Рязань: история, мифы и легенды

Погулять по главным местам города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии

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Ответы на вопросы
Приглашаю совершить увлекательное путешествие в прошлое! Вместе мы осмотрим кремль и исторический центр Рязани. Обсудим все версии происхождения названия города. Поговорим о загадочном племени Мещера, нашествии хана Батыя и участии рязанцев в Куликовской битве. А также о знаменитых жителях и гостях города.
Рязань: история, мифы и легенды
Рязань: история, мифы и легенды
Рязань: история, мифы и легенды
Рязань: история, мифы и легенды
Рязань: история, мифы и легенды
Рязань: история, мифы и легенды
Рязань: история, мифы и легенды
Рязань: история, мифы и легенды
Ближайшие даты:
23
ноя
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ноя
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Описание

Что вас ожидает

Вы потрогаете каменную кладку древнейшего храма кремля. Прикоснётесь к истории Успенского собора и 83-метровой Соборной колокольни. Увидите памятник Евпатию Коловрату и узнаете, кем он был. Раскроете тайну могилы поэта Якова Полонского и услышите философскую легенду об Авдотье Рязаночке. А также узнаете:

  • Как в Переяславль-Рязанский попал Сергий Радонежский
  • Был ли в реальности полёт на воздушном шаре подьячего Крякутного
  • Какое отношение к Рязани имеют Екатерина II и Петр I
  • Почему рязанский кремль без стен
  • Как в Рязани появились «зрячие грибы» и почему «косопузыми» были только мужики
  • С каким войском хан Батый подошёл к Рязани и почему в нём не было татар

Кроме того, я расскажу о Великом князе Олеге Ивановиче Рязанском: его отношениях с Дмитрием Донским и его роли в Куликовской битве.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
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Рязанский Кремль
Самое главное
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