Отзыв на: Рыбинск: из настоящего в прошлое! А Алексей 5 Рекомендую, спасибо Елене!

Отзыв на: Рыбинск: из настоящего в прошлое! Е Евгения 5 Елена Соколова невероятно интересный гид, хотелось слушать и продолжать разговор бесконечно. Казалось, что можно было обойти весь город, не замечая времени. Рекомендую всем. Обязательно вернёмся и попросим продолжить знакомство с удивительным Рыбинском.

Отзыв на: Рыбинск: из настоящего в прошлое! А Александр 5 Очень благодарны Елене за проведённую экскурсию. Получилось идеальное первое знакомство с Рыбинском и его богатой истории, и приятное послевкусие в виде желания поближе познакомиться с городом. На экскурсии были дети, и Елене удалось привлечь и их внимание и не дать заскучать(а это, исходя из нашего опыта, не так то и просто).

Отзыв на: Рыбинск — маленький Петербург Н Николай 5 Экскурсовод Ксения, отлично провела Экс. Много и интересно рассказывала. Нам очень понравилось, рекомендую.

Отзыв на: Колоритный Рыбинск В Вера 5 Отличная экскурсия. Александр - великолепный рассказчик. Мы узнали об истории, событиях, людях, зданиях, легендах Рыбинска. Маршрут охватывает все основные достопримечательности города. Александр ответил на все вопросы. Это было здорово! Одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Спасибо.

Отзыв на: Рыбинск — маленький Петербург С Светлана 5 Нам посчастливилось познакомиться в Рыбинском через гида Ксению. Она горит своей работой и зажигает гостей. Глубокие цельные знания Ксении, грамотная речь и увлекательный рассказ помогают всмотреться в детали города и полюбить его

Отзыв на: Знакомьтесь, Рыбинск! И Ирина 5 Нам очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Время пролетело незаметно, вся информация легко воспринималась благодаря структурированности и юмору! Очень рекомендуем!

Отзыв на: По старинному Рыбинску на велосипеде! К Константин 5 Александр оказался знающим предмет экскурсоводом. На все возникшие по ходу дела вопросы давал исчерпывающие ответа. Все время чувствовался его интерес к предмету экскурсии будь то здание или кто-то из знаменитых Рыбинцев.

Отзыв на: Колоритный Рыбинск Е Евгения 5 Спасибо Александру за экскурсию. Видно, что он очень увлечен историей города и может рассказывать буквально про каждый дом. Маршрут достаточно длинный, не только по центру. И поэтому сам Рыбинск производит неоднозначное впечатление - времена расцвета явно прошли, но сейчас очень стараются сделать город привлекательным для туристов. И надо сказать, весьма успешно.