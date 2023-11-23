Приглашаю совершить увлекательное путешествие в прошлое! Вместе мы осмотрим кремль и исторический центр Рязани. Обсудим все версии происхождения названия города. Поговорим о загадочном племени Мещера, нашествии хана Батыя и участии рязанцев в Куликовской битве. А также о знаменитых жителях и гостях города.

Описание

Что вас ожидает

Вы потрогаете каменную кладку древнейшего храма кремля. Прикоснётесь к истории Успенского собора и 83-метровой Соборной колокольни. Увидите памятник Евпатию Коловрату и узнаете, кем он был. Раскроете тайну могилы поэта Якова Полонского и услышите философскую легенду об Авдотье Рязаночке. А также узнаете:

Как в Переяславль-Рязанский попал Сергий Радонежский

Был ли в реальности полёт на воздушном шаре подьячего Крякутного

Какое отношение к Рязани имеют Екатерина II и Петр I

Почему рязанский кремль без стен

Как в Рязани появились «зрячие грибы» и почему «косопузыми» были только мужики

С каким войском хан Батый подошёл к Рязани и почему в нём не было татар

Кроме того, я расскажу о Великом князе Олеге Ивановиче Рязанском: его отношениях с Дмитрием Донским и его роли в Куликовской битве.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.