Солотча — это уникальное место, где история переплетается с природой, создавая неповторимую атмосферу. Независимо от того, интересуетесь ли вы историей, природой или просто хотите насладиться спокойным отдыхом, этот курортный поселок предложит вам незабываемые впечатления и отличные возможности для активного времяпрепровождения.

Что вас ожидает:

Узнаем историю основания Солотчинского монастыря Великим князем рязанским Олегом Ивановичем;

Расскажу о непростых отношениях князей Олега и Дмитрия Ивановича (Донского);

Почему гора рядом с монастырем стала «лысой» и как она называлась раньше;

Разберем все версии «откуда есть пошла Солотча»;

Прокатимся по тропам Паустовского, узнаем как писатель попал в Мещерский край, что написал здесь, расскажу много интересных моментов из жизни писателя;

Узнаем историю Ивана Пожалостина и его дома-музея, кто был гостями Паустовского, Фраермана и Гайдара;

Расскажу о мифах и легендах мещерского края, рассмотрим где правда, где вымысел;

Почему был недолгим век узкоколейки Мещерская магистраль Рязань-Владимир;

Увидим панораму Солотчи с заливных лугов.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.