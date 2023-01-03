Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца и Музея шоколада

Познакомиться с историческими местами и святынями города, а после узнать, чем лакомились в старину

В путешествии вы прикоснетесь к самому сердцу Рязани — погрузитесь в ее прошлое, изучая древнерусские памятники и средневековые храмы. Узнаете о знаковых личностях в истории края.

А чтобы разнообразить впечатления о городе, добавим красок и вкусов! В двух музеях вы откроете интересные факты о молочном шоколаде и знаменитом «петушке», отведаете сладости и сможете принять участие в мастер-классах.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца и Музея шоколада
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца и Музея шоколада
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца и Музея шоколада
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца и Музея шоколада
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца и Музея шоколада
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца и Музея шоколада
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Описание

Что вас ожидает

Пешеходная экскурсия по центру современной Рязани
Прежде, чем отправиться в сладкое путешествие, вам предстоит знакомство с городом. Вы осмотрите ансамбль Рязанского кремля с памятниками 15-19 веков и прикоснетесь к истокам древнего города. Увидите Соборную колокольню, Успенский собор 17 века и самую раннюю каменную постройку цитадели — Христорождественский собор.

Затем отправимся к Спасо-Преображенскому монастырю и часовне Всех Святых, расположенной в мемориальном парке. Поговорим об особом замысле создателя, воплощенном в постройке. Также в программе: Архангельский собор, храм в честь Преображения Господня (Спас-на-Яру) и церковь Святого Духа — редкий образец шатрового храма. И конечно, не пройдем мимо памятника Сергею Есенину.

🍭 Музей леденца
Далее вы побываете в Музее истории рязанского леденца, где гостей встречает колоритная экспозиция, оформленная как старинный сахарный завод известного рязанского сахаровара, дворянина Николая Шишкова. Вы узнаете, сколько веков знаменитому лакомству «петушок на палочке» и при желании примете участие в создании и росписи стильного леденца. Вас ждут сюрпризы, сладкие дегустации и даже «диплом» сахаровара — словом, познавательное и вкусное знакомство с исконными российскими традициями.

🍫 Музей шоколада
Вы раскроете, как в городе появился шоколад, что такое «рязанская чоколава» и почему Рязань можно считать родиной молочного шоколада. Рассматривая экспозицию, представите, какой здесь была жизнь в конце 18 — начале 19 веков. А также узнаете о роли Г. В. Рюмина в истории города — человека, своим трудом и смекалкой сделавшего головокружительную карьеру.

Организационные детали

  • В программе могут участвовать дети с 6 лет. Мы также можем провести экскурсию для школьных групп с 3 класса. По стоимости уточняйте в сообщении гиду.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Музей леденца: 500 руб. /ребенка, 550 руб. /взрослого; без мастер-класса — 350 (единый билет), в праздничные дни — 550 руб. /ребенка, 600 руб. /взрослого
  • Музей шоколада: входной билет — 200 руб. /человека; мастер-класс — 300 руб. /человека; групповая экскурсия с изготовлением «рязанской чоколавы», интерактивное шоу, дегустации и сладкий подарок — 700 руб. /человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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