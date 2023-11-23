Погулять по главным местам города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии
Приглашаю совершить увлекательное путешествие в прошлое! Вместе мы осмотрим кремль и исторический центр Рязани. Обсудим все версии происхождения названия города. Поговорим о загадочном племени Мещера, нашествии хана Батыя и участии рязанцев в Куликовской битве. А также о знаменитых жителях и гостях города.
Ближайшие даты:
23
ноя
ноя
24
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Вы потрогаете каменную кладку древнейшего храма кремля. Прикоснётесь к истории Успенского собора и 83-метровой Соборной колокольни. Увидите памятник Евпатию Коловрату и узнаете, кем он был. Раскроете тайну могилы поэта Якова Полонского и услышите философскую легенду об Авдотье Рязаночке. А также узнаете:
- Как в Переяславль-Рязанский попал Сергий Радонежский
- Был ли в реальности полёт на воздушном шаре подьячего Крякутного
- Какое отношение к Рязани имеют Екатерина II и Петр I
- Почему рязанский кремль без стен
- Как в Рязани появились «зрячие грибы» и почему «косопузыми» были только мужики
- С каким войском хан Батый подошёл к Рязани и почему в нём не было татар
Кроме того, я расскажу о Великом князе Олеге Ивановиче Рязанском: его отношениях с Дмитрием Донским и его роли в Куликовской битве.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Соборной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 214 туристов
С удовольствием покажу вам Рязань и неброскую красоту Мещёрского края, воспетого Паустовским. Вырос в этих местах и с детства влюблён в сосновые леса и прозрачные озёра с лесными речушками и каналами. Хочу поделиться своими знаниями о Мещёре со всеми, кому интересна природа лесной стороны.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рязани
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Святые места
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Успенский Собор
Популярные места
Соборная площадь
Рязанский Кремль
Самое главное
Мифы и легенды
Похожие туры из Рязани
Групповая
1.5 часа
Знакомство с Рязанью
Пройти от центра до кремля и загадать желание у глазастого гриба
на ул. Почтовой
25 ноя
2 дек
3 дек
9 дек
700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
Пройти по главным местам, узнать факты и легенды, удивиться тому, что это за город
на площади Маргелова
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
На машине времени по Рязани
Пронестись через эпохи и увидеть ключевые места одного из древнейших городов России
на улице Кремлевский Вал
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
4 700₽ за всё до 10 чел.