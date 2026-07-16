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Ржев: от первых упоминаний до наших дней

800 лет истории в одной прогулке
Ржев: от первых упоминаний до наших дней
Ржев: от первых упоминаний до наших дней
Ржев: от первых упоминаний до наших дней

Что вы увидите

Смотровая площадкаОсмотр с остановкой
Точка с панорамой древнего Ржева.
Соборная гораОсмотр с остановкой
Место, где когда-то находился Ржевский кремль.
Двухсотлетний дубОсмотр с остановкой
Одно из старейших деревьев города.
Старинный приютОсмотр с остановкой
Старинный приют, связанный с историей благотворительности и меценатства.
Конюшни князей РжевскихОсмотр с остановкой
Сохранившиеся конюшни, связанные с жизнью дворянских усадеб.
Особняк Купчихи ЯблоковойОсмотр с остановкой
Памятник «Не попасть впросак»Осмотр с остановкой

Описание аудиогида

Откройте для себя Ржев в удобном для вас темпе! Этот интерактивный аудиомаршрут проведёт вас по главным историческим местам города и расскажет его историю — от первого летописного упоминания до наших дней.

Вам не нужно подстраиваться под группу или расписание экскурсовода. Достаточно надеть наушники, включить аудиогид и отправиться в путешествие по улицам древнего Ржева. В каждой точке маршрута вас ждут увлекательные истории и архивные фотографии, по которым вы сможете сравнивать город в формате «до/после».

Маршрут

Во время самостоятельной прогулки с аудиогидом вы пройдёте по главным историческим местам Ржева и шаг за шагом проследите почти 900-летнюю историю города.

  • Смотровая площадканачнём знакомство с панорамой древнего Ржева. Вы узнаете, почему город возник именно на берегах Волги, какое значение имел для торговли и обороны Руси и как менялся его облик на протяжении веков.
  • Соборная гора — место, где когда-то находился Ржевский кремль. Здесь вы услышите историю древней крепости, защищавшей западные рубежи государства, и узнаете, какую роль играл величественный Успенский собор в жизни города.
  • Две стороны Ржева — на месте, где когда-то проходила граница города, вы узнаете, почему Ржев был разделён на Князь-Фёдоровскую и Князь-Дмитриевскую стороны, как княжеское наследство определило судьбу города и почему спустя столетия это разделение продолжилось уже по религиозным убеждениям.
  • Купеческий Ржевпрогуливаясь по старинным улицам, вы перенесётесь в XVIII–XIX века. Узнаете, как реформа Екатерины II превратила Ржев в уездный город, почему здесь стремительно развивалась торговля и чем жили местные купцы.
  • Двухсотлетний дуб и старинный приютувидите одно из старейших деревьев города и услышите историю благотворительности, меценатства и людей, которые помогали нуждающимся ещё более века назад.
  • Конюшни князей Ржевскихпознакомитесь с малоизвестными страницами истории города и узнаете, какую роль играли конюшни в жизни дворянских усадеб и почему это место сохранилось до наших дней.

А также вас ждут другие исторические уголки Ржева, неожиданные факты, архивные фотографии, городские легенды и истории людей, благодаря которым древний город на Волге сохранил свой неповторимый характер.

Вы узнаете:

  • почему Ржев считается одним из древнейших городов Верхневолжья;
  • где находился древний кремль и какую роль город играл в истории Руси;
  • как княжеское наследство разделило Ржев на две исторические стороны;
  • почему город стал одним из центров старообрядчества;
  • как реформа Петра I изменила облик и статус Ржева;
  • чем прославились ржевские купцы и благотворители;
  • как прошлое сохранилось в современных улицах, зданиях и памятниках Ржева.

Организационные детали

Кому подойдёт прогулка: тем, кто любит путешествовать самостоятельно, ценит свободу передвижения и хочет познакомиться с историей города без спешки. Аудиогид создаёт ощущение, будто рядом с вами идёт опытный рассказчик, который оживляет прошлое Ржева на каждом шагу.

Возьмите с собой:

  • наушники;
  • удобную обувь;
  • немного времени.

И древний Ржев раскроется перед вами через истории, которые сохранились в его улицах, площадях и берегах Волги.

Место встречи: начало — Тверская область, Ржев, Пушкинская набережная. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты.

Полезно знать

  • Экскурсия самостоятельная, без гида.
  • Вам потребуется доступ в Интернет и собственные наушники.

Место встречи

🚩Начало: Пушкинская набережная, Ржев, Тверская область, Россия
🏁Завершение: Краеведческий музей
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Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Основной1900 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Доступ в интерактивный аудио-гид в web-браузере вашего телефона
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Краеведческий Музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Гении Места
Гении Места — ваш гид в Ржеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Культурный проект «Гении Места» создан нами как инициатива по развитию туристических направлений в России. Мы изучаем историю глубинки, чтобы рассказать её вам так, как это видим мы - с любовью, уважением и знанием дела!

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