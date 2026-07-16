Что вы увидите
Описание аудиогида
Откройте для себя Ржев в удобном для вас темпе! Этот интерактивный аудиомаршрут проведёт вас по главным историческим местам города и расскажет его историю — от первого летописного упоминания до наших дней.
Вам не нужно подстраиваться под группу или расписание экскурсовода. Достаточно надеть наушники, включить аудиогид и отправиться в путешествие по улицам древнего Ржева. В каждой точке маршрута вас ждут увлекательные истории и архивные фотографии, по которым вы сможете сравнивать город в формате «до/после».
Маршрут
Во время самостоятельной прогулки с аудиогидом вы пройдёте по главным историческим местам Ржева и шаг за шагом проследите почти 900-летнюю историю города.
- Смотровая площадка — начнём знакомство с панорамой древнего Ржева. Вы узнаете, почему город возник именно на берегах Волги, какое значение имел для торговли и обороны Руси и как менялся его облик на протяжении веков.
- Соборная гора — место, где когда-то находился Ржевский кремль. Здесь вы услышите историю древней крепости, защищавшей западные рубежи государства, и узнаете, какую роль играл величественный Успенский собор в жизни города.
- Две стороны Ржева — на месте, где когда-то проходила граница города, вы узнаете, почему Ржев был разделён на Князь-Фёдоровскую и Князь-Дмитриевскую стороны, как княжеское наследство определило судьбу города и почему спустя столетия это разделение продолжилось уже по религиозным убеждениям.
- Купеческий Ржев — прогуливаясь по старинным улицам, вы перенесётесь в XVIII–XIX века. Узнаете, как реформа Екатерины II превратила Ржев в уездный город, почему здесь стремительно развивалась торговля и чем жили местные купцы.
- Двухсотлетний дуб и старинный приют — увидите одно из старейших деревьев города и услышите историю благотворительности, меценатства и людей, которые помогали нуждающимся ещё более века назад.
- Конюшни князей Ржевских — познакомитесь с малоизвестными страницами истории города и узнаете, какую роль играли конюшни в жизни дворянских усадеб и почему это место сохранилось до наших дней.
А также вас ждут другие исторические уголки Ржева, неожиданные факты, архивные фотографии, городские легенды и истории людей, благодаря которым древний город на Волге сохранил свой неповторимый характер.
Вы узнаете:
- почему Ржев считается одним из древнейших городов Верхневолжья;
- где находился древний кремль и какую роль город играл в истории Руси;
- как княжеское наследство разделило Ржев на две исторические стороны;
- почему город стал одним из центров старообрядчества;
- как реформа Петра I изменила облик и статус Ржева;
- чем прославились ржевские купцы и благотворители;
- как прошлое сохранилось в современных улицах, зданиях и памятниках Ржева.
Организационные детали
Кому подойдёт прогулка: тем, кто любит путешествовать самостоятельно, ценит свободу передвижения и хочет познакомиться с историей города без спешки. Аудиогид создаёт ощущение, будто рядом с вами идёт опытный рассказчик, который оживляет прошлое Ржева на каждом шагу.
Возьмите с собой:
- наушники;
- удобную обувь;
- немного времени.
И древний Ржев раскроется перед вами через истории, которые сохранились в его улицах, площадях и берегах Волги.
Место встречи: начало — Тверская область, Ржев, Пушкинская набережная. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты.
Полезно знать
- Экскурсия самостоятельная, без гида.
- Вам потребуется доступ в Интернет и собственные наушники.
Место встречи
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Основной
|1900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Доступ в интерактивный аудио-гид в web-браузере вашего телефона
Что не входит в цену
- Входные билеты в Краеведческий Музей