67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя гостем Рязани 17 века, где каждый камень хранит отголоски прошлого. Ваш гид - стрелец Степан Молодцов, который знает о своем городе все.
Он поведет вас по историческому Верхнему Посаду,
Он поведет вас по историческому Верхнему Посаду,
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность погрузиться в атмосферу 17 века
- 🏰 Узнайте о фортификационных сооружениях и планировке города
- 💰 Интересные факты о торговле и денежной системе той эпохи
- 🛡️ Познакомьтесь с жизнью и службой стрельцов
- 🔥 История пожара 1648 года и восстановление города
- ⛪ Откройте для себя сохранившиеся храмы и их историю
- 📜 Важные события 17 века и роль Рязани в них
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для прогулки по Рязани - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших экскурсий, а природа радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя может быть немного прохладнее. Зимой прогулка возможна, но холод и снег могут затруднить передвижение и снизить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Стрелецкая слобода
- Крепостные укрепления
- Храмы 17 века
- Торговые площади
Описание экскурсии
Программа
В течение часа в компании стрельца вы прогуляетесь улицами Верхнего Посада — старинной части Рязани, заселенной стрельцами и другими служилыми людьми, узнаете об устройстве, фортификации, планировке, быте и истории города 17 века:
- о внутреннем устройстве города — где располагались Стрелецкая слобода, торги и другие значимые объекты Переславля Рязанского;
- о крепостных укреплениях на территории Верхнего Посада;
- о торгах — чем торговали, по каким ценам, о денежной системе 17 века (рассмотрите деньги той эпохи);
- о стрелецкой службе — кто такие стрельцы, как проходила военная и невоенная служба, как и где они жили, о распорядке их дня (вы также увидите демонстрацию стрельбы из стрелецкой пищали, владения стрелецким топором (бердыш) и стрелецкой саблей);
- о пожаре 1648 года, который уничтожил весь город, о его последствиях и о том, как восстанавливали город;
- о главных российских событиях 17 века и участии в них рязанцев: Смуте, казачьих набегах
- о храмах, которые сохранились с тех пор;
- о Нарышкиных — рязанских дворянах, в частности — о матери Петра 1 Наталье Кирилловне Нарышкиной.
- А также в развлекательной форме познакомитесь с народным фольклором — шутками-прибаутками 17 века.
В результате вы сможете представить, как выглядела Рязань в 17 веке, узнаете, какие люди в ней жили и какие профессии существовали, познакомитесь с историей города и России той эпохи и поймете, какую роль сыграл Переслать Рязанский в событиях российского масштаба.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пл. Соборная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5447 туристов
Коренной житель долины Ока-реки. Окончил РГУ по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Сотрудник центра исторического туризма. Актёр и сценарист любительского театра. Умею рассказывать живо, интересно, с юмором. Более 10 лет занимаюсь исторической реконструкцией. Все образы и подаваемая информация научно выверены. Миссия и сверхзадача — популяризация истории, иллюстрирование истории красочными живыми образами из прошлого.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 380 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Давно не доводилось бывать на такой замечательной экскурсии. Узнали про нее случайно. Когда забронировали жилье в Рязани, сервис стал предлагать экскурсии. И среди них была эта. Муж увлекается реконструкцией, поэтому
+1
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Д
Просто лучший!!! Подача и знание материала отличное, очень увлекательно и с большой пользой провели время. Кириллу спасибо огромное!!! Однозначно рекомендую!!!
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Е
ПОТРЯСАЮЩЕ!!!
очень понравилось! рекомендую от души!
и знание, и материал, и юмор, и подача.
образ держится от начала и до конца!
нас отчитали, что мы не соответствующим образом выглядим))))
нам завидовала вся Рязань!
я подумала, что
очень понравилось! рекомендую от души!
и знание, и материал, и юмор, и подача.
образ держится от начала и до конца!
нас отчитали, что мы не соответствующим образом выглядим))))
нам завидовала вся Рязань!
я подумала, что
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Чудесная экскурсия! Были в составе 3 взрослых и 5 детей, все остались в большом восторге. Костюм дополняет образ и саму суть рассказа, очень атмосферно! Несмотря на то, что дети спустя
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М
Очень понравилась экскурсия, необычная, с уклоном в историю Рязани. Большое спасибо, мы с подругами остались довольны👍🏻
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И
Отличная экскурсия, с погружением в средновековье.
Здорово, что есть такие специалисты, которые горят своим делом и вокруг всех зажинают.
Рекомендую.
Подойдет всем - и молодежи, и пожилым и семьям с детьми любых возрастов.
Здорово, что есть такие специалисты, которые горят своим делом и вокруг всех зажинают.
Рекомендую.
Подойдет всем - и молодежи, и пожилым и семьям с детьми любых возрастов.
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