Ворота в Мещеру
Солотча — курортный поселок в 18 верстах от Рязани, с древней и очень интересной историей, находится на самой границе окских заливных лугов и зеленых сосновых боров. Издавна за ним закрепилось название «Ворота в Мещеру».
На велосипедах мы прокатимся около 10 км и осмотрим основные достопримечательности — монастырь, Лысую гору, просеку бывшей УЖД, монастырский бор с деревянными скульптурами и заливные луга, где река Солотча впадает в Старицу. Узнаем много интересного из истории Мещерского края.
На велосипедах мы прокатимся около 10 км и осмотрим основные достопримечательности — монастырь, Лысую гору, просеку бывшей УЖД, монастырский бор с деревянными скульптурами и заливные луга, где река Солотча впадает в Старицу. Узнаем много интересного из истории Мещерского края.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Древний Солотчинский монастырь
- Лысую гору
- Двухсотлетний монастырский бор
- Интересные скульптуры
- Дом музей Пожалостина-Паустовсеого
- Заливные луга, речки Солотча и Старица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Солотча — это уникальное место, где история переплетается с природой, создавая неповторимую атмосферу. Независимо от того, интересуетесь ли вы историей, природой или просто хотите насладиться спокойным отдыхом, этот курортный поселок предложит вам незабываемые впечатления и отличные возможности для активного времяпрепровождения.
Что вас ожидает:
- Узнаем историю основания Солотчинского монастыря Великим князем рязанским Олегом Ивановичем;
- Расскажу о непростых отношениях князей Олега и Дмитрия Ивановича (Донского);
- Почему гора рядом с монастырем стала «лысой» и как она называлась раньше;
- Разберем все версии «откуда есть пошла Солотча»;
- Прокатимся по тропам Паустовского, узнаем как писатель попал в Мещерский край, что написал здесь, расскажу много интересных моментов из жизни писателя;
- Узнаем историю Ивана Пожалостина и его дома-музея, кто был гостями Паустовского, Фраермана и Гайдара;
- Расскажу о мифах и легендах мещерского края, рассмотрим где правда, где вымысел;
- Почему был недолгим век узкоколейки Мещерская магистраль Рязань-Владимир;
- Увидим панораму Солотчи с заливных лугов.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полное сопровождение гида с интересными рассказами о мещерском крае
- Солотче, истории, мифах и легендах, Паустовском, Гайдаре и т. д.
- Свежий воздух и хорошее настроение
- Что не входит
- Билеты в музей Пожалостина-Паустовского оплачиваются отдельно (150 рублей, выходной каждый понедельник и первая пятница месяца)
- Велосипеды каждому участнику могут быть предоставлены гидом или взяты в прокат (150 м от места старта) по договоренности
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: п. Солотча, Монастырская площадьЗавершение: п. Солотча
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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