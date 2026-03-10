Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рыбинска

Его центр словно застыл на пороге революции — величественные особняки, широкие улицы, вывески в старой орфографии.
Спустя столетие после падения империи историческое ядро города масштабно переосмысляется с бережным сохранением наследия, о котором мы и поговорим на экскурсии.
Описание экскурсии
Рыбинск сквозь столетия
Мы увидим значимые объекты Старого города: Спасо-Преображенский собор, красивые усадьбы, пожарную каланчу и хлебные биржи, памятники Нобелю, Остапу Бендеру, Льву Ошанину, Фёдору Ушакову, пишущей машинке.
Пройдём по набережным Волги и Черёмухи. Я расскажу о значимых событиях местной истории: как здесь впервые сняли снежинки под микроскопом, почему в Рыбинске к началу 20 века имелись железная дорога, электростанция, водопровод, цирк, театр и несколько кинотеатров, и как бурлаки с купцами двигали город в будущее.
Прошлое в настоящем
Каждый дом в центре Рыбинска — хранитель ярких событий прошлого, но жить только прошлым нельзя. Я расскажу, как за последнее десятилетие центр пересобрали заново — фасады, мощение, озеленение, стилизация вывесок, фонарей, опор и ограждений, установка малых архитектурных форм, использование аутентичных технологий и старинных мер.
За многими яркими проектами в городе — музеи, заведения питания, арт-пространства, театр, благоустройство — стоят современные герои, остающиеся в тени. Поговорим о них и об их предшественниках, которые были столь же деятельными и смелыми. Крестьяне, ставшие миллионерами. Купцы, прокачавшие инфраструктуру города. Меценаты, оставившие городу целые здания.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Дети до 12 лет
|700 ₽
|Стандартный билет
|1000 ₽
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