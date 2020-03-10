67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Понять устройство Рязани и ее роль в ключевом этапе развития страны на прогулке с историком

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
17 век — ключевой этап в развитии не только нашего города, но и всей страны.

Чтобы наглядно представить особенности Переславля Рязанского той эпохи, необходимо прогуляться в компании одного из его жителей — стрельца Степана Молодцова.

На этой прогулке вы отправитесь в красочное путешествие в прошлое, познакомитесь с улицами и крепостями, воинственным лихолетьем и мирным укладом жизни горожан Переславля Рязанского 17 века.

И поймете, каким важными событиями отметилось это столетие в истории России и какую роль в них сыграла Рязань.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча пл. Соборная
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У этой экскурсии67 отзывов
4.87
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом

Программа

В течение часа в компании стрельца вы прогуляетесь улицами Верхнего Посада — старинной части Рязани, заселенной стрельцами и другими служилыми людьми, узнаете об устройстве, фортификации, планировке, быте и истории города 17 века:

  • о внутреннем устройстве города — где располагались Стрелецкая слобода, торги и другие значимые объекты Переславля Рязанского;
  • о крепостных укреплениях на территории Верхнего Посада;
  • о торгах — чем торговали, по каким ценам, о денежной системе 17 века (рассмотрите деньги той эпохи);
  • о стрелецкой службе — кто такие стрельцы, как проходила военная и невоенная служба, как и где они жили, о распорядке их дня (вы также увидите демонстрацию стрельбы из стрелецкой пищали, владения стрелецким топором (бердыш) и стрелецкой саблей);
  • о пожаре 1648 года, который уничтожил весь город, о его последствиях и о том, как восстанавливали город;
  • о главных российских событиях 17 века и участии в них рязанцев: Смуте, казачьих набегах
  • о храмах, которые сохранились с тех пор;
  • о Нарышкиных — рязанских дворянах, в частности — о матери Петра 1 Наталье Кирилловне Нарышкиной.
  • А также в развлекательной форме познакомитесь с народным фольклором — шутками-прибаутками 17 века.

В результате вы сможете представить, как выглядела Рязань в 17 веке, узнаете, какие люди в ней жили и какие профессии существовали, познакомитесь с историей города и России той эпохи и поймете, какую роль сыграл Переслать Рязанский в событиях российского масштаба.

Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура пл. Соборная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
30 лет, кандидат исторических наук, тема диссертации "Стрелецкое войско рязанских городов", руководитель Центра исторического туризма, гид-экскурсовод, переводчик. Более 10 лет занимаюсь исторической реконструкцией. Все образы и подаваемая информация научно выверены. Миссия и сверхзадача - популяризация истории, иллюстрирование истории красочными живыми образами из прошлого
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67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Огромное спасибо стрельцу Степану! несмотря на холодную погоду, даже самые маленькие были увлечены рассказом и стойко переносили холод! Было очень познавательно, узнали много нового, и это все в непринужденной атмосфере юмора и шуток! С самого начала экскурсии Степан овладел нашим вниманием и до самого конца держал в хорошем настроении. Очень жаль, что экскурсий такого формата очень мало в нашей стране.
8 марта 2020
Незабываемая экскурсия. Было интересно и взрослым и ребенку. Стрелец бесподобен. Обязательно буду советовать своим знакомым.
26 февраля 2020
Экскурсия великолепная! Полтора часа пролетели на одном дыхании! Масса интереснейшей информации об истории города, ключевых событиях и обычаях местных жителей. Огромное спасибо Кириллу за интересный рассказ, творческий подход и большую любовь к своему городу!
24 февраля 2020
Отлично! Большим показателем для меня стали слова супруга, что он бы ещё часок послушал. При том, что экскурсии он не любит вообще.
8 января 2020
Спасибо огромное! Это лучшая экскурсия на которой нам удалось побывать, все в восторге и взрослые, и дети!
8 января 2020
Были в Рязани перед Рождеством. Экскурсия замечательная. Экскурсовод Валентин в образе стрельца позволил погрузиться в эпоху очень убедительно. Прекрасно владеет материалом. Подача грамотная, увлекательная, познавательная. С юмором и прибаутками! Отличный костюм для образа. На любой вопрос - остроумный ответ! Большое спасибо! Это самое яркое воспоминание о Рязани!
7 января 2020
Экскурсия понравилась, узнали много интересного, причем интересного всем - и взрослым и детям!
7 января 2020
Спасибо огромное за интересно проведённое время. Очень познавательно, увлекательно, весело, задорно и доступно (с нами было 3 мальчишек - двум по 13 лет, ии одному 9лет). Стрелец смог увлечь всех. Экскурсия проходит не по территории Кремля, а вокруг. Столько разных пословиц и поговорок объяснил. 1.5часа пролетели не заметно, на одном дыхании. Всем рекомендую попасть на экскурсию со стельцом Степаном (он же в жизни Валентин). Спасибо. Успехов!
Мария
6 января 2020
У нас был другой стрелец, не Валентин, так как в новогодние праздники один бы не справился. Мы в полном восторге, все. Моя 14-летняя дочь не любит экскурсии, но эту веселую прогулку и экскурсией не назовешь. Мы хихикали, веселились, шутили, иногда откровенно хохотали. Наш стрелец как-будто взаправду пожаловал к нам из прошлого. Веселый, озорной, хитрый русский мужичок Большое спасибо за такой позитив!
5 января 2020
Экскурсия понравилась, были дети 10 и 11 лет. Экскурсовод смог их заинтересовать. Они слушали с удовольствием, большое спасибо
Ещё 57 отзывов

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