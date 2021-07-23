Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рыбинска

Отзыв Анны стал неприятным сюрпризом, поскольку ни до экскурсии, ни в процессе с её стороны не было высказано ни пожеланий, ни замечаний, ни предложений. Отвечу по пунктам:<br><br>1) "Явно не хватает знаний" - думаю, лучший контраргумент - отзывы других экскурсантов, свидетельствующие ровно об обратном :) Чтобы развеять сомнения, достаточно почитать мои подробные исторические статьи в рыбинской прессе или мой блог "Прогулки по Рыбинску" Вконтакте.<br><br>2) "Экскурсия местами шла по громким улицам" - особенность моего маршрута в его протяженности. Стараюсь дать людям реальное представление о городе, показать его с разных ракурсов, а не просто потоптаться в трёх кварталах в самом центре :) У большинства ярких объектов мы останавливаемся, и я рассказываю на месте, а участки между заполняю разными историями о городе, которые рассказываю на ходу во избежание смысловых пауз.<br><br>Действительно, местами маршрут идёт вдоль улиц, где движение достаточно интенсивное, но я всегда готов повторить и пояснить, если кто-то не расслышал и переспросил. Более того, именно по этой причине работаю только с малыми группами, чтобы каждый всё услышал, комфортно задал вопросы и т. д. Однако со стороны Анны и её спутников не поступало таких просьб, поэтому я думал, что все всё расслышали.<br><br>3) "Ребёнок вообще выпал из процесса" - обычно на стадии обсуждения, до подтверждения заказа я уточняю, кто входит в состав группы - только взрослые или с детьми. Маршрут достаточно серьёзный в плане нагрузки (5 км) и содержания - рассчитан на взрослых, образованных людей, которые ориентируются в истории страны и обладают общей эрудицией. Поэтому всегда предупреждаю, что маленьким детям может быть тяжело или не всё понятно, а родители будут отвлекаться на них и тоже получат менее полное впечатление о городе.<br><br>Беру группы с детьми только после заверения со стороны родителей, что они привычны к таким экскурсиям и не заскучают. Неоднократно отменял заказы от групп с детьми в ущерб своему карману и рейтингу на Трипстере, поскольку не хочу, чтобы кому-то было некомфортно или остались негативные впечатления о городе из-за того, что экскурсия прошла в неподходящем формате. Обрисовываю свой подход, и те гости, кто делает упор на детей, просто выбирают других гидов, работающих в более интерактивном формате и с более легким материалом. В случае с Анной узнал, что будет ребенок, за 10 минут до начала.<br><br>Резюмируя, думаю, что у Анны по каким-то причинам осталось в целом негативное впечатление от экскурсии, которым она не захотела делиться ни в процессе прогулки, ни после неё, а предпочла выразить его вот таким образом. Возможно, ожидания разошлись с реальностью. Возможно, просто был плохой день. Такое случается, и мне искренне жаль, что такое случилось именно на моей экскурсии.