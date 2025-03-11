Рыбинск и его сюжеты

Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Рыбинск - это не только старинные церкви и особняки, но и живые сюжеты, которые вдохновляли писателей. Экскурсия охватывает три исторических периода: дореволюционную эпоху, советское время и наши дни.

Узнайте, как любовная трагедия купца повлияла на название сада, что связывает Аксакова с рыбинской пристанью, и как Рыбинск вдохновлял современных поэтов. Завершится прогулка тёплым чаепитием и беседой о литературе
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Литературные сюжеты и история
  • 🏛 Прогулка по историческим местам
  • ☕ Чаепитие в уютной атмосфере
  • 🖋 Интересные факты о писателях
  • 🎭 Влияние Рыбинска на литературу
Рыбинск и его сюжеты
Рыбинск и его сюжеты
Рыбинск и его сюжеты
Ближайшие даты:
18
мар19
мар22
мар25
мар28
мар29
мар9
мая
Время начала: 12:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Бульварная улица
  • Первый каменный театр
  • Рыбинская пристань

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии охватывает три исторических периода:
1. Дореволюционная эпоха — о нём расскажут памятные таблички и скульптуры в местах, где ступала нога великих писателей и поэтов. Вы узнаете:

  • Почему у рыбинских мещанок, совершавших променад по улице Бульварная, по-особенному блестели глаза
  • Как любовная трагедия самого богатого купца города повлияла на название сада
  • Какие спектакли шли на сцене первого каменного театра в городе и почему многие купцы узнавали в героях себя
  • Что связывает писателя Аксакова и необычный груз на рыбинской пристани

2. Советское время — годы первых пятилеток, когда решались задачи индустриализации страны, находят отражение в литературных произведениях. Мы обсудим:

  • Что общего между комедией «12 стульев» и Рыбинском
  • Какую роль сыграли сатирики Ильф и Петров в оценке периода НЭПа
  • Как перемены в политическом строе показаны в литературе первой половины 20 века

3. Наши дни — дальнейшая урбанизация нашла выражение в лирике самой различной тематической направленности. Я раскрою:

  • Как современные поэты изображают художественный портрет своей малой родины
  • Каким запомнился Рыбинск писателям и поэтам, которые стали невольными участниками строительства гидроузла
  • Как складывались жизнь и творчество автора стихотворения на песню «Землянка», А. А. Суркова

Тёплым дополнением к маршруту станет чаепитие и продолжение беседы о литераторах и книга.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Черёмухи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Светлана
11 мар 2025
Ксения интересный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Алёна
2 мар 2025
Чудесная экскурсия по очаровательному Рыбинску. Узнали много нового и интересного, который раз убеждаюсь, что в первый раз приезжая в город лучше брать экскурсию у хорошего гида. Большое спасибо Ксении за знакомство с городом!
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Мария
20 янв 2025
Спасибо Ксении за экскурсию. Все было замечательно, отдельное спасибо за гибкость в организации в удобное для нас время. Не смотря на отвратительную погоду, нам понравилось, было интересно и познавательно, и
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экскурсия продолжалась даже больше, чем было заявлено изначально. Без экскурсии мы бы все равно получили эстетическое удовольствие от прогулки по центру, но и только. А так получили целостное представление о городе и сопоставили его с историей. Пирожные и кофе в кафе тоже выше всяких похвал.

Александр
12 янв 2025
Экскурсия была с небольшим уклоном в сторону литературы и кино (обсуждали "12 стульев", советского поэта-песенника Ошанина и др.)
Конечно говорили и про историю города, про то, как пришли к знаменитым современным
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вывескам в дореволюционном стиле)
На середине экскурсии зашли в кондитерскую, выпить чая с замечательными песочными пирожными (которые потом к слову мы взяли и домой).
Ксения все подробно рассказывала и отвечала на наши вопросы!
Рекомендасьон:)

А
4 янв 2025
Отличная и познавательная экскурсия про город Рыбинск! Нас даже напоили чаем в уютном кафе 😊, чему мы были очень рады, т. к. было морозно и хотелось согреться. Ксения, спасибо большое!
А
4 янв 2025
Ксения очень интересно рассказывает о своем родном городе. Видно что очень вовлечена в жизнь Рыбинска. Отлично видит настроение посетителей экскурсии. В середине экскурсии угостила чаем с пирожными и ответила на дополнительные вопросы. Все супер!
Ксения очень интересно рассказывает о своем родном городе. Видно что очень вовлечена в жизнь Рыбинска. ОтличноКсения очень интересно рассказывает о своем родном городе. Видно что очень вовлечена в жизнь Рыбинска. ОтличноКсения очень интересно рассказывает о своем родном городе. Видно что очень вовлечена в жизнь Рыбинска. ОтличноКсения очень интересно рассказывает о своем родном городе. Видно что очень вовлечена в жизнь Рыбинска. ОтличноКсения очень интересно рассказывает о своем родном городе. Видно что очень вовлечена в жизнь Рыбинска. Отлично
Виктория
2 янв 2025
Все прошло очень хорошо, нас было двое человек, но Ксения все равно очень душевно провела экскурсию.

Посмотрели на Рыбинск с другой стороны и очень довольны!

Рекомендую!
Все прошло очень хорошо, нас было двое человек, но Ксения все равно очень душевно провела экскурсию.
Л
21 ноя 2024
Ксения очень приятная девушка!!!! Рассказывает очень интересно. Готовая ответить на любые вопросы. Экскурсия очень понравилась, рекомендую 👍!!!!
Спасибо, Ксения. Вам успехов и удачи в вашей работе!!!!!!

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