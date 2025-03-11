Рыбинск - это не только старинные церкви и особняки, но и живые сюжеты, которые вдохновляли писателей. Экскурсия охватывает три исторических периода: дореволюционную эпоху, советское время и наши дни. Узнайте, как любовная трагедия купца повлияла на название сада, что связывает Аксакова с рыбинской пристанью, и как Рыбинск вдохновлял современных поэтов. Завершится прогулка тёплым чаепитием и беседой о литературе

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Ваш гид в Рыбинске

Ксения Ваш гид в Рыбинске

Время начала: 12:00, 15:00

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии охватывает три исторических периода:

1. Дореволюционная эпоха — о нём расскажут памятные таблички и скульптуры в местах, где ступала нога великих писателей и поэтов. Вы узнаете:

Почему у рыбинских мещанок, совершавших променад по улице Бульварная, по-особенному блестели глаза

Как любовная трагедия самого богатого купца города повлияла на название сада

Какие спектакли шли на сцене первого каменного театра в городе и почему многие купцы узнавали в героях себя

Что связывает писателя Аксакова и необычный груз на рыбинской пристани

2. Советское время — годы первых пятилеток, когда решались задачи индустриализации страны, находят отражение в литературных произведениях. Мы обсудим:

Что общего между комедией «12 стульев» и Рыбинском

Какую роль сыграли сатирики Ильф и Петров в оценке периода НЭПа

Как перемены в политическом строе показаны в литературе первой половины 20 века

3. Наши дни — дальнейшая урбанизация нашла выражение в лирике самой различной тематической направленности. Я раскрою:

Как современные поэты изображают художественный портрет своей малой родины

Каким запомнился Рыбинск писателям и поэтам, которые стали невольными участниками строительства гидроузла

Как складывались жизнь и творчество автора стихотворения на песню «Землянка», А. А. Суркова

Тёплым дополнением к маршруту станет чаепитие и продолжение беседы о литераторах и книга.