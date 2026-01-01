Встретимся в Рязани и уже через 1 час пути окажемся у первой локации — на месте древнего городища Старая Рязань. Во время прогулки вы узнаете, как жил древний город, услышите захватывающие факты о его прошлом и сражениях, которые здесь происходили.

Далее мы направимся к загадочному камню Алатырю, окутанному легендами. После этого увидим памятник Евпатию Коловрату — одному из самых известных рязанских героев. Расскажем об этом легендарном богатыре и его подвиге.

Со смотровой площадки на высоком берегу Оки мы полюбуемся открывающимися панорамами — простор реки и её окрестностей особенно впечатляет с высоты.

Затем побываем на Тереховом городище — месте, где люди начали селиться ещё в глубокой древности. Здесь царит редкая тишина, и можно даже услышать, как в небе проносятся птицы.

После насыщенного дня нас ждёт размещение в вашей гостинице и отдых.