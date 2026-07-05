67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом

Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Представьте себя гостем Рязани 17 века, где каждый камень хранит отголоски прошлого. Ваш гид - стрелец Степан Молодцов, который знает о своем городе все.

Он поведет вас по историческому Верхнему Посаду,
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где жили стрельцы и служилые люди, покажет места крепостных укреплений и расскажет о торговле того времени.

Вы узнаете о стрелецкой службе, увидите демонстрацию стрельбы из пищали и узнаете о жизни горожан после пожара 1648 года.

Исследуйте храмы, сохранившиеся с 17 века, историю рязанских дворян Нарышкиных и участие Рязани в событиях Смутного времени.

Эта экскурсия - настоящее погружение в атмосферу Рязани 17 века, которое позволит вам по-новому взглянуть на историю города и страны

5
380 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность погрузиться в атмосферу 17 века
  • 🏰 Узнайте о фортификационных сооружениях и планировке города
  • 💰 Интересные факты о торговле и денежной системе той эпохи
  • 🛡️ Познакомьтесь с жизнью и службой стрельцов
  • 🔥 История пожара 1648 года и восстановление города
  • ⛪ Откройте для себя сохранившиеся храмы и их историю
  • 📜 Важные события 17 века и роль Рязани в них

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для прогулки по Рязани - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших экскурсий, а природа радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя может быть немного прохладнее. Зимой прогулка возможна, но холод и снег могут затруднить передвижение и снизить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом

Что можно увидеть

  • Стрелецкая слобода
  • Крепостные укрепления
  • Храмы 17 века
  • Торговые площади

Описание экскурсии

Программа

В течение часа в компании стрельца вы прогуляетесь улицами Верхнего Посада — старинной части Рязани, заселенной стрельцами и другими служилыми людьми, узнаете об устройстве, фортификации, планировке, быте и истории города 17 века:

  • о внутреннем устройстве города — где располагались Стрелецкая слобода, торги и другие значимые объекты Переславля Рязанского;
  • о крепостных укреплениях на территории Верхнего Посада;
  • о торгах — чем торговали, по каким ценам, о денежной системе 17 века (рассмотрите деньги той эпохи);
  • о стрелецкой службе — кто такие стрельцы, как проходила военная и невоенная служба, как и где они жили, о распорядке их дня (вы также увидите демонстрацию стрельбы из стрелецкой пищали, владения стрелецким топором (бердыш) и стрелецкой саблей);
  • о пожаре 1648 года, который уничтожил весь город, о его последствиях и о том, как восстанавливали город;
  • о главных российских событиях 17 века и участии в них рязанцев: Смуте, казачьих набегах
  • о храмах, которые сохранились с тех пор;
  • о Нарышкиных — рязанских дворянах, в частности — о матери Петра 1 Наталье Кирилловне Нарышкиной.
  • А также в развлекательной форме познакомитесь с народным фольклором — шутками-прибаутками 17 века.

В результате вы сможете представить, как выглядела Рязань в 17 веке, узнаете, какие люди в ней жили и какие профессии существовали, познакомитесь с историей города и России той эпохи и поймете, какую роль сыграл Переслать Рязанский в событиях российского масштаба.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пл. Соборная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5447 туристов
Коренной житель долины Ока-реки. Окончил РГУ по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Сотрудник центра исторического туризма. Актёр и сценарист любительского театра. Умею рассказывать живо, интересно, с юмором. Более 10 лет занимаюсь исторической реконструкцией. Все образы и подаваемая информация научно выверены. Миссия и сверхзадача — популяризация истории, иллюстрирование истории красочными живыми образами из прошлого.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 380 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
368
4
10
3
2
2
1
Н
Давно не доводилось бывать на такой замечательной экскурсии. Узнали про нее случайно. Когда забронировали жилье в Рязани, сервис стал предлагать экскурсии. И среди них была эта. Муж увлекается реконструкцией, поэтому
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решили забронировать ее. Время пролетело незаметно. В конце экскурсии было жаль отпускать Кирилла, хотелось послушать еще. Весь вечер и утро следующего дня обсуждение прогулки было главной темой. Старшие дети были в восторге. Мы с мужем тоже остались довольны. Погода порадовала. Спасибо большое за экскурсию. Желаем процветания, отличных экскурсий.

Давно не доводилось бывать на такой замечательной экскурсии. Узнали про нее случайно. Когда забронировали жилье в
Давно не доводилось бывать на такой замечательной экскурсии. Узнали про нее случайно. Когда забронировали жилье в
Давно не доводилось бывать на такой замечательной экскурсии. Узнали про нее случайно. Когда забронировали жилье в
Давно не доводилось бывать на такой замечательной экскурсии. Узнали про нее случайно. Когда забронировали жилье в
Давно не доводилось бывать на такой замечательной экскурсии. Узнали про нее случайно. Когда забронировали жилье в
Давно не доводилось бывать на такой замечательной экскурсии. Узнали про нее случайно. Когда забронировали жилье в
Давно не доводилось бывать на такой замечательной экскурсии. Узнали про нее случайно. Когда забронировали жилье в
Давно не доводилось бывать на такой замечательной экскурсии. Узнали про нее случайно. Когда забронировали жилье в+1
Давно не доводилось бывать на такой замечательной экскурсии. Узнали про нее случайно. Когда забронировали жилье в
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Д
Просто лучший!!! Подача и знание материала отличное, очень увлекательно и с большой пользой провели время. Кириллу спасибо огромное!!! Однозначно рекомендую!!!
Просто лучший!!! Подача и знание материала отличное, очень увлекательно и с большой пользой провели время. Кириллу
Просто лучший!!! Подача и знание материала отличное, очень увлекательно и с большой пользой провели время. Кириллу
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Е
ПОТРЯСАЮЩЕ!!!
очень понравилось! рекомендую от души!
и знание, и материал, и юмор, и подача.
образ держится от начала и до конца!
нас отчитали, что мы не соответствующим образом выглядим))))
нам завидовала вся Рязань!
я подумала, что
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экскурсия будет однобокой, только про 17 век, не говоря о других временах, в том числе наших дней.
но нет!!!
материал построен таким образом, что конечно есть основной "сюжет": 17 век, но так же экскурсовод рассказывает и про советское время, про наши дни, то есть все значимые моменты истории затронуты.
время пролетело незаметно. рекомендую от души и сердца!

ПОТРЯСАЮЩЕ!!!
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Светлана
Чудесная экскурсия! Были в составе 3 взрослых и 5 детей, все остались в большом восторге. Костюм дополняет образ и саму суть рассказа, очень атмосферно! Несмотря на то, что дети спустя
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час устали, абсолютное понимание ситуации со стороны экскурсовода, за это отдельное спасибо. Рассказывает всё замечательно! Сложилось впечатление, что если бы не ограничение по времени, то рассказов и информации было бы в разы больше. Процветания вам! Мы замечательно провели время!

Чудесная экскурсия! Были в составе 3 взрослых и 5 детей, все остались в большом восторге. Костюм
Чудесная экскурсия! Были в составе 3 взрослых и 5 детей, все остались в большом восторге. Костюм
Чудесная экскурсия! Были в составе 3 взрослых и 5 детей, все остались в большом восторге. Костюм
Чудесная экскурсия! Были в составе 3 взрослых и 5 детей, все остались в большом восторге. Костюм
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М
Очень понравилась экскурсия, необычная, с уклоном в историю Рязани. Большое спасибо, мы с подругами остались довольны👍🏻
Очень понравилась экскурсия, необычная, с уклоном в историю Рязани. Большое спасибо, мы с подругами остались довольны👍🏻
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И
Отличная экскурсия, с погружением в средновековье.
Здорово, что есть такие специалисты, которые горят своим делом и вокруг всех зажинают.
Рекомендую.
Подойдет всем - и молодежи, и пожилым и семьям с детьми любых возрастов.
Отличная экскурсия, с погружением в средновековье.
Отличная экскурсия, с погружением в средновековье.
Отличная экскурсия, с погружением в средновековье.
Отличная экскурсия, с погружением в средновековье.
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