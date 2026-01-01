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В Рязань своей компанией: Касимов, старинные сёла, городища, храмы, прогулки и природные чудеса

Побывать в усадьбе «рязанского Дракулы», погулять по Пьяному лесу и отдохнуть на Святом озере
Поехали с нами в Рязань: погружаться в историю, исследуя древние городища и бродя по аутентичным улочкам сёл, наслаждаться природой, дышать свежим воздухом и много гулять.

Вы узнаете, за что Пьяный лес
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получил своё название, и пройдётесь мимо причудливо изогнутых деревьев, побываете в Касимове, в котором тесно переплелись русская и татарская культуры, полюбуетесь необычным для здешних мест храмом в готическом стиле. Исследуете загадочную усадьбу, которой владел промышленник Баташев, прозванный Дракулой. Откуда взялось прозвище и какие ещё тайны хранит это сооружение — услышите на экскурсии. В селе Дубровка познакомитесь с историей рода Голицыных и осмотрите заброшенные постройки.

В Рязань своей компанией: Касимов, старинные сёла, городища, храмы, прогулки и природные чудеса
В Рязань своей компанией: Касимов, старинные сёла, городища, храмы, прогулки и природные чудеса
В Рязань своей компанией: Касимов, старинные сёла, городища, храмы, прогулки и природные чудеса

Описание тура

Организационные детали

Связь на протяжении маршрута не везде.

В зависимости от погоды гид может менять локации.

Программа тура по дням

1 день

Городище Старая Рязань, загадочный камень Алатырь, памятник Евпатию Коловрату и Терехово городище

Встретимся в Рязани и уже через 1 час пути окажемся у первой локации — на месте древнего городища Старая Рязань. Во время прогулки вы узнаете, как жил древний город, услышите захватывающие факты о его прошлом и сражениях, которые здесь происходили.

Далее мы направимся к загадочному камню Алатырю, окутанному легендами. После этого увидим памятник Евпатию Коловрату — одному из самых известных рязанских героев. Расскажем об этом легендарном богатыре и его подвиге.

Со смотровой площадки на высоком берегу Оки мы полюбуемся открывающимися панорамами — простор реки и её окрестностей особенно впечатляет с высоты.

Затем побываем на Тереховом городище — месте, где люди начали селиться ещё в глубокой древности. Здесь царит редкая тишина, и можно даже услышать, как в небе проносятся птицы.

После насыщенного дня нас ждёт размещение в вашей гостинице и отдых.

Городище Старая Рязань, загадочный камень Алатырь, памятник Евпатию Коловрату и Терехово городищеГородище Старая Рязань, загадочный камень Алатырь, памятник Евпатию Коловрату и Терехово городищеГородище Старая Рязань, загадочный камень Алатырь, памятник Евпатию Коловрату и Терехово городищеГородище Старая Рязань, загадочный камень Алатырь, памятник Евпатию Коловрату и Терехово городищеГородище Старая Рязань, загадочный камень Алатырь, памятник Евпатию Коловрату и Терехово городищеГородище Старая Рязань, загадочный камень Алатырь, памятник Евпатию Коловрату и Терехово городище
2 день

Прогулка по Пьяному лесу, отдых на Святом озере, исследование старинного села Дубровка

После завтрака мы отправимся на прогулку по Пьяному лесу — аномальному природному объекту с изогнутыми деревьями. Здесь трудно понять, где верх, а где низ — впечатления от этого места точно останутся в памяти.

Затем остановимся на Святом озере. У нас будет время искупаться и отдохнуть на его живописном берегу. Вода здесь особенно чистая и прозрачная, а атмосфера умиротворяющая. Мы также посетим святые источники. Каждый желающий сможет набрать воды, которую местные считают целебной.

Побываем в селе Дубровка. Там нас ждут прогулка по старинным усадебным местам и исследование заброшенных построек. Вы узнаете историю рода Голицыных, представители которого жили в этих местах, и о том, как их судьба связана с этой частью Рязанской земли.

Прогулка по Пьяному лесу, отдых на Святом озере, исследование старинного села ДубровкаПрогулка по Пьяному лесу, отдых на Святом озере, исследование старинного села ДубровкаПрогулка по Пьяному лесу, отдых на Святом озере, исследование старинного села ДубровкаПрогулка по Пьяному лесу, отдых на Святом озере, исследование старинного села Дубровка
3 день

Экскурсия по Касимову, храм в готическом стиле, усадьба «рязанского Дракулы» и Троицкий храм

Сегодня утром направимся в Касимов, в котором тесно переплелись русская и татарская культуры. Вы узнаете о временах Касимовского ханства, прогуляетесь по старинным улицам и ощутите атмосферу провинциального городка 19 века. Пообедаем в кафе, где подают блюда традиционной татарской кухни.

Заедем в село Гусь Железный. Здесь нас ждёт необычный храм в готическом стиле. Также мы прогуляемся по территории бывшей усадьбы промышленника Баташева, прозванного «рязанским Дракулой» — вы выясните, откуда пошло это прозвище и что скрывает местная история.

В селе Погост посетим храмовый комплекс с необычной историей. Завершим маршрут в посёлке Тума. Здесь вы увидите величественный Троицкий храм и прогуляетесь по открытому Музею узкоколейной железной дороги.

Возвращение в Рязань планируется ориентировочно к 19:00.

Экскурсия по Касимову, храм в готическом стиле, усадьба «рязанского Дракулы» и Троицкий храмЭкскурсия по Касимову, храм в готическом стиле, усадьба «рязанского Дракулы» и Троицкий храмЭкскурсия по Касимову, храм в готическом стиле, усадьба «рязанского Дракулы» и Троицкий храмЭкскурсия по Касимову, храм в готическом стиле, усадьба «рязанского Дракулы» и Троицкий храм

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по Старой Рязани и Касимову
  • Услуги гида
  • Чай/кофе, печенье, орешки
Что не входит в цену
  • Билеты до Рязани и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рязань, пл. Театральная, 8:00
Завершение: Рязань, пл. Театральная, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 684 туристов
Привет, мы команда историков, писателей и режиссёров! В наших авторских экскурсиях мы собрали для вас интересную и важную информацию, разработали маршруты, полные сюрпризов и нешаблонных мест. Приглашаем вас в исследовательское путешествие, где вы будете и участниками, и зрителями. Мы вместе будем углубляться, наслаждаться, размышлять о связи времён, разгадывать коды, заряжаться энергией, впитывать новые картинки, краски, запахи и звуки. До встречи:)

Тур входит в следующие категории Рязани

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