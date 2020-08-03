10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день. Хочу поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии по Рязани. В городе мы были первый раз. Дорога до него у нас заняла 3 часа и было приятно, что имелась возможность присоединения к группе на случай опоздания. Мы успели и были довольны. Дима замечательный рассказчик, на все вопросы по теме и не совсем, нам старался ответить. Давал рекомендации по тому что еще можно посмотреть в Рязани, куда можно сходить или съездить самим. Очень много интересного увидели и услышали от нашего гида. У него живой язык, который хорошо воспринимается на слух и информация запоминается. Это местный житель, который действительно любит свой город и гордится им, его историей и великими людьми. Местные жители всегда знают чуть больше приезжих. Чего стоит одно чаепитие, организованное Димой нам! Никто даже не ожидал. Но было очень приятно. Спасибо! Рязань вообще оказалась очень душевная с простыми, открытыми и добрыми людьми повсюду. За весь день не встретили ни одного недовольного или просто неприветливого человека. Нашего гида обязательно порекомендовала бы тем, кто хотел бы побывать в Рязани и познакомиться с ней. Очень приятное впечатление у нас осталось от поездки. Спасибо.