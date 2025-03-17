Путешествие вдоль восточного побережья Сахалина не оставит равнодушным ни одного путешественника! Вы узнаете, как найти янтарь и откуда он появился на побережье. Поймёте, как выбрать самого вкусного краба на рынке. Выпьете ароматного чая на берегу моря в бухте Тихой и увидите миллиарды струй самого высокого и завораживающего из доступных водопадов нашего края.

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за 1–3 человек или 7000 ₽ за человека, если вас больше

от 22 000 ₽ за 1–3 человек или 7000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Секреты солнечного камня

Первая остановка — приморский посёлок Стародубское. Немного прогуляемся вдоль берега, и под мои рассказы об истории этих мест поищем кусочки янтаря, которые выбрасывают волны. А со скальных утёсов за нами будут наблюдать вездесущие сахалинские чайки.

Деликатесы круглый год

Затем остановимся в посёлке Взморье с его знаменитым крабовым рынком. Пусть название вас не смущает — ассортимент здесь довольно богатый: кроме крабов, есть вяленая корюшка, дикоросы и морепродукты. Если будет желание, устроим пикник неподалёку.

Бухта Тихая и хребет Жданко

По дороге к бухте Тихая исследуем хребет Жданко. Подъёмы и спуски, узкие тропы над обрывом и всевозможные кекуры — такие пейзажи откроются перед вами здесь. А в самой бухте вы отдохнёте у моря, послушаете птичьи базары и насладитесь атмосферой.

Поход к Клоковскому водопаду

Нас ждёт самый высокий из доступных водопадов Сахалина! К нему ведёт «Тропа жизни»: утоптанная дорожка через лес. Стоит лишь преодолеть небольшой подъём — и вот вы уже делаете потрясающие кадры у водного каскада, утопающего в зелени.

Организационные детали