Групповая
до 15 чел.
О Рыбинске - с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск впервые
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска с его уникальными памятниками и волжскими пейзажами. Откройте для себя историю и культуру города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 13 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Лёгкая экскурсия в наушниках по центру города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где история оживает в каждом здании. Прогулка по купеческим кварталам и набережной Волги оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в Рыбинский музей-заповедник
Завтра в 07:30
11 авг в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборНа яхте по Рыбинскому водохранилищу
Ощутите величие Рыбинского водохранилища, отправившись в индивидуальное путешествие на яхте. Вас ждут живописные виды и романтика заката
Начало: На ул. Каменниковской
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборРыбинск - путешествие во времени
От Рыбной слободы к столице бурлаков и купцов
Начало: У памятника Бурлаку
Завтра в 15:00
10 авг в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборКрасоты Рыбинского моря - с борта катера
Оценить масштабы водохранилища и с воды осмотреть достопримечательности
Начало: У пирса
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Прогуляться по центру Рыбинска и изучить макет затопленной русской Атлантиды - с его создателем
Начало: У входа в магазин «Пятёрочка»
Завтра в 08:30
10 авг в 10:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Навестить Ленина в шапке и оценить главные места города всего за час
Начало: У памятника Бурлаку
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Смотри на Рыбинск
Увидеть воссозданную старинную набережную и ощутить уютную атмосферу города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск
Истории из жизни города и его обитателей - живые, ироничные и трогательные
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
VR-Рыбинск: путешествие в прошлое
Увлекательное путешествие в прошлое и настоящее Рыбинска через Спасо-Преображенский собор, Красную и Театральную площади
Начало: У колокольни Спасо-Преображенского собора
Расписание: в будние дни в 11:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Стать кузнецом в Рыбинске: мастер-класс для всех
Услышать звон наковальни, почувствовать жар горна и создать кованый шедевр
Начало: На Бурлацкой улице
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5200 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 4 чел.
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Расследовать старинное преступление в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Красной площади
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Прогулка по Рыбинску: история, архитектура и знаменитые земляки. Узнайте о соборе, биржах и жизни в городе сегодня
Завтра в 16:00
10 авг в 17:00
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск - первое свидание
Погулять по старинному городу и увидеть его главные места в компании краеведа
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 15:00
10 авг в 11:00
от 4600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Экскурсия по музею мельничного дела в Рыбинске
Увидеть уникальные работающие механизмы по чертежам 19 века и услышать об их истории
Начало: На Красной площади
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
Колоритный Рыбинск
Тысячелетняя история за 1,5 часа сквозь призму судеб людей и наследия, которое они оставили
Начало: У памятника Федору Ушакову
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
Прикоснуться к воссозданному наследию мологского края и изготовить традиционный оберег
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск - маленький Петербург
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рыбинска - в старинный Тутаев
Увлекательное путешествие в Тутаев, разделенный Волгой. Переправа на пароме, посещение соборов и прогулка по историческим местам ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:00
от 10 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Еры и яти. Купцы и бурлаки
Перенестись к рубежу веков и ощутить полное погружение в эпоху ушедшего купеческого Рыбинска
Начало: Красная площадь, Рыбинск
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 8700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 19:30
11 авг в 15:00
от 6990 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Познакомьтесь с Рыбинском через его богатую историю и архитектуру. Прогулка по набережной Волги и историческому центру оставит незабываемые впечатления
Начало: На Красной площади
11 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
Познакомиться с одним из самых красивых приволжских городов на нескучной обзорной экскурсии
Начало: Волжская набережная
10 авг в 11:00
11 авг в 11:30
от 5700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка под парусом по Рыбинскому морю с капитаном-спортсменом
Осмотреть достопримечательности с воды и поучиться управлять яхтой
Начало: В деревне Болтинское
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Прогуляться по историческим улочкам Рыбинска и расписать фирменную деревянную рыбу
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8667 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На своих велосипедах - по всему Рыбинску
Исследовать город с ветерком и послушать рассказы о людях, событиях и архитектуре
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вы, капитан и Рыбинское водохранилище
Индивидуальное путешествие на яхте
Начало: В деревне Болтинское
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 2 авг 2026
Супер! Это не просто экскурсия - это прогулка с классным посылом на добро, любовь и душевное тепло! Со знакомства с
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И
Дата посещения: 5 мая 2026
Сегодня были на иммерсивной экскурсии в Рыбинске, это самая лучшая и интересная экскурсия на какой мы были!!!!!!! Просто 100 баллов!!!!!!
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А
Дата посещения: 18 апр 2026
Очень интересный способ экскурсии. Мы много где ездили, но такое увидили первый раз. Очень понравилась проработка деталей звукового ряда. Что
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И
Дата посещения: 19 апр 2026
Прекрасно. Спасибо Сергею
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А
Дата посещения: 14 мар 2026
Замечательно. Очень интересный рассказ, глубокое погружение в историю города и современный облик, удивительные знания истории каждого дома, каждой улицы. Человек влюбленный в свою работу и в свой города, край, страну. Спасибо большое за такой добросовестный труд.
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Н
Дата посещения: 9 янв 2026
Экскурсия очень понравилась! Елена супер увлеченный гид! Рассказывает доступно, интересно, грамотно, с любовью к своему городу! Был сильный мороз, но
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М
Дата посещения: 8 янв 2026
Не понравились психологические нравоучения, мы не для этого туда пошли.
Также диктор делала много ошибок при чтении текста, и заметила я даже ошибку в падежах.
В целом, хорошо и грамотно составленная экскурсия. Было интересно
Также диктор делала много ошибок при чтении текста, и заметила я даже ошибку в падежах.
В целом, хорошо и грамотно составленная экскурсия. Было интересно
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В
Дата посещения: 15 ноя 2025
Отличная экскурсия, интересный маршрут, потрясающий экскурсовод.
Алексей, спасибо
Алексей, спасибо
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А
Дата посещения: 14 ноя 2025
14 ноября 2025 посетили экскурсию "Рыбинск и Молога" с гидом Анатолием. Получили огромное удовольствие получив информацию об истории Рыбинска, памятниках
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С
Дата посещения: 2 окт 2025
Прекрасная экскурсия!!! С помощью нее Рыбинск вполне влюбил в себя, оставил приятные впечатления и заинтересовал для дальнейших посещений)) рекомендую
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Всего 4174 отзыва в Рыбинске
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Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску
Самые популярные экскурсии в Рыбинске
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Что посмотреть в Рыбинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в августе 2026
Сейчас в Рыбинске можно забронировать 84 экскурсии от 800 до 20 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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