
Обзорная экскурсия с посещением музея леденца
Обзорная экскурсия с посещением музея леденца

Что вас ожидает 🤩

  • Городской парк
  • Дом мецената Рюмина
  • Площадь Ленина
  • Рязанский Арбат
  • Кремль
  • Успенский собор
  • Музей истории рязанского леденца
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

В этот день мы с Вами увидим древнюю и современную Рязань. Во время этой автобусной экскурсии Вы узнаете много интересных фактов о городе, а также сможете прогуляться по главным улицам Рязани, остановиться и сфотографировать самые интересные памятники и символы города.

Эта обзорная экскурсия проходит на автобусе с выходами у самых актуальных и значимых мест. Вы увидите главные символы города и памятники, а также уникальные места, доступные только здесь, -это и причудливые «грибы с глазами», и кружевной деревянный терем в Городском парке, дом мецената Г. Рюмина, памятник Евпатию Коловрату, а также главную площадь.

Мы прогуляемся по улица Почтовая и Соборная, именуемым «Рязанский Арбат». Вы сможете увидеть первый городской кинотеатр, а также дом, в котором был открыт магазин известного на весь мир парфюмера, основателя компании Max Factor - Максимиллиана Факторовича.

Потрясающие виды и интересные факты Вас ожидают во время прогулки у Рязанского Кремля. Здесь также можно увидеть, как река Лыбедь впадает в реку Трубеж, а также сделать замечательные фотографии.

Мы с Вами осмотрим Успенский собор с внешней стороны. Возведенный в конце XVII века, этот собор является настоящим шедевром "нарышкинского барокко». Гений архитектора Якова Бухвостова просматривается в каждой детали, особенно - в роскошной белокаменной «кружевной» резьбе. Это место можно посетить самостоятельно во экскурсии в случае, если он будет открыт.

Изюминка программы - музей истории леденца в Рязани. Конечно, это место в народе называют самым сладким музеем города! Здесь будет интересно и взрослым, и детям! История крошечных кристаллов, от древней Индии 3000 лет до н. э. до появления и начале производства сахара в России. Интересные дегустации, а также стилизация части сахарного завода главного рязанского сахаровара Николая Шишкова Вас ждут на этой программе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Обед. Входные билеты в музей леденца
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 10:05
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 10:05

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