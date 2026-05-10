10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Душевная обзорная экскурсия познакомит вас с колоритом древней Рязани. От Кремля до современной застройки, мы пройдем через девять столетий развития города и вспомним выдающихся жителей, забавные предания и важные открытия, сделанные нашими земляками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История и легенды Рязани

Зародившись в конце XI века, город непрерывно развивался, обрастал посадами и слободами. От исторического ядра Рязани мы проследуем через главные достопримечательности к современным кварталам и словно совершим путешествие сквозь столетия. Вы увидите намоленные древние церкви и соборы кремля, услышите о борьбе Рязанского княжества за столичный престол и героических подвигах жителей. Гуляя по территории Кремля, посмотрите на археологические раскопки, где находят старинные клады ювелиров.

Вместе мы разгадаем присказку «В Рязани грибы с глазами», раскроем, отчего рязанцев называют косопузыми и где жил первый в мире воздухоплаватель. Сладким дополнением станут рецепты рязанских блюд: калинника, каравайцев и леденца.

Замысловатая архитектура

Рязанцы всегда славились фантазией, это сильно отразилось в архитектуре! Вас ждут:

Величественный Успенский собор, богато украшенный резьбой по белому камню. Внутри находится самый высокий иконостас в России — 28 метров

Архангельский собор XV века и церковь Спаса-на-Яру — прекрасные образцы допетровской храмовой архитектуры

Уютные улицы с деревянными домиками и резными наличниками, ставнями и крыльцами, которыми так восхищался Паустовский

Удивительный особняк, где останавливался Сергей Есенин во время визитов в Рязань

Пешеходная улица Почтовая — гастрономический и ресторанный центр города с шедеврами купеческой архитектуры

Выдающиеся рязанцы

С нашим городом связано много интересных личностей, о которых вы узнаете на экскурсии. Евпатий Коловрат — герой древнерусской легенды, князь Олег Рязанский — одна из ключевых фигур XIV века, физиолог Иван Павлов — первый русский нобелевский лауреат, селекционер Иван Мичурин, певцы братья Пироговы, основоположник космонавтики Константин Циолковский. Былинный богатырь Добрыня Никитич тоже имеет рязанские корни. Не раз в Рязани бывал поэт Сергей Есенин, вместе мы найдём его рязанские адреса.

Организационные детали