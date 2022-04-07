В этот день мы с Вами увидим древнюю и современную Рязань. Во время этой автобусной экскурсии Вы узнаете много интересных фактов о городе, а также сможете прогуляться по главным улицам Рязани, остановиться и сфотографировать самые интересные памятники и символы города.

Эта обзорная экскурсия проходит на автобусе с выходами у самых актуальных и значимых мест. Вы увидите главные символы города и памятники, а также уникальные места, доступные только здесь, -это и причудливые «грибы с глазами», и кружевной деревянный терем в Городском парке, дом мецената Г. Рюмина, памятник Евпатию Коловрату, а также главную площадь.

Мы прогуляемся по улица Почтовая и Соборная, именуемым «Рязанский Арбат». Вы сможете увидеть первый городской кинотеатр, а также дом, в котором был открыт магазин известного на весь мир парфюмера, основателя компании Max Factor - Максимиллиана Факторовича.

Потрясающие виды и интересные факты Вас ожидают во время прогулки у Рязанского Кремля. Здесь также можно увидеть, как река Лыбедь впадает в реку Трубеж, а также сделать замечательные фотографии.

Мы с Вами осмотрим Успенский собор с внешней стороны. Возведенный в конце XVII века, этот собор является настоящим шедевром "нарышкинского барокко». Гений архитектора Якова Бухвостова просматривается в каждой детали, особенно - в роскошной белокаменной «кружевной» резьбе. Это место можно посетить самостоятельно во экскурсии в случае, если он будет открыт.

Изюминка программы - музей истории леденца в Рязани. Конечно, это место в народе называют самым сладким музеем города! Здесь будет интересно и взрослым, и детям! История крошечных кристаллов, от древней Индии 3000 лет до н. э. до появления и начале производства сахара в России. Интересные дегустации, а также стилизация части сахарного завода главного рязанского сахаровара Николая Шишкова Вас ждут на этой программе.