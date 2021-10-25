Все экскурсии в Рыбинске
Доступно 18 экскурсий 🚌 в Рыбинске на 2021 год, 122 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 500₽
за 1-8 чел.
Вообще - в любой день в любое время, но уточняйте по моей занятости
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 500₽
за 1-8 чел.
Велопрогулка по старому Рыбинску
Велосипед позволяет перемещаться быстрее и уставать меньше, поэтому мы увидим больше, чем на пешей...
Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом)
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 850₽
за 1-8 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое!
Самобытная архитектура, великолепные пейзажи и удивительные истории о местных жителях
Индивидуальная экскурсия
4ч
12 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка на Рыбинское водохранилище
Рыбинск - живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе - Рыбинского...
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 800₽
за 1-16 чел.
Рыбинск — маленький Петербург
Открыть атмосферную архитектуру города и услышать неожиданные факты о его известных уроженцах
Индивидуальная экскурсия
4ч
12 000₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по Рыбинску и поездка в этнографическую деревню «Тыгыдым»
Рыбинск - живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе - Рыбинского...
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 000₽
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск!
Исследовать главные и тайные места самобытного старинного города в душевной компании
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Рыбинску
Рыбинск - живописный город на берегу самого большого рукотворного моря в Европе - Рыбинского...
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
35002 975₽
за 1-10 чел.
Колоритный Рыбинск
Погулять по историческому центру и увидеть его «визитные карточки» на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Рыбная слобода и Усть-Шексна: история, легенды
Я приглашаю вас прогуляться по историческому центру Рыбинска, узнать каким был город до революции,...
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 300₽
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск!
Посетить главные достопримечательности города с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 950₽
за 1-8 чел.
Рыбинск - застывшая история
Рыбинск - уютный город на Волге
Согласно расписанию в календаре
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 500₽
за 1-4 чел.
По старинному Рыбинску на велосипеде!
Прокатиться по уютным улицам и увидеть все важные достопримечательности на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Гуляя по историческому центру Рыбинска, вы увидите величественный Спасо-Преображенский собор, который...
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-8 чел.
Волжский променад
Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить - всего 2 км! С ветерком прогуляемся по...
Согласно расписанию в календаре
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-8 чел.
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Прогулка по местам, связанным с затопленными территориями
См. календарь
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 600₽
за 1-8 чел.
Рыбинск - Волжское очарование
Рыбинск - важный город в северной части Ярославской области, расположенный на живописных берегах Рыбинского...
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
7ч
4 200₽
за 1-5 чел.
Рыбинск: Петербург в миниатюре
Рыбинск - небольшой уездный город
По договоренности
Последние отзывы «Экскурсии Рыбинска»
- ААлексей25 октября 2021Рекомендую, спасибо Елене!
- ЕЕвгения17 октября 2021Елена Соколова невероятно интересный гид, хотелось слушать и продолжать разговор бесконечно. Казалось, что можно было обойти весь город, не замечая времени. Рекомендую всем. Обязательно вернёмся и попросим продолжить знакомство с удивительным Рыбинском.
- ААлександр11 октября 2021Очень благодарны Елене за проведённую экскурсию. Получилось идеальное первое знакомство с Рыбинском и его богатой истории, и приятное послевкусие в виде желания поближе познакомиться с городом. На экскурсии были дети, и Елене удалось привлечь и их внимание и не дать заскучать(а это, исходя из нашего опыта, не так то и просто).
- Отзыв на: Рыбинск — маленький ПетербургННиколай11 октября 2021Экскурсовод Ксения, отлично провела Экс. Много и интересно рассказывала. Нам очень понравилось, рекомендую.
- Отзыв на: Колоритный РыбинскВВера7 октября 2021Отличная экскурсия. Александр - великолепный рассказчик. Мы узнали об истории, событиях, людях, зданиях, легендах Рыбинска. Маршрут охватывает все основные достопримечательности города. Александр ответил на все вопросы. Это было здорово! Одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Спасибо.
- Отзыв на: Рыбинск — маленький ПетербургССветлана28 сентября 2021Нам посчастливилось познакомиться в Рыбинском через гида Ксению. Она горит своей работой и зажигает гостей. Глубокие цельные знания Ксении, грамотная речь и увлекательный рассказ помогают всмотреться в детали города и полюбить его
- Отзыв на: Знакомьтесь, Рыбинск!ИИрина20 сентября 2021Нам очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Время пролетело незаметно, вся информация легко воспринималась благодаря структурированности и юмору! Очень рекомендуем!
- Отзыв на: По старинному Рыбинску на велосипеде!ККонстантин19 сентября 2021Александр оказался знающим предмет экскурсоводом. На все возникшие по ходу дела вопросы давал исчерпывающие ответа. Все время чувствовался его интерес к предмету экскурсии будь то здание или кто-то из знаменитых Рыбинцев.
- Отзыв на: Колоритный РыбинскЕЕвгения9 сентября 2021Спасибо Александру за экскурсию. Видно, что он очень увлечен историей города и может рассказывать буквально про каждый дом. Маршрут достаточно длинный, не только по центру. И поэтому сам Рыбинск производит неоднозначное впечатление - времена расцвета явно прошли, но сейчас очень стараются сделать город привлекательным для туристов. И надо сказать, весьма успешно.
- Отзыв на: Добро пожаловать в Рыбинск!ООлеся8 сентября 2021Благодаря экскурсии влюбились в город! Узнали много интересных фактов об истории и жизни Рыбинска, посмотрели исторический центр. Отдельное спасибо Татьяне за оперативный ответ и проведение экскурсии! Рекомендую всем гостям и жителям города.