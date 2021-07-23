Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рыбинска

Погулять по историческому центру и увидеть его «визитные карточки» на обзорной экскурсии

4.9
22 отзыва
Рыбинск — город старинных вывесок и особняков, который когда-то был сердцем торговой жизни империи.

Вас ждут здесь винтаж и разнообразие архитектуры, смелые инициативы и возрожденный дореволюционный дух.

Я расскажу, с чем связан расцвет Рыбинска в XIX веке, какие знаменитые люди здесь жили и почему летом население города возрастало почти в 20 раз.
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск

Что вас ожидает

Рыбинск сквозь столетия

Мы увидим практически все значимые архитектурные объекты Старого города: Спасо-Преображенский собор, красивые усадьбы, пожарную каланчу и три монастырских подворья. Я расскажу о значимых событиях местной истории: как здесь открыли первую в стране товарную биржу и первый провинциальный театр балета, собрали и запустили первый волжский пароход.

Прошлое в настоящем

Каждый дом в центре Рыбинска — хранитель ярких событий прошлого. Вы увидите целые кварталы сплошной застройки XIX века и поймете, почему именно здесь Гайдай снимал свои «12 стульев». Раскроете, почему все вывески в историческом сердце города оформлены в дореволюционном стиле и как обычные местные крестьяне и ремесленники становились миллионерами.

Организационные детали

  • По желанию в середине маршрута можно сделать паузу на 15-20 минут: отдохнуть, перекусить в уютной кондитерской или погреться
  • Если у вас есть велосипеды, можно трансформировать экскурсию в формат велопрогулки
🚩 Начало и место завершения: на Красной площади в Рыбинске
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр, я родился и вырос в Рыбинске. Получил высшее экономическое образование, закончил аспирантуру — после восьми лет учебы вернулся в родной город. Интересуюсь темой торгового и купеческого Рыбинска, пишу исторические очерки в местной прессе, веду группу в социальных сетях о выдающихся жителях и архитектуре города. Занимаюсь реконструкцией — танцую на балах XIX века в костюмах той эпохи. Играл в театре, выступал с лекциями, легко нахожу общий язык с детьми. С радостью покажу вам Рыбинск!
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22 настоящих отзыва от туристов

С
23 июля 2021
Благодарны Александру за продуманную, насыщенную экскурсию. Прекрасная, структурированная подача материала. Живое повествование. Чувствовалось, что гид любит город, внимательно относится к историческим фактам и деталям. Получили огромное удовольствие.
А
20 июля 2021
По отзывам от экскурсии ожидали большего. Были 2 взрослых и ребенок 11 лет. Это не первая наша экскурсия по российским городам, и есть с чем сравнить. Явно не хватает знаний, не на все вопросы смогли получить ответы. Нет опыта организации группы. Экскурсия местами шла по громким улицам и слышал рассказ только 1 человек, который шел рядом. Ребенок вообще выпал из процесса. Александр, приятный молодой человек, но как экскурсовод, к сожалению, не зашел. Если хочется просто прогуляться по городу, то подойдет. Цена экскурсии завышена.
Александр
Ответ гида:
Отзыв Анны стал неприятным сюрпризом, поскольку ни до экскурсии, ни в процессе с её стороны не было высказано ни пожеланий, ни замечаний, ни предложений. Отвечу по пунктам:<br><br>1) "Явно не хватает знаний" - думаю, лучший контраргумент - отзывы других экскурсантов, свидетельствующие ровно об обратном :) Чтобы развеять сомнения, достаточно почитать мои подробные исторические статьи в рыбинской прессе или мой блог "Прогулки по Рыбинску" Вконтакте.<br><br>2) "Экскурсия местами шла по громким улицам" - особенность моего маршрута в его протяженности. Стараюсь дать людям реальное представление о городе, показать его с разных ракурсов, а не просто потоптаться в трёх кварталах в самом центре :) У большинства ярких объектов мы останавливаемся, и я рассказываю на месте, а участки между заполняю разными историями о городе, которые рассказываю на ходу во избежание смысловых пауз.<br><br>Действительно, местами маршрут идёт вдоль улиц, где движение достаточно интенсивное, но я всегда готов повторить и пояснить, если кто-то не расслышал и переспросил. Более того, именно по этой причине работаю только с малыми группами, чтобы каждый всё услышал, комфортно задал вопросы и т. д. Однако со стороны Анны и её спутников не поступало таких просьб, поэтому я думал, что все всё расслышали.<br><br>3) "Ребёнок вообще выпал из процесса" - обычно на стадии обсуждения, до подтверждения заказа я уточняю, кто входит в состав группы - только взрослые или с детьми. Маршрут достаточно серьёзный в плане нагрузки (5 км) и содержания - рассчитан на взрослых, образованных людей, которые ориентируются в истории страны и обладают общей эрудицией. Поэтому всегда предупреждаю, что маленьким детям может быть тяжело или не всё понятно, а родители будут отвлекаться на них и тоже получат менее полное впечатление о городе.<br><br>Беру группы с детьми только после заверения со стороны родителей, что они привычны к таким экскурсиям и не заскучают. Неоднократно отменял заказы от групп с детьми в ущерб своему карману и рейтингу на Трипстере, поскольку не хочу, чтобы кому-то было некомфортно или остались негативные впечатления о городе из-за того, что экскурсия прошла в неподходящем формате. Обрисовываю свой подход, и те гости, кто делает упор на детей, просто выбирают других гидов, работающих в более интерактивном формате и с более легким материалом. В случае с Анной узнал, что будет ребенок, за 10 минут до начала.<br><br>Резюмируя, думаю, что у Анны по каким-то причинам осталось в целом негативное впечатление от экскурсии, которым она не захотела делиться ни в процессе прогулки, ни после неё, а предпочла выразить его вот таким образом. Возможно, ожидания разошлись с реальностью. Возможно, просто был плохой день. Такое случается, и мне искренне жаль, что такое случилось именно на моей экскурсии.
Е
20 июля 2021
Спасибо за экскурсию. !
K
19 июля 2021
Александр прекрасный знаток своего города.
С юмором, динамично рассказывает о Рыбинске. Для нас, которые впервые в Рыбинске, это было то, что надо! Но Александр так много знает, что точно будет интересно и знатокам.
Благодарим от души и рекомендуем однозначно!
М
6 июля 2021
Были на эксурсии в Рыбинске с Александром 4 июля: остались в полном восторге. ! Александр замечательный рассказчик и прекрасный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании :) Узнали много нового и интересного и о самом городе, и о зданиях и строениях города, и о людях, которые строили здания и жили в них, и о жителях города известных и не очень! Маршрут составлен прекрасно (с остановкой на кофе в необычном кафе)
Особенно хочется отметить грамотную и хорошо поставленную речь Александра!
Спасибо профессиональному Гиду за знакомство с колоритным городом:)
А
15 июня 2021
Потрясающе! Мы даже не ожидали, что можно столько рассказать о небольшом городе. Оказывается, в Рыбинске почти каждый дом со своей историей. Александр просто великолепен. Мы думали, что пройдемся по центральной улице и все, а мы прошли очень много. И все это время, Александр рассказывал.
Однозначно, рекомендую гида.
Анастасия
14 июня 2021
Экскурсия бодрая, интересная и информативная. Спасибо Александру за эту замечательную прогулку по Рыбинску!
Л
9 июня 2021
Спасибо за путешествие по Рыбинску! Прекрасная экскурсия: продуманный маршрут, подача информации.
Выбрали эту экскурсию на основании отзывов - и не пожалели.
Очень понравилось! Рекомендую!
К
8 июня 2021
Замечательная экскурсия! Рекомендую!
Д
4 июня 2021
Спасибо Александру.
Эрудированный, пунктуальный, любящий своё дело и свой город гид.
Было очень интересно.
Рекомендуем!
Юлия
31 мая 2021
Спасибо Александру за то, что поделился с нами историей родного города. Были в Рыбинске не первый раз, но, одно дело просто гулять по красивым улицам, другое дело, когда увлеченный и эрудированный собеседник расскажет про город, про дома, про улицы, про знаковые события и про людей в истории Рыбинска.
Отлично провели время и сложили более четкое восприятие этого красивого города с интересной историей.
Александр, удачи во всех начинаниях!
Наталья
31 мая 2021
Александр, большое спасибо за интересное знакомство с Рыбинском.
О
26 мая 2021
Спасибо Александру за прекрасную прогулку по городу, интересный рассказ об истории города, известных жителях, прославивших Рыбинск. Александр глубоко знает историю города, поэтому говорит очень доходчиво и увлечённо. Обязательно будем рекомендовать друзьям посетить город и Александра, в качестве гида!
М
16 мая 2021
Александр интересно рассказывал про родной город, увлек и чередовал рассказы об известных горожанах с фактами истории города. Хорошо продуманный маршрут помог понять логику исторической застройки города. Мы увидели интересные здания и узнали про их владельцев и их место в истории города, а также получили впечатление о том как Рыбинск был вписан в экономические и культурные связи региона и страны. Очень интересно, рекомендуем!
Ю
16 мая 2021
Все было хорошо. Великолепное знание истории
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