3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Главные символы Ржева за 3 часа (на вашем авто)
Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
28 июл в 10:00
29 июл в 15:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ржев и мемориал Советскому солдату
Посетить первый город на Волге и увидеть его «визитные карточки» на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В Твери
5 сен в 08:00
9 сен в 08:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна14 июня 2024Наш экскурсовод - Ирина. Знаете, я оцениваю экскурсию по эффекту, который накрывает после экскурсии. Когда ты хочешь прочитать книги, которые посоветовал
- ЕЕлена20 мая 2024Все отлично: пожелания по смене маршрута учтены, увидели все что хотели и больше, скучно не было, мы все рассказанное запомнили - а это главное)))
- ЛЛюдмила5 мая 2023Замечательный экскурсовод Ольга Ивановна! Понравилась всей нашей компании- и взрослым и детям. Подача материала живая, не перегруженная историческими статистическими данными,
- GGnuchiy24 апреля 2023Большое спасибо экскурсоводу Татьяне Васильевне Ивановой
Ответы на вопросы от путешественников по Ржеву в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Ржеву в июле 2024
Сейчас в Ржеве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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