Рыбинск - это не только старинные церкви и особняки, но и живые сюжеты, которые вдохновляли писателей. Экскурсия охватывает три исторических периода: дореволюционную эпоху, советское время и наши дни.
Узнайте, как любовная трагедия купца повлияла на название сада, что связывает Аксакова с рыбинской пристанью, и как Рыбинск вдохновлял современных поэтов. Завершится прогулка тёплым чаепитием и беседой о литературе
Узнайте, как любовная трагедия купца повлияла на название сада, что связывает Аксакова с рыбинской пристанью, и как Рыбинск вдохновлял современных поэтов. Завершится прогулка тёплым чаепитием и беседой о литературе
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Литературные сюжеты и история
- 🏛 Прогулка по историческим местам
- ☕ Чаепитие в уютной атмосфере
- 🖋 Интересные факты о писателях
- 🎭 Влияние Рыбинска на литературу
Что можно увидеть
- Бульварная улица
- Первый каменный театр
- Рыбинская пристань
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии охватывает три исторических периода:
1. Дореволюционная эпоха — о нём расскажут памятные таблички и скульптуры в местах, где ступала нога великих писателей и поэтов. Вы узнаете:
- Почему у рыбинских мещанок, совершавших променад по улице Бульварная, по-особенному блестели глаза
- Как любовная трагедия самого богатого купца города повлияла на название сада
- Какие спектакли шли на сцене первого каменного театра в городе и почему многие купцы узнавали в героях себя
- Что связывает писателя Аксакова и необычный груз на рыбинской пристани
2. Советское время — годы первых пятилеток, когда решались задачи индустриализации страны, находят отражение в литературных произведениях. Мы обсудим:
- Что общего между комедией «12 стульев» и Рыбинском
- Какую роль сыграли сатирики Ильф и Петров в оценке периода НЭПа
- Как перемены в политическом строе показаны в литературе первой половины 20 века
3. Наши дни — дальнейшая урбанизация нашла выражение в лирике самой различной тематической направленности. Я раскрою:
- Как современные поэты изображают художественный портрет своей малой родины
- Каким запомнился Рыбинск писателям и поэтам, которые стали невольными участниками строительства гидроузла
- Как складывались жизнь и творчество автора стихотворения на песню «Землянка», А. А. Суркова
Тёплым дополнением к маршруту станет чаепитие и продолжение беседы о литераторах и книга.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Черёмухи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 109 туристов
Любовь к малой родине, знание её истории и знакомство с интересными людьми города определило мой выбор профессии. Я закончила РГАТУ им. Соловьёва в Рыбинске, курсы повышения квалификации по специальности «Гид-экскурсовод», получила аттестацию гида. Меня увлекают традиции русского народа и родного города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
11 мар 2025
Ксения интересный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Алёна
2 мар 2025
Чудесная экскурсия по очаровательному Рыбинску. Узнали много нового и интересного, который раз убеждаюсь, что в первый раз приезжая в город лучше брать экскурсию у хорошего гида. Большое спасибо Ксении за знакомство с городом!
Мария
20 янв 2025
Спасибо Ксении за экскурсию. Все было замечательно, отдельное спасибо за гибкость в организации в удобное для нас время. Не смотря на отвратительную погоду, нам понравилось, было интересно и познавательно, и
Александр
12 янв 2025
Экскурсия была с небольшим уклоном в сторону литературы и кино (обсуждали "12 стульев", советского поэта-песенника Ошанина и др.)
Конечно говорили и про историю города, про то, как пришли к знаменитым современным
Конечно говорили и про историю города, про то, как пришли к знаменитым современным
А
Анна
4 янв 2025
Отличная и познавательная экскурсия про город Рыбинск! Нас даже напоили чаем в уютном кафе 😊, чему мы были очень рады, т. к. было морозно и хотелось согреться. Ксения, спасибо большое!
А
Андрей
4 янв 2025
Ксения очень интересно рассказывает о своем родном городе. Видно что очень вовлечена в жизнь Рыбинска. Отлично видит настроение посетителей экскурсии. В середине экскурсии угостила чаем с пирожными и ответила на дополнительные вопросы. Все супер!
Виктория
2 янв 2025
Все прошло очень хорошо, нас было двое человек, но Ксения все равно очень душевно провела экскурсию.
Посмотрели на Рыбинск с другой стороны и очень довольны!
Рекомендую!
Посмотрели на Рыбинск с другой стороны и очень довольны!
Рекомендую!
Л
Лана
21 ноя 2024
Ксения очень приятная девушка!!!! Рассказывает очень интересно. Готовая ответить на любые вопросы. Экскурсия очень понравилась, рекомендую 👍!!!!
Спасибо, Ксения. Вам успехов и удачи в вашей работе!!!!!!
Спасибо, Ксения. Вам успехов и удачи в вашей работе!!!!!!
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