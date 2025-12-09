Индивидуальная
до 3 чел.
Главные символы Ржева за 3 часа
Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
10 400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Бои за Ржев» - экскурсия по городу и Тверской области (на вашем авто)
Рассказ о событиях времён войны, посещение музеев и мемориалов
Начало: Советская площадь
«Мы рассказываем историю города эпохи Великой Отечественной войны, которую сложно найти, и самое главное в ней, конечно, эмоции»
9 янв в 11:00
10 янв в 11:00
20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с историей Ржева продолжится в Ставке Сталина, в которой верховный главнокомандующий бывал в 1943 году»
Расписание: Ежедневно, в любое время
7900 ₽ за всё до 5 чел.
