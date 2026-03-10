Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рыбинска

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Колоритный Рыбинск

Тысячелетняя история за 1,5 часа сквозь призму судеб людей и наследия, которое они оставили
Рыбинск не раз кардинально менял траекторию развития. Поставщик осетрины к царскому столу, столица хлебной торговли, ключевой центр промышленности.

Его центр словно застыл на пороге революции — величественные особняки, широкие улицы, вывески в старой орфографии.

Спустя столетие после падения империи историческое ядро города масштабно переосмысляется с бережным сохранением наследия, о котором мы и поговорим на экскурсии.
4.7
230 отзывов
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск

Описание экскурсии

Рыбинск сквозь столетия

Мы увидим значимые объекты Старого города: Спасо-Преображенский собор, красивые усадьбы, пожарную каланчу и хлебные биржи, памятники Нобелю, Остапу Бендеру, Льву Ошанину, Фёдору Ушакову, пишущей машинке.

Пройдём по набережным Волги и Черёмухи. Я расскажу о значимых событиях местной истории: как здесь впервые сняли снежинки под микроскопом, почему в Рыбинске к началу 20 века имелись железная дорога, электростанция, водопровод, цирк, театр и несколько кинотеатров, и как бурлаки с купцами двигали город в будущее.

Прошлое в настоящем

Каждый дом в центре Рыбинска — хранитель ярких событий прошлого, но жить только прошлым нельзя. Я расскажу, как за последнее десятилетие центр пересобрали заново — фасады, мощение, озеленение, стилизация вывесок, фонарей, опор и ограждений, установка малых архитектурных форм, использование аутентичных технологий и старинных мер.

За многими яркими проектами в городе — музеи, заведения питания, арт-пространства, театр, благоустройство — стоят современные герои, остающиеся в тени. Поговорим о них и об их предшественниках, которые были столь же деятельными и смелыми. Крестьяне, ставшие миллионерами. Купцы, прокачавшие инфраструктуру города. Меценаты, оставившие городу целые здания.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 летБесплатно
Дети до 12 лет700 ₽
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Федору Ушакову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4001 туриста
Родился и вырос в Рыбинске. После 8 лет учёбы вернулся в родной город и увидел, как возрождают исторический центр. Вывески, мощение, фасады, фонари - всё это преображалось на моих глазах. В
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особняке 19 века создали с друзьями Литературный музей, которым я руковожу, и литературный ресторан. Сам занимаюсь исторической реконструкцией — танцую на балах 19 века в костюмах той эпохи. Состою в координационном совете по туризму при главе Рыбинска, играю в местном театре, тренирую футбольную команду. Веду блог о выдающихся жителях, архитектуре и благоустройстве города. Написал и издал литературный путеводитель по Рыбинску, создал художественное меню для ресторана «Столбы». Разработал для РГБ им. Ленина образовательный курс «Креативный туризм». Прошёл государственную аттестацию гидов. С радостью покажу вам Рыбинск!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 230 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
218
4
5
3
3
2
2
1
2
Александр
Индивидуальная экскурсия проведенная Александром, очень понравилась. Отрадно видеть, когда специалист, не только великолепно знает историю и современность своего города, но и искренне переживает о сохранении культурного наследия. В данном случае, Александр не просто переживает, а со своими коллегами разрабатывает и внедряет реальные проекты. Успехов в этом непростом но нужном и востребованном деле!
Индивидуальная экскурсия проведенная Александром, очень понравилась. Отрадно видеть, когда специалист, не только великолепно знает историю и
Индивидуальная экскурсия проведенная Александром, очень понравилась. Отрадно видеть, когда специалист, не только великолепно знает историю и
Индивидуальная экскурсия проведенная Александром, очень понравилась. Отрадно видеть, когда специалист, не только великолепно знает историю и
Индивидуальная экскурсия проведенная Александром, очень понравилась. Отрадно видеть, когда специалист, не только великолепно знает историю и
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Светлана
были на экскурсии 12.06. день выдался очень жаркий, в центре по маршруту прогулки почти везде проводится ремонт и благоустройство территорий, но это нам не помешало увидеть все достопримечательности и впечатлиться красотами. Александр интересно рассказывает историю города и много интересных фактов сравнивая с современным периодом, что дает возможность оценить их. спасибо, было увлекательно.
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Е
Дата посещения: 29 июл 2025
Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Она открыла нам не только интересные страницы истории Рыбинска, но и важные аспекты его возрождения и реставрации. Это новый творческий подход, открывающий возможности самореализации для художников, архитекторов и молодых литераторов, которые любят свой город
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Наталья
Огромное спасибо за экскурсию! Прекрасный экскурсовод, отличное знание города, истории, культуры
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Е
Экскурсия очень понравилась.
Несмотря на то, что за день до этого самостоятельно исходил город, в результате экскурсии картинка полностью соотнеслась с информацией.
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Ида
Александр справился с поставленной задачей показать особенные места Рыбинска и познакомить с людьми, владеющими древними ремеслами. Материалом владеет уверенно, историю города доносит в спокойной информационной манере, акцентируя внимание на архитектуре и литературных героях, так или иначе связанных с историей города.
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