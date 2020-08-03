10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Подвиги храбрых рязанцев
Зародившись в конце XI века, Переяславль-Рязанский непрерывно развивался, обрастал посадами и слободами. От исторического ядра города мы проследуем через главные достопримечательности к современным кварталам и словно совершим путешествие сквозь столетия. Вы увидите намоленные древние церкви и соборы, услышите о борьбе Рязанского княжества за столичный престол и героических подвигах жителей. Гуляя по территории Кремля, вы увидите археологические раскопки, где находят старинные клады, а стоя на кремлевском валу, каждый насладится захватывающей панорамой древнего града.
Деревянные кружева
Гордость Рязани — не только воздухоплавание, хотя и о нем мы тоже поговорим! Проходя по уютным улочкам, вы осмотрите памятники древнерусской архитектуры и найдете резные наличники, ставни и крыльца, которыми восхищался Паустовский. Мы поговорим об удивительном особняке, где останавливался Сергей Есенин во время своих визитов в Рязань.