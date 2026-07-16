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Описание аудиогида

Откройте для себя Ржев в удобном для вас темпе! Этот интерактивный аудиомаршрут проведёт вас по главным историческим местам города и расскажет его историю — от первого летописного упоминания до наших дней.

Вам не нужно подстраиваться под группу или расписание экскурсовода. Достаточно надеть наушники, включить аудиогид и отправиться в путешествие по улицам древнего Ржева. В каждой точке маршрута вас ждут увлекательные истории и архивные фотографии, по которым вы сможете сравнивать город в формате «до/после».

Маршрут

Во время самостоятельной прогулки с аудиогидом вы пройдёте по главным историческим местам Ржева и шаг за шагом проследите почти 900-летнюю историю города.

Смотровая площадка — начнём знакомство с панорамой древнего Ржева . Вы узнаете, почему город возник именно на берегах Волги, какое значение имел для торговли и обороны Руси и как менялся его облик на протяжении веков.

— . Вы узнаете, почему город возник именно на берегах Волги, какое значение имел для торговли и обороны Руси и как менялся его облик на протяжении веков. Соборная гора — место, где когда-то находился Ржевский кремль. Здесь вы услышите историю древней крепости , защищавшей западные рубежи государства, и узнаете, какую роль играл величественный Успенский собор в жизни города.

— место, где когда-то находился Ржевский кремль. Здесь вы , защищавшей западные рубежи государства, и узнаете, какую роль играл величественный Успенский собор в жизни города. Две стороны Ржева — на месте, где когда-то проходила граница города, вы узнаете, почему Ржев был разделён на Князь-Фёдоровскую и Князь-Дмитриевскую стороны, как княжеское наследство определило судьбу города и почему спустя столетия это разделение продолжилось уже по религиозным убеждениям.

— на месте, где когда-то проходила граница города, вы узнаете, почему Ржев был разделён на Князь-Фёдоровскую и Князь-Дмитриевскую стороны, как княжеское наследство определило судьбу города и почему спустя столетия это разделение продолжилось уже по религиозным убеждениям. Купеческий Ржев — прогуливаясь по старинным улицам, вы перенесётесь в XVIII–XIX века. Узнаете, как реформа Екатерины II превратила Ржев в уездный город, почему здесь стремительно развивалась торговля и чем жили местные купцы.

— в XVIII–XIX века. Узнаете, как реформа Екатерины II превратила Ржев в уездный город, почему здесь стремительно развивалась торговля и чем жили местные купцы. Двухсотлетний дуб и старинный приют — увидите одно из старейших деревьев города и услышите историю благотворительности, меценатства и людей, которые помогали нуждающимся ещё более века назад.

— и услышите историю благотворительности, меценатства и людей, которые помогали нуждающимся ещё более века назад. Конюшни князей Ржевских — познакомитесь с малоизвестными страницами истории города и узнаете, какую роль играли конюшни в жизни дворянских усадеб и почему это место сохранилось до наших дней.

А также вас ждут другие исторические уголки Ржева, неожиданные факты, архивные фотографии, городские легенды и истории людей, благодаря которым древний город на Волге сохранил свой неповторимый характер.

Вы узнаете:

почему Ржев считается одним из древнейших городов Верхневолжья;

где находился древний кремль и какую роль город играл в истории Руси;

как княжеское наследство разделило Ржев на две исторические стороны;

почему город стал одним из центров старообрядчества;

как реформа Петра I изменила облик и статус Ржева;

чем прославились ржевские купцы и благотворители;

как прошлое сохранилось в современных улицах, зданиях и памятниках Ржева.

Организационные детали

Кому подойдёт прогулка: тем, кто любит путешествовать самостоятельно, ценит свободу передвижения и хочет познакомиться с историей города без спешки. Аудиогид создаёт ощущение, будто рядом с вами идёт опытный рассказчик, который оживляет прошлое Ржева на каждом шагу.

Возьмите с собой:

наушники;

удобную обувь;

немного времени.

И древний Ржев раскроется перед вами через истории, которые сохранились в его улицах, площадях и берегах Волги.

Место встречи: начало — Тверская область, Ржев, Пушкинская набережная. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты.

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