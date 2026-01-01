Вы узнаете, за что Пьяный лес
Описание тура
Организационные детали
Связь на протяжении маршрута не везде.
В зависимости от погоды гид может менять локации.
Программа тура по дням
Городище Старая Рязань, загадочный камень Алатырь, памятник Евпатию Коловрату и Терехово городище
Встретимся в Рязани и уже через 1 час пути окажемся у первой локации — на месте древнего городища Старая Рязань. Во время прогулки вы узнаете, как жил древний город, услышите захватывающие факты о его прошлом и сражениях, которые здесь происходили.
Далее мы направимся к загадочному камню Алатырю, окутанному легендами. После этого увидим памятник Евпатию Коловрату — одному из самых известных рязанских героев. Расскажем об этом легендарном богатыре и его подвиге.
Со смотровой площадки на высоком берегу Оки мы полюбуемся открывающимися панорамами — простор реки и её окрестностей особенно впечатляет с высоты.
Затем побываем на Тереховом городище — месте, где люди начали селиться ещё в глубокой древности. Здесь царит редкая тишина, и можно даже услышать, как в небе проносятся птицы.
После насыщенного дня нас ждёт размещение в вашей гостинице и отдых.
Прогулка по Пьяному лесу, отдых на Святом озере, исследование старинного села Дубровка
После завтрака мы отправимся на прогулку по Пьяному лесу — аномальному природному объекту с изогнутыми деревьями. Здесь трудно понять, где верх, а где низ — впечатления от этого места точно останутся в памяти.
Затем остановимся на Святом озере. У нас будет время искупаться и отдохнуть на его живописном берегу. Вода здесь особенно чистая и прозрачная, а атмосфера умиротворяющая. Мы также посетим святые источники. Каждый желающий сможет набрать воды, которую местные считают целебной.
Побываем в селе Дубровка. Там нас ждут прогулка по старинным усадебным местам и исследование заброшенных построек. Вы узнаете историю рода Голицыных, представители которого жили в этих местах, и о том, как их судьба связана с этой частью Рязанской земли.
Экскурсия по Касимову, храм в готическом стиле, усадьба «рязанского Дракулы» и Троицкий храм
Сегодня утром направимся в Касимов, в котором тесно переплелись русская и татарская культуры. Вы узнаете о временах Касимовского ханства, прогуляетесь по старинным улицам и ощутите атмосферу провинциального городка 19 века. Пообедаем в кафе, где подают блюда традиционной татарской кухни.
Заедем в село Гусь Железный. Здесь нас ждёт необычный храм в готическом стиле. Также мы прогуляемся по территории бывшей усадьбы промышленника Баташева, прозванного «рязанским Дракулой» — вы выясните, откуда пошло это прозвище и что скрывает местная история.
В селе Погост посетим храмовый комплекс с необычной историей. Завершим маршрут в посёлке Тума. Здесь вы увидите величественный Троицкий храм и прогуляетесь по открытому Музею узкоколейной железной дороги.
Возвращение в Рязань планируется ориентировочно к 19:00.
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Что включено
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по Старой Рязани и Касимову
- Услуги гида
- Чай/кофе, печенье, орешки
Что не входит в цену
- Билеты до Рязани и обратно
- Проживание
- Питание
- Билеты в музеи