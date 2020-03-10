67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

В течение часа в компании стрельца вы прогуляетесь улицами Верхнего Посада — старинной части Рязани, заселенной стрельцами и другими служилыми людьми, узнаете об устройстве, фортификации, планировке, быте и истории города 17 века:

о внутреннем устройстве города — где располагались Стрелецкая слобода, торги и другие значимые объекты Переславля Рязанского;

о крепостных укреплениях на территории Верхнего Посада;

о торгах — чем торговали, по каким ценам, о денежной системе 17 века (рассмотрите деньги той эпохи);

о стрелецкой службе — кто такие стрельцы, как проходила военная и невоенная служба, как и где они жили, о распорядке их дня (вы также увидите демонстрацию стрельбы из стрелецкой пищали, владения стрелецким топором (бердыш) и стрелецкой саблей);

о пожаре 1648 года, который уничтожил весь город, о его последствиях и о том, как восстанавливали город;

о главных российских событиях 17 века и участии в них рязанцев: Смуте, казачьих набегах

о храмах, которые сохранились с тех пор;

о Нарышкиных — рязанских дворянах, в частности — о матери Петра 1 Наталье Кирилловне Нарышкиной.

А также в развлекательной форме познакомитесь с народным фольклором — шутками-прибаутками 17 века.

В результате вы сможете представить, как выглядела Рязань в 17 веке, узнаете, какие люди в ней жили и какие профессии существовали, познакомитесь с историей города и России той эпохи и поймете, какую роль сыграл Переслать Рязанский в событиях российского масштаба.