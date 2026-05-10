10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Зародившись в конце XI века, город непрерывно развивался, обрастал посадами и слободами. От исторического ядра Рязани мы проследуем через главные достопримечательности к современным кварталам и словно совершим путешествие сквозь столетия. Вы увидите намоленные древние церкви и соборы кремля, услышите о борьбе Рязанского княжества за столичный престол и героических подвигах жителей. Гуляя по территории Кремля, посмотрите на археологические раскопки, где находят старинные клады ювелиров.
Вместе мы разгадаем присказку «В Рязани грибы с глазами», раскроем, отчего рязанцев называют косопузыми и где жил первый в мире воздухоплаватель. Сладким дополнением станут рецепты рязанских блюд: калинника, каравайцев и леденца.
Замысловатая архитектура
Рязанцы всегда славились фантазией, это сильно отразилось в архитектуре! Вас ждут:
Величественный Успенский собор, богато украшенный резьбой по белому камню. Внутри находится самый высокий иконостас в России — 28 метров
Архангельский собор XV века и церковь Спаса-на-Яру — прекрасные образцы допетровской храмовой архитектуры
Уютные улицы с деревянными домиками и резными наличниками, ставнями и крыльцами, которыми так восхищался Паустовский
Удивительный особняк, где останавливался Сергей Есенин во время визитов в Рязань
Пешеходная улица Почтовая — гастрономический и ресторанный центр города с шедеврами купеческой архитектуры
Выдающиеся рязанцы
С нашим городом связано много интересных личностей, о которых вы узнаете на экскурсии. Евпатий Коловрат — герой древнерусской легенды, князь Олег Рязанский — одна из ключевых фигур XIV века, физиолог Иван Павлов — первый русский нобелевский лауреат, селекционер Иван Мичурин, певцы братья Пироговы, основоположник космонавтики Константин Циолковский. Былинный богатырь Добрыня Никитич тоже имеет рязанские корни. Не раз в Рязани бывал поэт Сергей Есенин, вместе мы найдём его рязанские адреса.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на 2,5 часа, длина маршрута ~ 3 км, по пути возможна остановка для отдыха
Дополнительных расходов не предусмотрено
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
В городе случаются перебои со связью, поэтому берите с собой наличные деньги
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Семинарская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7125 туристов
Я выпускник кафедры туризма географического факультета МГУ им. Ломоносова. Экскурсии по Рязани и Москве провожуc 2014 года. Постоянно исследую уголки города, участвую в археологических экспедициях. Стараюсь показать Рязань с разных читать дальшеуменьшить
сторон: прогуляться по проспектам и тихим переулкам, где течение времени замедлилось. Также я звонарь Казанской церкви. Каждый гид из нашей дружной команды может часами увлеченно рассказывать о Рязани и с удовольствием познакомит вас с ее историей и современностью!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 402 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Замечательно провели время в Рязани. Впечатление о городе и поездке, безусловно, делают люди, с которыми в этом городе встречаешься. Дмитрий- как радушный хозяин, любящий свой город, гордящийся своей Родиной, показал нам читать дальшеуменьшить
значимые, исторические, красивые места. Пунктуален, интеллегентен, любящий свое дело. Поездка наша была с детьми в возрасте с 3 до 14 лет. Все увиденное и услышанное было ориентировано и на взрослых, и на детей. Мы были впечатлены и эти впечатления превзошли наши ожидания.
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Наталья
Спасибо Герману за знакомство с Рязанью. Герман - отличный рассказчик, грамотный, знающий город и его историю, увлеченный экскурсовод. Всей нашей компании понравилось. Спасибо. Наилучшие рекомендации.
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И
Ирина
Это был прекрасный день в компании замечательного экскурсовода Дмитрия! Нам было очень интересно, комфортно и весело! Дмитрий очень грамотный специалист и очень любит свой родной город! Мы влюбились в Рязань с первой экскурсии!!! Обязательно вернемся!!! Дмитрий, спасибо большое за эти два познавательных часа!!! ❤️
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Н
Николай
Были 10.06, экскурсовод Герман - рассказывал интересно, несмотря на 30-и градусную жару перемещались так что останавливались в тени - маршрут явно был на лету адаптирован для удобства, что говорит о опыте.
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М
Мария
Прекрасная экскурсия. Герман-замечателтный рассказчик и интересный человек. О своём городе-с любовью и интересом, не заученными фразами-а живая беседа! после экскурсии порекомендовал, куда еще можно сходить, где поесть и какие сувениры купить. Спасибо!
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Ольга
Нашим экскурсоводом была Светлана. Группа 16 человек. Экскурсия продолжалась около 3 часов под снегом, по нечищенным и слякотным рязанским улицам. Никто не ушел, все ходили до конца экскурсии, так это было интересно. Огромное спасибо Светлане, она знающий гид и очень душевный человек. Рекомендую данную экскурсию всем.
+2
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