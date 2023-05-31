Ворота в Мещеру. Велоэкскурсия по Солотче

Ворота в Мещеру

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Солотча — курортный поселок в 18 верстах от Рязани, с древней и очень интересной историей, находится на самой границе окских заливных лугов и зеленых сосновых боров. Издавна за ним закрепилось название «Ворота в Мещеру».

На велосипедах мы прокатимся около 10 км и осмотрим основные достопримечательности — монастырь, Лысую гору, просеку бывшей УЖД, монастырский бор с деревянными скульптурами и заливные луга, где река Солотча впадает в Старицу. Узнаем много интересного из истории Мещерского края.
Ворота в Мещеру. Велоэкскурсия по Солотче
Ворота в Мещеру. Велоэкскурсия по Солотче
Ворота в Мещеру. Велоэкскурсия по Солотче
Ворота в Мещеру. Велоэкскурсия по Солотче
Ворота в Мещеру. Велоэкскурсия по Солотче
Ворота в Мещеру. Велоэкскурсия по Солотче
Ворота в Мещеру. Велоэкскурсия по Солотче
Ближайшие даты:
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Древний Солотчинский монастырь
  • Лысую гору
  • Двухсотлетний монастырский бор
  • Интересные скульптуры
  • Дом музей Пожалостина-Паустовсеого
  • Заливные луга, речки Солотча и Старица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Солотча — это уникальное место, где история переплетается с природой, создавая неповторимую атмосферу. Независимо от того, интересуетесь ли вы историей, природой или просто хотите насладиться спокойным отдыхом, этот курортный поселок предложит вам незабываемые впечатления и отличные возможности для активного времяпрепровождения.

Что вас ожидает:

  • Узнаем историю основания Солотчинского монастыря Великим князем рязанским Олегом Ивановичем;
  • Расскажу о непростых отношениях князей Олега и Дмитрия Ивановича (Донского);
  • Почему гора рядом с монастырем стала «лысой» и как она называлась раньше;
  • Разберем все версии «откуда есть пошла Солотча»;
  • Прокатимся по тропам Паустовского, узнаем как писатель попал в Мещерский край, что написал здесь, расскажу много интересных моментов из жизни писателя;
  • Узнаем историю Ивана Пожалостина и его дома-музея, кто был гостями Паустовского, Фраермана и Гайдара;
  • Расскажу о мифах и легендах мещерского края, рассмотрим где правда, где вымысел;
  • Почему был недолгим век узкоколейки Мещерская магистраль Рязань-Владимир;
  • Увидим панораму Солотчи с заливных лугов.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полное сопровождение гида с интересными рассказами о мещерском крае
  • Солотче, истории, мифах и легендах, Паустовском, Гайдаре и т. д.
  • Свежий воздух и хорошее настроение
Что не входит
  • Билеты в музей Пожалостина-Паустовского оплачиваются отдельно (150 рублей, выходной каждый понедельник и первая пятница месяца)
  • Велосипеды каждому участнику могут быть предоставлены гидом или взяты в прокат (150 м от места старта) по договоренности
Где начинаем и завершаем?
Начало: п. Солотча, Монастырская площадь
Завершение: п. Солотча
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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