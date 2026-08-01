Аудиогид
Ржев: от первых упоминаний до наших дней
800 лет истории в одной прогулке
Начало: Пушкинская набережная, Ржев, Тверская область, Рос...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Главные символы Ржева за 3 часа
Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
от 10 400 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом
Пройти по главным историческим местам и узнать о прошлом и настоящем города
Начало: На Пушкинской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1335 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ржеву в категории «Можно с детьми»
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