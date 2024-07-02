4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
Завтра в 08:00
28 июл в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
7 часов
Групповая
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
24 авг в 10:30
21 сен в 10:30
3 450₽ за человека
7 часов
Групповая
В рязанском снежном государстве
Начало: Форум ", "Старый город ", " Ловеч
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина2 июля 2024водили по каким то не имеющим ценности. скульптурам а на кремль времени не осталось, экскурсовод не профессионален. конец экскурсии скомкан, в рыбацкой деревне были 10мин.
- ИИрина2 июля 2024Экскурсия очень содержательна благодаря гиду Наталье. В отведенное время было получено очень много информации,о чем раньше и не слышали. Спасибо огромное Наталье за ее знания и умение их подать.
- ООльга30 июня 2024Приехали в Рязань на один день, нас забрали на вокзале на экскурсию. Экскурсовод Наталья сразу стала знакомить с городом, знаменитыми
- ЕЕвгения8 января 2024Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Посетили Солотчу, Музей Пожалостина и памятник Петру и Февроньи. Андрей сумел заинтересовать как детей, так и взрослых.
- ННина3 января 2024Остались очень довольны экскурсией. Андрей хорошо рассказывает, прекрасная речь, интересные факты. Также дал практические советы, где вкусно поесть, и что
- ВВеревкина6 ноября 2023Экскурсия в Солотчу и дом-музей И.П. Пожалостина на транспорте туристовВсе понравилось!
- ССветлана29 сентября 2023Я тщательно выбирала экскурсии вокруг Рязани и ни секунды не пожалела, что выбрала именно эту. Интересная по содержанию и богата
- ЛЛюбовьБ.24 июля 2023Солотча: путешествие в рязанскую ИталиюСпасибо огромное Инне, экскурсия очень понравилась! Было комфортно и интересно, если бы не жара, было б вообще идеально. Гид невероятно увлечена, и увлекает своих подопечных, спасибо за день! <3
- ЛЛюбовь11 января 2023Солотча: путешествие в рязанскую ИталиюПосетили Солотчинский женский монастырь, дом-музей художника И. Пожалостина, Казанскую церковь. К сожалению, не попали к святому источнику из-за погодных условий. Экскурсия очень интересная, экскурсовод Инна рассказывала даже в доме-музее Пожалостина. Получили много новой интересной информации. Большое спасибо.
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