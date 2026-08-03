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Экскурсии в Рыбинске

Найдено 84 экскурсии в Рыбинске, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
О Рыбинске - с любовью
Пешая
2 часа
362 отзыва
Групповая
до 15 чел.
О Рыбинске - с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
1200 ₽ за человека
Рыбинск впервые
Пешая
1.5 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск впервые
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска с его уникальными памятниками и волжскими пейзажами. Откройте для себя историю и культуру города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Пешая
1 час
63 отзыва
Групповая
до 13 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Лёгкая экскурсия в наушниках по центру города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 1400 ₽ за человека
Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где история оживает в каждом здании. Прогулка по купеческим кварталам и набережной Волги оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в Рыбинский музей-заповедник
Завтра в 07:30
11 авг в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
На яхте
Круизы
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
На яхте по Рыбинскому водохранилищу
Ощутите величие Рыбинского водохранилища, отправившись в индивидуальное путешествие на яхте. Вас ждут живописные виды и романтика заката
Начало: На ул. Каменниковской
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Рыбинск - путешествие во времени
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Рыбинск - путешествие во времени
От Рыбной слободы к столице бурлаков и купцов
Начало: У памятника Бурлаку
Завтра в 15:00
10 авг в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
На катере
2 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Красоты Рыбинского моря - с борта катера
На катере
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Красоты Рыбинского моря - с борта катера
Оценить масштабы водохранилища и с воды осмотреть достопримечательности
Начало: У пирса
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Пешая
2 часа
143 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Прогуляться по центру Рыбинска и изучить макет затопленной русской Атлантиды - с его создателем
Начало: У входа в магазин «Пятёрочка»
Завтра в 08:30
10 авг в 10:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Пешая
1 час
98 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Навестить Ленина в шапке и оценить главные места города всего за час
Начало: У памятника Бурлаку
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 5 чел.
Смотри на Рыбинск
Пешая
1.5 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Смотри на Рыбинск
Увидеть воссозданную старинную набережную и ощутить уютную атмосферу города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск
Пешая
1.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск
Истории из жизни города и его обитателей - живые, ироничные и трогательные
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 12 чел.
VR-Рыбинск: путешествие в прошлое
Пешая
1 час
27 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
VR-Рыбинск: путешествие в прошлое
Увлекательное путешествие в прошлое и настоящее Рыбинска через Спасо-Преображенский собор, Красную и Театральную площади
Начало: У колокольни Спасо-Преображенского собора
Расписание: в будние дни в 11:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1350 ₽ за человека
Стать кузнецом в Рыбинске: мастер-класс для всех
1 час
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Стать кузнецом в Рыбинске: мастер-класс для всех
Услышать звон наковальни, почувствовать жар горна и создать кованый шедевр
Начало: На Бурлацкой улице
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5200 ₽ за всё до 5 чел.
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Пешая
1.5 часа
30 отзывов
Квест
до 4 чел.
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Расследовать старинное преступление в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Красной площади
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5200 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Пешая
2.5 часа
354 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Прогулка по Рыбинску: история, архитектура и знаменитые земляки. Узнайте о соборе, биржах и жизни в городе сегодня
Завтра в 16:00
10 авг в 17:00
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
Рыбинск - первое свидание
Пешая
2 часа
238 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск - первое свидание
Погулять по старинному городу и увидеть его главные места в компании краеведа
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 15:00
10 авг в 11:00
от 4600 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия по музею мельничного дела в Рыбинске
1 час
16 отзывов
Групповая
Экскурсия по музею мельничного дела в Рыбинске
Увидеть уникальные работающие механизмы по чертежам 19 века и услышать об их истории
Начало: На Красной площади
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
800 ₽ за человека
Колоритный Рыбинск
Пешая
1.5 часа
230 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Колоритный Рыбинск
Тысячелетняя история за 1,5 часа сквозь призму судеб людей и наследия, которое они оставили
Начало: У памятника Федору Ушакову
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 5 чел.
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
На машине
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
Прикоснуться к воссозданному наследию мологского края и изготовить традиционный оберег
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Рыбинск - маленький Петербург
Пешая
2.5 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск - маленький Петербург
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Из Рыбинска - в старинный Тутаев
На машине
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рыбинска - в старинный Тутаев
Увлекательное путешествие в Тутаев, разделенный Волгой. Переправа на пароме, посещение соборов и прогулка по историческим местам ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:00
от 10 600 ₽ за всё до 4 чел.
Еры и яти. Купцы и бурлаки
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Еры и яти. Купцы и бурлаки
Перенестись к рубежу веков и ощутить полное погружение в эпоху ушедшего купеческого Рыбинска
Начало: Красная площадь, Рыбинск
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 8700 ₽ за всё до 10 чел.
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 19:30
11 авг в 15:00
от 6990 ₽ за всё до 5 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Пешая
2 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Познакомьтесь с Рыбинском через его богатую историю и архитектуру. Прогулка по набережной Волги и историческому центру оставит незабываемые впечатления
Начало: На Красной площади
11 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
Пешая
2 часа
171 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
Познакомиться с одним из самых красивых приволжских городов на нескучной обзорной экскурсии
Начало: Волжская набережная
10 авг в 11:00
11 авг в 11:30
от 5700 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка под парусом по Рыбинскому морю с капитаном-спортсменом
На яхте
Круизы
1 час
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка под парусом по Рыбинскому морю с капитаном-спортсменом
Осмотреть достопримечательности с воды и поучиться управлять яхтой
Начало: В деревне Болтинское
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Прогуляться по историческим улочкам Рыбинска и расписать фирменную деревянную рыбу
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8667 ₽ за всё до 20 чел.
На своих велосипедах - по всему Рыбинску
На велосипеде
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
На своих велосипедах - по всему Рыбинску
Исследовать город с ветерком и послушать рассказы о людях, событиях и архитектуре
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Вы, капитан и Рыбинское водохранилище
На яхте
Круизы
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вы, капитан и Рыбинское водохранилище
Индивидуальное путешествие на яхте
Начало: В деревне Болтинское
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 14 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Дата посещения: 2 авг 2026
Супер! Это не просто экскурсия - это прогулка с классным посылом на добро, любовь и душевное тепло! Со знакомства с
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Юлей и её эксклюзивной прогулкой по Рыбинску влюбилась в этот волжский город с первого взгляда! На утренней «Ласточке» из Москвы, позавтракав и дойдя до места встречи оказываешься уже в купеческом городе! Будто на машине времени мы с Юлей прошли, протанцевали и пропели основные достопримечательности города! Благодарю за красивые фото, гостеприимство, легкость и интересную, авторскую подачу информации! После прогулки мы прощались уже добрыми друзьями с договоренностью повторить нашу прогулку через год! Браво, Юлия!!!

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И
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Дата посещения: 5 мая 2026
Сегодня были на иммерсивной экскурсии в Рыбинске, это самая лучшая и интересная экскурсия на какой мы были!!!!!!! Просто 100 баллов!!!!!!
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В таком формате мы еще не слушали историю города, нам далеко не 16, но Юлия сделала все для того чтобы мы раскрепостились и потанцевали и сыграли маленькие театральные роли. Все было супер, всем рекомендую такую экскурсию👍

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А
VR-Рыбинск: путешествие в прошлое
Дата посещения: 18 апр 2026
Очень интересный способ экскурсии. Мы много где ездили, но такое увидили первый раз. Очень понравилась проработка деталей звукового ряда. Что
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ещё очень понравилось, это то, что погода во время экскурсии была холодная с ветром, а шлем просто заменил собой шапку. Было не только интересно, но и тепло😄

Очень интересный способ экскурсии. Мы много где ездили, но такое увидили первый раз. Очень понравилась проработка
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И
2000 нескучных шагов с гидом, влюблённым в Рыбинск
Дата посещения: 19 апр 2026
Прекрасно. Спасибо Сергею
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А
О Рыбинске - с любовью
Дата посещения: 14 мар 2026
Замечательно. Очень интересный рассказ, глубокое погружение в историю города и современный облик, удивительные знания истории каждого дома, каждой улицы. Человек влюбленный в свою работу и в свой города, край, страну. Спасибо большое за такой добросовестный труд.
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Н
О Рыбинске - с любовью
Дата посещения: 9 янв 2026
Экскурсия очень понравилась! Елена супер увлеченный гид! Рассказывает доступно, интересно, грамотно, с любовью к своему городу! Был сильный мороз, но
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Елена посвятила нам более 2 часов, периодически заводила погреться в маслобойню, храм, буфет… провела по дорогам, которые сам не сразу найдешь! Спасибо Елене! К тому же она очень красивая женщина, приятно и смотреть и слушать! Всем рекомендую!

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М
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Дата посещения: 8 янв 2026
Не понравились психологические нравоучения, мы не для этого туда пошли.
Также диктор делала много ошибок при чтении текста, и заметила я даже ошибку в падежах.
В целом, хорошо и грамотно составленная экскурсия. Было интересно
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В
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
Дата посещения: 15 ноя 2025
Отличная экскурсия, интересный маршрут, потрясающий экскурсовод.
Алексей, спасибо
Отличная экскурсия, интересный маршрут, потрясающий экскурсовод.
Отличная экскурсия, интересный маршрут, потрясающий экскурсовод.
Отличная экскурсия, интересный маршрут, потрясающий экскурсовод.
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А
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Дата посещения: 14 ноя 2025
14 ноября 2025 посетили экскурсию "Рыбинск и Молога" с гидом Анатолием. Получили огромное удовольствие получив информацию об истории Рыбинска, памятниках
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и известных людях. Посещение музея с рассказом о трагедии города Мологи с представленным макетом никого не оставило равнодушным. Остались довольны работой экскурсовода Анатолия, его подачей материала, эрудированностью и ответами на все наши вопросы. Однозначно рекомендую познакомиться с достопримечательностями Рыбинска в компании с ним.

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С
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Дата посещения: 2 окт 2025
Прекрасная экскурсия!!! С помощью нее Рыбинск вполне влюбил в себя, оставил приятные впечатления и заинтересовал для дальнейших посещений)) рекомендую
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Всего 4174 отзыва в Рыбинске

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Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску

Самые популярные экскурсии в Рыбинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. О Рыбинске - с любовью;
  2. Рыбинск впервые;
  3. Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску;
  4. Рыбинск: город купцов, соборов и характеров;
  5. На яхте по Рыбинскому водохранилищу.
Что посмотреть в Рыбинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Спасо-Преображенский собор;
  2. Пожарная каланча;
  3. Красная площадь;
  4. Рыбинская набережная;
  5. Набережная;
  6. Волжская набережная;
  7. Монумент «Мать-Волга»;
  8. Польский костёл;
  9. Часовня Николая Чудотворца;
  10. Драматический театр.
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в августе 2026
Сейчас в Рыбинске можно забронировать 84 экскурсии от 800 до 20 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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