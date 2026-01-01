Мои заказы

Туры по воде в Рязани

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Рязани, цены от 23 000 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
В Рязань своей компанией: Касимов, старинные сёла, городища, храмы, прогулки и природные чудеса
На машине
3 дня
В Рязань своей компанией: Касимов, старинные сёла, городища, храмы, прогулки и природные чудеса
Побывать в усадьбе «рязанского Дракулы», погулять по Пьяному лесу и отдохнуть на Святом озере
Начало: Рязань, пл. Театральная, 8:00
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
52 000 ₽ за всё до 3 чел.
На байдарках по реке Пра за 8 дней
Сплавы и рафтинг
На байдарках
8 дней
-
4%
3 отзыва
На байдарках по реке Пра за 8 дней
Начало: Г. Рязань
12 июл в 10:00
20 июл в 10:00
28 750 ₽30 000 ₽ за человека
На байдарках по реке Пра за 4 дня. Сплав в Рязанской области
Сплавы и рафтинг
На байдарках
4 дня
1 отзыв
На байдарках по реке Пра за 4 дня. Сплав в Рязанской области
Начало: Рязань
11 июн в 10:00
27 июн в 10:00
23 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Рязани
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Рязанский Кремль;
  2. Музей самоваров;
  3. Кремль;
  4. Зарайский кремль.
Сколько стоит тур в Рязани в феврале 2026
Сейчас в Рязани в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 23 000 до 52 000 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
