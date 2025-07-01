Г Глинская Очень понравилось пунктуальность , доброжелательность , профессионализм и интересная подача информации

Ю Юлия Отличная экускурсия, продуманный маршрут, прекрасный рассказ. Рекомендую

Э Эльмира Нам очень повезло с гидом! Любовь смогла очаровать нас интересным рассказом о городе! Спасибо большое экскурсию! Выбирайте нашего гида Любовь!

Светлана 24 октября коллектив педагогов ЦО «Вареговская сош» посетил г. Рыбинск. Экскурсовод Любовь содержательно и интересно преподнесла историю города. Профессионал своего дела. Мы обязательно продолжим знакомство с удивительным городом. Большое спасибо!

Ирина Все понравилось. В тайминг уложились. Узнали много интересного и необычного про город. Спасибо!

С Светлана Благодарим Любовь за наше знакомство с Рыбинском! Было интересно слушать рассказ, Любовь очень очаровательная девушка, которая любит свой город. Мы остались в восторге, несмотря на холодные ветра в конце октября 😃

Н Наталья Все очень понравилось, много информации. Простая экскурсия по центру, не перегружена, в т ч по времени, и в то же время много интересного. Очень приветливый и отзывчивый гид

Ю Юлия Экскурсией достались довольны. Очень ёмко, без воды, Любовь ответила на все вопросы. Грамотная речь, интересная подача информации 👍

С Светлана Очень интересная экскурсия, если Вы в Рыбинске впервые. Информативно, полезно. Очень приятный экскурсовод, Людмила.

Барковская Люба замечательная, открытая, искренняя, терпеливая. Состоялась экскурсия-разговор-прогулка. Спасибо

М Марина Большое спасибо за проведенную экскурсию. Информативно, познавательно и подано с большой любовью к своему городу.

Е Екатерина Были в Рыбинске впервые. Прогулка по историческому центру была замечательной. Познакомились с основными достопримечательностями и историей города.

Пожелание экскурсоводу: учитывать наличие уличного шума и стараться вести рассказ не отворячиваясь от экскурсантов, либо чуть громче.

И Ирина Для первого знакомства с городом, то что надо!