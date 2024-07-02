Солотча – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Солотча» в Рязани, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
27 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
Завтра в 08:00
28 июл в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
На автобусе
14 отзывов
7 часов
Групповая
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
24 авг в 10:30
21 сен в 10:30
3 450 за человека
В рязанском снежном государстве
Пешая
На автобусе
7 часов
Групповая
В рязанском снежном государстве
Начало: Форум ", "Старый город ", " Ловеч
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    2 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
    водили по каким то не имеющим ценности. скульптурам а на кремль времени не осталось, экскурсовод не профессионален. конец экскурсии скомкан, в рыбацкой деревне были 10мин.
  • И
    Ирина
    2 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
    Экскурсия очень содержательна благодаря гиду Наталье. В отведенное время было получено очень много информации,о чем раньше и не слышали. Спасибо огромное Наталье за ее знания и умение их подать.
  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
    Приехали в Рязань на один день, нас забрали на вокзале на экскурсию. Экскурсовод Наталья сразу стала знакомить с городом, знаменитыми
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    жителями, интересными домами. Пешеходная экскурсия по городу пролетела незаметно, узнали много интересного о легендах города. За городом тоже очень понравилось, живописная природа, красивые места для прогулок. Спасибо за экскурсию, обязательно приедем в Рязань ещё раз!

  • Е
    Евгения
    8 января 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел заинтересовать как детей, так и взрослых.
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумелСпасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел
  • Н
    Нина
    3 января 2024
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Остались очень довольны экскурсией. Андрей хорошо рассказывает, прекрасная речь, интересные факты. Также дал практические советы, где вкусно поесть, и что
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    еще посмотреть. Организовал микроавтобус из Рязани в Солотчу, так как нас было 8 человек. Чистый, комфортный автомобиль. Все остались очень довольны!

  • В
    Веревкина
    6 ноября 2023
    Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.П. Пожалостина на транспорте туристов
    Все понравилось!
  • С
    Светлана
    29 сентября 2023
    Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
    Я тщательно выбирала экскурсии вокруг Рязани и ни секунды не пожалела, что выбрала именно эту. Интересная по содержанию и богата
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    эмоциональными впечатлениями. Конечно, все это было бы невозможно без профессиональной подачи материала Андреем. Замечательный гид, знающий, любящий то, о чем он рассказывает и умеющий заразить своими эмоциями нас, своих гостей. Узнали много нового о Рязанском крае, его истории и людях. Андрей познакомил нас с ними, как будто мы познакомились с его родственниками. Нельзя не отметить, что Андрей очень внимательно относится к пожеланиям своих гостей, подстраивается под их темп и запросы. Мои самые теплые воспоминания об экскурсии и горячие рекомендации посетить именно его экскурсии.

  • Л
    ЛюбовьБ.
    24 июля 2023
    Солотча: путешествие в рязанскую Италию
    Спасибо огромное Инне, экскурсия очень понравилась! Было комфортно и интересно, если бы не жара, было б вообще идеально. Гид невероятно увлечена, и увлекает своих подопечных, спасибо за день! <3
  • Л
    Любовь
    11 января 2023
    Солотча: путешествие в рязанскую Италию
    Посетили Солотчинский женский монастырь, дом-музей художника И. Пожалостина, Казанскую церковь. К сожалению, не попали к святому источнику из-за погодных условий. Экскурсия очень интересная, экскурсовод Инна рассказывала даже в доме-музее Пожалостина. Получили много новой интересной информации. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Солотча»

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  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Музей-заповедник Есенина
  9. Иоанно-Богословский монастырь
  10. Дворец князя Олега
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июле 2024
Сейчас в Рязани в категории "Солотча" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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