67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя гостем Рязани 17 века, где каждый камень хранит отголоски прошлого. Ваш гид - стрелец Степан Молодцов, который знает о своем городе все.Он поведет вас по историческому Верхнему Посаду,

где жили стрельцы и служилые люди, покажет места крепостных укреплений и расскажет о торговле того времени. Вы узнаете о стрелецкой службе, увидите демонстрацию стрельбы из пищали и узнаете о жизни горожан после пожара 1648 года. Исследуйте храмы, сохранившиеся с 17 века, историю рязанских дворян Нарышкиных и участие Рязани в событиях Смутного времени. Эта экскурсия - настоящее погружение в атмосферу Рязани 17 века, которое позволит вам по-новому взглянуть на историю города и страны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для прогулки по Рязани - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших экскурсий, а природа радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя может быть немного прохладнее. Зимой прогулка возможна, но холод и снег могут затруднить передвижение и снизить комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.