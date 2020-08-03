10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия

Полюбоваться замысловатой архитектурой города под старинные легенды и узнать всю правду о рязанцах

Дмитрий
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Дмитрий – представитель гидов
Душевная обзорная экскурсия ⛳ познакомит вас с колоритом древней Рязани.

От Кремля до современной застройки, мы пройдем через девять столетий развития города и вспомним выдающихся жителей, забавные предания и важные открытия, сделанные нашими земляками.

650 ₽585 за человекаскидка10%

У этой экскурсии10 отзывов
4.7
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Подвиги храбрых рязанцев
Зародившись в конце XI века, Переяславль-Рязанский непрерывно развивался, обрастал посадами и слободами. От исторического ядра города мы проследуем через главные достопримечательности к современным кварталам и словно совершим путешествие сквозь столетия. Вы увидите намоленные древние церкви и соборы, услышите о борьбе Рязанского княжества за столичный престол и героических подвигах жителей. Гуляя по территории Кремля, вы увидите археологические раскопки, где находят старинные клады, а стоя на кремлевском валу, каждый насладится захватывающей панорамой древнего града.

Деревянные кружева
Гордость Рязани — не только воздухоплавание, хотя и о нем мы тоже поговорим! Проходя по уютным улочкам, вы осмотрите памятники древнерусской архитектуры и найдете резные наличники, ставни и крыльца, которыми восхищался Паустовский. Мы поговорим об удивительном особняке, где останавливался Сергей Есенин во время своих визитов в Рязань.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на 2,5 — 3 часа, длина маршрута ~ 3 км, по пути будет остановка для отдыха, где я могу вам предложить ароматный травяной чай с посикунчиками
  • Дополнительные расходы по желанию: ароматный травяной чай с посикунчиками (100 руб.), сувениры
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия

Экскурсия проводится в понедельник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура на улице Семинарской.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Дмитрий
Дмитрий
Добрый день, дорогие путешественники! Я выпускник кафедры туризма географического факультета МГУ им. Ломоносова. Экскурсии по Рязани и Москве провожу более 10 лет. Постоянно исследую уголки города, участвую в археологических экспедициях. Стараюсь показать Рязань с разных сторон: прогуляться по проспектам и тихим переулкам, где течение времени замедлилось. Также я звонарь Казанской церкви. Каждый гид из нашей дружной команды может часами увлеченно рассказывать о Рязани и с удовольствием познакомит вас с ее историей и современностью!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2020
Спасибо огромное Дмитрию за такой тёплый приём и увлекательное путешествие по Рязани.
3 августа 2020
Добрый день. Хочу поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии по Рязани. В городе мы были первый раз. Дорога до него у нас заняла 3 часа и было приятно, что имелась возможность присоединения к группе на случай опоздания. Мы успели и были довольны. Дима замечательный рассказчик, на все вопросы по теме и не совсем, нам старался ответить. Давал рекомендации по тому что еще можно посмотреть в Рязани, куда можно сходить или съездить самим. Очень много интересного увидели и услышали от нашего гида. У него живой язык, который хорошо воспринимается на слух и информация запоминается. Это местный житель, который действительно любит свой город и гордится им, его историей и великими людьми. Местные жители всегда знают чуть больше приезжих. Чего стоит одно чаепитие, организованное Димой нам! Никто даже не ожидал. Но было очень приятно. Спасибо! Рязань вообще оказалась очень душевная с простыми, открытыми и добрыми людьми повсюду. За весь день не встретили ни одного недовольного или просто неприветливого человека. Нашего гида обязательно порекомендовала бы тем, кто хотел бы побывать в Рязани и познакомиться с ней. Очень приятное впечатление у нас осталось от поездки. Спасибо.
1 августа 2020
Мы первый раз в Рязани и должны сказать, что, в какой-то мере неожиданно испытали в самом позитивном смысле, культурный шок. И не только от самого города, который поразил нас своей самобытностью, почитанием своих многовековых традиций, благодарной памятью о своих земляках. Появлению нашего восторгу в определяющей мере способствовал замечательный экскурсовод Дмитрий, который своими глубокими знаниями, высокопрофессиональному отношению к своей работе сделал естественным и неизбежным возникновению у нас симпатии и уважения к Рязанской земле и ее достойных представителей. Чувствуется, что его экскурсоводческая является, прежде всего, не работой, а одним из самых приятных и интересных аспектов его жизни, которая приносит радость благодарным людям и ему самому. Хочется ещё раз поблагодарить Дмитрия и пожелать ему успехов и счастья.
31 июля 2020
Прекрасная экскурсия! Дмитрий прекрасный рассказчик, прекрасно подготовлен, владеет материалом, любит свой город и его историю. Маршрут экскурсии логичен и интересен. Приятным сюрпризом оказался перекус с посикунчиками (очень вкусными пирожками с начинкой) и приятным травяным чаем в антураже Кремля и его соборов. Спасибо! Будем с супругой рекомендовать его экскурсии своим родственникам и знакомым, которые надумают ехать в Рязань. Александр и Мария Москва
31 июля 2020
Видно, что Дмитрий хорошо знает историю своего края, любит его, но имеет мало опыта как экскурсовод. Экскурсия плохо структурирована, состояла из набора отдельных фактов из истории Рязани. Хотелось бы, чтобы было рассказано о месте Рязани в истории страны в разные периоды. Возможно, экскурсия хороша для тех, кто здесь второй или третий раз, кто уже имеет первоначальные знания и хочет детали (в этом доме- то-то, в этом доме - то-то). Но мы были впервые. Моя дочка (13 лет) устала и ушла с половины экскурсии.
29 июля 2020
Экскурсия мне понравилась!✨ Рекомендую этого экскурсовода и экскурсию в целом, особенон при первом знакомстве с Рязанью. Я узнала много интересного о городе и рязанцах. Особенно запомнился вкусный травяной чай во время остановки😊 Спасибо, Дмитрий, за экскурсию!👍🏻
29 июля 2020
Очень интересная экскурсия! Мне понравился маршрут экскурсии, за 3 часа мы посетили самые важные точки, необходимые для понимания души города. Дмитрий - прекрасный гид: лёгкая подача информации, вежливость и тактичность. Дмитрий берёт с собой старинные фотокарточки улиц города, вся наша группа с удовольствием угадывала на фотографиях дома и соборы, стоящие поныне. Во время привала Дмитрий предложил нам вкусный чай с посикунчиками (региональное блюдо), мы были приятно удивлены! Рекомендую экскурсию и взрослым, и детям!
27 июля 2020
Очень понравился гид! Увлеченный и знающий. Самые хорошие впечатления о городе и экскурсии.
26 июля 2020
Отличная познавательная экскурсия! Желаю Дмитрию успехов в деле сохранения исторических ценностей Рязани!
Ещё 1 отзыв

Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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Рассмотреть сокровища Кремля и узнать историю главных святынь города
Я расскажу о становлении и развитии Рязани, покажу Кремль и старинные местные церкви, в живом формате раскрывая самые любопытные факты их истории. А еще вы пройдете по живописной городской набережной и насладитесь ее чудесными видами!

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