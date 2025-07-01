Экскурсия по Рыбинску предлагает путешествие в прошлое: от рыболовецкой слободы до современного города. Участники увидят Красную площадь, Спасо-Преображенский собор и первый в мире памятник Бурлаку. Узнают о «золотом веке» Рыбинска, купеческих состояниях и многократных сменах названия города. Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет, обещая насыщенный день с опытным гидом
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Спасо-Преображенский собор
- Памятник Бурлаку
- Никольская часовня
- Памятник Льву Ошанину
- Памятник Фёдору Ушакову
- Новая хлебная биржа
- Волжский мост
- Пожарная каланча
- Скульптурная композиция «Остап Бендер и мальчик-беспризорник»
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- как Рыбная слобода стала городом.
- каким образом местные купцы заработали многомиллионные состояния.
- почему говорят «Рыбинск городок — Питера уголок».
- зачем город менял название 5 раз.
- откуда на его гербе изображение лестницы.
- как у Рыбинска появился собственный дизайн-код.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям 12+.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Рыбинске
Провели экскурсии для 1159 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Любовь, я представляю команду профессиональных гидов по Рыбинску. Нам интересно всё, что связано с родным краем. Мы с большим удовольствием листаем страницы его истории. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на последних 30 из 81 отзыва
Фотографии от путешественников
Г
Глинская
1 июл 2025
Очень понравилось пунктуальность , доброжелательность , профессионализм и интересная подача информации
Дата посещения: 1 июля 2025
Ю
Юлия
6 ноя 2025
Отличная экускурсия, продуманный маршрут, прекрасный рассказ. Рекомендую
Э
Эльмира
5 ноя 2025
Нам очень повезло с гидом! Любовь смогла очаровать нас интересным рассказом о городе! Спасибо большое экскурсию! Выбирайте нашего гида Любовь!
Светлана
24 окт 2025
24 октября коллектив педагогов ЦО «Вареговская сош» посетил г. Рыбинск. Экскурсовод Любовь содержательно и интересно преподнесла историю города. Профессионал своего дела. Мы обязательно продолжим знакомство с удивительным городом. Большое спасибо!
Ирина
14 окт 2025
Все понравилось. В тайминг уложились. Узнали много интересного и необычного про город. Спасибо!
С
Светлана
14 окт 2025
Благодарим Любовь за наше знакомство с Рыбинском! Было интересно слушать рассказ, Любовь очень очаровательная девушка, которая любит свой город. Мы остались в восторге, несмотря на холодные ветра в конце октября 😃
Н
Наталья
10 окт 2025
Все очень понравилось, много информации. Простая экскурсия по центру, не перегружена, в т ч по времени, и в то же время много интересного. Очень приветливый и отзывчивый гид
Ю
Юлия
9 окт 2025
Экскурсией достались довольны. Очень ёмко, без воды, Любовь ответила на все вопросы. Грамотная речь, интересная подача информации 👍
Е
Елена
4 окт 2025
Сегодня были на экскурсии «Гора Арарат и все, что под его тенью». Это великолепная экскурсия с незабываемыми впечатлениями, красивейшими видами. Гидом у нас был Николай, который интересно, с душой и
С
Светлана
22 сен 2025
Очень интересная экскурсия, если Вы в Рыбинске впервые. Информативно, полезно. Очень приятный экскурсовод, Людмила.
Барковская
21 сен 2025
Люба замечательная, открытая, искренняя, терпеливая. Состоялась экскурсия-разговор-прогулка. Спасибо
М
Марина
20 сен 2025
Большое спасибо за проведенную экскурсию. Информативно, познавательно и подано с большой любовью к своему городу.
Е
Екатерина
17 сен 2025
Были в Рыбинске впервые. Прогулка по историческому центру была замечательной. Познакомились с основными достопримечательностями и историей города.
Пожелание экскурсоводу: учитывать наличие уличного шума и стараться вести рассказ не отворячиваясь от экскурсантов, либо чуть громче.
И
Ирина
14 сен 2025
Для первого знакомства с городом, то что надо!
Д
Дмитрий
12 сен 2025
Экскурсовод Любовь отлично знает город много интересных фактов мне понравилось
