Экскурсия по Рыбинску предлагает уникальный взгляд на историю города. Здесь переплетаются купечество, бурлачество и промышленность. Участники узнают о создании Рыбинского водохранилища и его влиянии на регион. Важные события и известные
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Уникальная история купечества
- 🚤 Интересные факты о бурлачествах
- 🏭 Промышленное наследие
- 📚 Образование водохранилища
- 👨👩👧👦 Известные фамилии и события
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Рыбинское водохранилище
- Исторический центр Рыбинска
Описание экскурсииЗдесь переплетается история купечества, бурлачества, промышленности, образования рыбинского водохранилища, известных фамилий и важных событий.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время пешеходного знакомства с Рыбинском Вы увидите основные достопримечательности исторического центра города: Спасо-Преображенский собор
- Новую и Старую биржи
- В.И. Ленина «в зимнем»
- Центральную улицу Крестовую с вывесками в дореволюционном стиле
- Прекрасные часовни
- Красную площадь
- Пожарную каланчу
- Купеческие особняки XIX - начала XX вв. и многое другое
Где начинаем и завершаем?
Начало: Спасо-Преображенский собор
Завершение: Ул. Стоялая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
8 сен 2025
Е
Елена
22 авг 2025
Прекрасная экскурсия по городу Рыбинск, очень содержательная. Спасибо замечательному экскурсоводу Ирине,остались самые теплые и приятные воспоминания о городе,обязательно еще раз вернемся👏☺️👌
Похожие экскурсии из Рыбинска
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборРыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеРыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Узнайте о судьбе Рыбинска и исчезнувшей Мологи. Посетите исторические места и макет затопленного города, погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.