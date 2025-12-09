Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Ржеве, цены от 7900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На машине 3 часа 80 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Главные символы Ржева за 3 часа Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории 10 400 ₽ за всё до 3 чел. 7 часов 17 отзывов Индивидуальная до 10 чел. «Бои за Ржев» - экскурсия по городу и Тверской области (на вашем авто) Рассказ о событиях времён войны, посещение музеев и мемориалов Начало: Советская площадь «Мы рассказываем историю города эпохи Великой Отечественной войны, которую сложно найти, и самое главное в ней, конечно, эмоции» 20 000 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 19 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Обзорная экскурсия по Ржеву на транспорте туристов Начало: По согласованию с гидом «Знакомство с историей Ржева продолжится в Ставке Сталина, в которой верховный главнокомандующий бывал в 1943 году» Расписание: Ежедневно, в любое время 7900 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Ржева

Ответы на вопросы от путешественников по Ржеву в категории «Обзорные»

Изучение достопримечательностей города Ржева нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Ржеве много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025