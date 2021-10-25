Экскурсии Рыбинска

Все экскурсии в Рыбинске

Доступно 18 экскурсий 🚌 в Рыбинске на 2021 год, 122 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Атмосферный Рыбинск
Индивидуальная экскурсия
5
17
2ч 30м
3 500
за 1-8 чел.
Атмосферный Рыбинск
Вообще - в любой день в любое время, но уточняйте по моей занятости
Велопрогулка по старому Рыбинску
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 500
за 1-8 чел.
Велопрогулка по старому Рыбинску
Велосипед позволяет перемещаться быстрее и уставать меньше, поэтому мы увидим больше, чем на пешей...
Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом)
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Индивидуальная экскурсия
5
22
2 850
за 1-8 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Самобытная архитектура, великолепные пейзажи и удивительные истории о местных жителях
Обзорная экскурсия и поездка на Рыбинское водохранилище
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка на Рыбинское водохранилище
Рыбинск - живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе - Рыбинского...
Ежедневно, по договоренности
Рыбинск — маленький Петербург
Индивидуальная экскурсия
4.8
37
2ч 30м
3 800
за 1-16 чел.
Рыбинск — маленький Петербург
Открыть атмосферную архитектуру города и услышать неожиданные факты о его известных уроженцах
Экскурсия по Рыбинску и поездка в этнографическую деревню «Тыгыдым»
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-10 чел.
Экскурсия по Рыбинску и поездка в этнографическую деревню «Тыгыдым»
Рыбинск - живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе - Рыбинского...
Ежедневно, по договоренности
Добро пожаловать в Рыбинск!
Индивидуальная экскурсия
5
2
1ч 30м
1 000
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск!
Исследовать главные и тайные места самобытного старинного города в душевной компании
Обзорная экскурсия по Рыбинску
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Рыбинску
Рыбинск - живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе - Рыбинского...
Ежедневно, по договоренности
Колоритный Рыбинск
Индивидуальная экскурсия
4.9
34
2ч 30м
3500
2 975
за 1-10 чел.
Колоритный Рыбинск
Погулять по историческому центру и увидеть его «визитные карточки» на обзорной экскурсии
Рыбная слобода и Усть-Шексна: история, легенды
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Рыбная слобода и Усть-Шексна: история, легенды
Я приглашаю вас прогуляться по историческому центру Рыбинска, узнать каким был город до революции,...
Знакомьтесь, Рыбинск!
Индивидуальная экскурсия
5
3
2ч 30м
3 300
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск!
Посетить главные достопримечательности города с профессиональным гидом
Рыбинск - застывшая история
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 950
за 1-8 чел.
Рыбинск - застывшая история
Рыбинск - уютный город на Волге
Согласно расписанию в календаре
По старинному Рыбинску на велосипеде!
Индивидуальная экскурсия
5
4
2ч 30м
3 500
за 1-4 чел.
По старинному Рыбинску на велосипеде!
Прокатиться по уютным улицам и увидеть все важные достопримечательности на обзорной экскурсии
Знакомьтесь, Рыбинск
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Гуляя по историческому центру Рыбинска, вы увидите величественный Спасо-Преображенский собор, который...
Ежедневно, по договоренности
Волжский променад
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-8 чел.
Волжский променад
Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить - всего 2 км! С ветерком прогуляемся по...
Согласно расписанию в календаре
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-8 чел.
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Прогулка по местам, связанным с затопленными территориями
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Рыбинск - Волжское очарование
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
3 600
за 1-8 чел.
Рыбинск - Волжское очарование
Рыбинск - важный город в северной части Ярославской области, расположенный на живописных берегах Рыбинского...
По договорённости
Рыбинск: Петербург в миниатюре
Индивидуальная экскурсия
4 200
за 1-5 чел.
Рыбинск: Петербург в миниатюре
Рыбинск - небольшой уездный город
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Рыбинска»

  • Отзыв на: Рыбинск: из настоящего в прошлое!
    А
    Алексей
    25 октября 2021
    5
    Рекомендую, спасибо Елене!
  • Отзыв на: Рыбинск: из настоящего в прошлое!
    Е
    Евгения
    17 октября 2021
    5
    Елена Соколова невероятно интересный гид, хотелось слушать и продолжать разговор бесконечно. Казалось, что можно было обойти весь город, не замечая времени. Рекомендую всем. Обязательно вернёмся и попросим продолжить знакомство с удивительным Рыбинском.
  • Отзыв на: Рыбинск: из настоящего в прошлое!
    А
    Александр
    11 октября 2021
    5
    Очень благодарны Елене за проведённую экскурсию. Получилось идеальное первое знакомство с Рыбинском и его богатой истории, и приятное послевкусие в виде желания поближе познакомиться с городом. На экскурсии были дети, и Елене удалось привлечь и их внимание и не дать заскучать(а это, исходя из нашего опыта, не так то и просто).
  • Отзыв на: Рыбинск — маленький Петербург
    Н
    Николай
    11 октября 2021
    5
    Экскурсовод Ксения, отлично провела Экс. Много и интересно рассказывала. Нам очень понравилось, рекомендую.
  • Отзыв на: Колоритный Рыбинск
    В
    Вера
    7 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия. Александр - великолепный рассказчик. Мы узнали об истории, событиях, людях, зданиях, легендах Рыбинска. Маршрут охватывает все основные достопримечательности города. Александр ответил на все вопросы. Это было здорово! Одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Спасибо.
  • Отзыв на: Рыбинск — маленький Петербург
    С
    Светлана
    28 сентября 2021
    5
    Нам посчастливилось познакомиться в Рыбинском через гида Ксению. Она горит своей работой и зажигает гостей. Глубокие цельные знания Ксении, грамотная речь и увлекательный рассказ помогают всмотреться в детали города и полюбить его
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Рыбинск!
    И
    Ирина
    20 сентября 2021
    5
    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Время пролетело незаметно, вся информация легко воспринималась благодаря структурированности и юмору! Очень рекомендуем!
  • Отзыв на: По старинному Рыбинску на велосипеде!
    К
    Константин
    19 сентября 2021
    5
    Александр оказался знающим предмет экскурсоводом. На все возникшие по ходу дела вопросы давал исчерпывающие ответа. Все время чувствовался его интерес к предмету экскурсии будь то здание или кто-то из знаменитых Рыбинцев.
  • Отзыв на: Колоритный Рыбинск
    Е
    Евгения
    9 сентября 2021
    5
    Спасибо Александру за экскурсию. Видно, что он очень увлечен историей города и может рассказывать буквально про каждый дом. Маршрут достаточно длинный, не только по центру. И поэтому сам Рыбинск производит неоднозначное впечатление - времена расцвета явно прошли, но сейчас очень стараются сделать город привлекательным для туристов. И надо сказать, весьма успешно.
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Рыбинск!
    О
    Олеся
    8 сентября 2021
    5
    Благодаря экскурсии влюбились в город! Узнали много интересных фактов об истории и жизни Рыбинска, посмотрели исторический центр. Отдельное спасибо Татьяне за оперативный ответ и проведение экскурсии! Рекомендую всем гостям и жителям города.
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