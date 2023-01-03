В путешествии вы прикоснетесь к самому сердцу Рязани — погрузитесь в ее прошлое, изучая древнерусские памятники и средневековые храмы. Узнаете о знаковых личностях в истории края. А чтобы разнообразить впечатления о городе, добавим красок и вкусов! В двух музеях вы откроете интересные факты о молочном шоколаде и знаменитом «петушке», отведаете сладости и сможете принять участие в мастер-классах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

⛪ Пешеходная экскурсия по центру современной Рязани

Прежде, чем отправиться в сладкое путешествие, вам предстоит знакомство с городом. Вы осмотрите ансамбль Рязанского кремля с памятниками 15-19 веков и прикоснетесь к истокам древнего города. Увидите Соборную колокольню, Успенский собор 17 века и самую раннюю каменную постройку цитадели — Христорождественский собор.

Затем отправимся к Спасо-Преображенскому монастырю и часовне Всех Святых, расположенной в мемориальном парке. Поговорим об особом замысле создателя, воплощенном в постройке. Также в программе: Архангельский собор, храм в честь Преображения Господня (Спас-на-Яру) и церковь Святого Духа — редкий образец шатрового храма. И конечно, не пройдем мимо памятника Сергею Есенину.

🍭 Музей леденца

Далее вы побываете в Музее истории рязанского леденца, где гостей встречает колоритная экспозиция, оформленная как старинный сахарный завод известного рязанского сахаровара, дворянина Николая Шишкова. Вы узнаете, сколько веков знаменитому лакомству «петушок на палочке» и при желании примете участие в создании и росписи стильного леденца. Вас ждут сюрпризы, сладкие дегустации и даже «диплом» сахаровара — словом, познавательное и вкусное знакомство с исконными российскими традициями.

🍫 Музей шоколада

Вы раскроете, как в городе появился шоколад, что такое «рязанская чоколава» и почему Рязань можно считать родиной молочного шоколада. Рассматривая экспозицию, представите, какой здесь была жизнь в конце 18 — начале 19 веков. А также узнаете о роли Г. В. Рюмина в истории города — человека, своим трудом и смекалкой сделавшего головокружительную карьеру.

Организационные детали

В программе могут участвовать дети с 6 лет. Мы также можем провести экскурсию для школьных групп с 3 класса. По стоимости уточняйте в сообщении гиду.

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы