Мои заказы

Степенно по Рыбинску

Путешествие по Рыбинску - это возможность узнать о купеческом прошлом, бурлачествах и промышленности, ощутить дух времени и открыть новые горизонты
Экскурсия по Рыбинску предлагает уникальный взгляд на историю города. Здесь переплетаются купечество, бурлачество и промышленность. Участники узнают о создании Рыбинского водохранилища и его влиянии на регион. Важные события и известные
читать дальше

фамилии оставили свой след в истории города. Эта прогулка станет незабываемым путешествием в прошлое, которое оживает на улицах Рыбинска. Не упустите шанс прикоснуться к богатому наследию и почувствовать себя частью великой истории

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Уникальная история купечества
  • 🚤 Интересные факты о бурлачествах
  • 🏭 Промышленное наследие
  • 📚 Образование водохранилища
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Известные фамилии и события
Степенно по Рыбинску
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Рыбинское водохранилище
  • Исторический центр Рыбинска

Описание экскурсии

Здесь переплетается история купечества, бурлачества, промышленности, образования рыбинского водохранилища, известных фамилий и важных событий.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Во время пешеходного знакомства с Рыбинском Вы увидите основные достопримечательности исторического центра города: Спасо-Преображенский собор
  • Новую и Старую биржи
  • В.И. Ленина «в зимнем»
  • Центральную улицу Крестовую с вывесками в дореволюционном стиле
  • Прекрасные часовни
  • Красную площадь
  • Пожарную каланчу
  • Купеческие особняки XIX - начала XX вв. и многое другое
Где начинаем и завершаем?
Начало: Спасо-Преображенский собор
Завершение: Ул. Стоялая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
Юлия
8 сен 2025
Е
Елена
22 авг 2025
Прекрасная экскурсия по городу Рыбинск, очень содержательная. Спасибо замечательному экскурсоводу Ирине,остались самые теплые и приятные воспоминания о городе,обязательно еще раз вернемся👏☺️👌

Похожие экскурсии из Рыбинска

Рыбинск и его сюжеты
Пешая
2 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
1300 ₽ за человека
Рыбинск для новичков
Пешая
1.5 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Пешая
2 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Узнайте о судьбе Рыбинска и исчезнувшей Мологи. Посетите исторические места и макет затопленного города, погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рыбинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рыбинске