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эмоциональными впечатлениями. Конечно, все это было бы невозможно без профессиональной подачи материала Андреем. Замечательный гид, знающий, любящий то, о чем он рассказывает и умеющий заразить своими эмоциями нас, своих гостей. Узнали много нового о Рязанском крае, его истории и людях. Андрей познакомил нас с ними, как будто мы познакомились с его родственниками. Нельзя не отметить, что Андрей очень внимательно относится к пожеланиям своих гостей, подстраивается под их темп и запросы. Мои самые теплые воспоминания об экскурсии и горячие рекомендации посетить именно его экскурсии.