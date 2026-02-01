Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям. Осень-весна
Начало: Москва
«Ее главный символ — Коломенский кремль, он остается неприступным для захватчиков с 16 века»
Завтра в 10:00
7 мар в 10:00
от 12 690 ₽ за человека
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Начало: Москва
«Ее главный символ — Коломенский кремль, он остается неприступным для захватчиков с 16 века»
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
от 12 990 ₽ за человека
От Кремля до Кремля. Зимний тур
Начало: Москва
«Путешествие от Кремля до Кремля станет для Вас увлекательным и интересным приключением»
22 окт в 10:00
12 ноя в 10:00
от 34 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Кремль»
Самые популярные туры этой рубрики в Рязани
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Рязани
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Рязани в феврале 2026
Сейчас в Рязани в категории "Кремль" можно забронировать 3 тура от 12 690 до 34 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Рязани на 2026 год по теме «Кремль», 3 ⭐ отзыва, цены от 12690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель