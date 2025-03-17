Выпьете ароматного чая на берегу моря в бухте Тихой и увидите миллиарды струй самого высокого и завораживающего из доступных водопадов нашего края.
Описание экскурсии
Секреты солнечного камня
Первая остановка — приморский посёлок Стародубское. Немного прогуляемся вдоль берега, и под мои рассказы об истории этих мест поищем кусочки янтаря, которые выбрасывают волны. А со скальных утёсов за нами будут наблюдать вездесущие сахалинские чайки.
Деликатесы круглый год
Затем остановимся в посёлке Взморье с его знаменитым крабовым рынком. Пусть название вас не смущает — ассортимент здесь довольно богатый: кроме крабов, есть вяленая корюшка, дикоросы и морепродукты. Если будет желание, устроим пикник неподалёку.
Бухта Тихая и хребет Жданко
По дороге к бухте Тихая исследуем хребет Жданко. Подъёмы и спуски, узкие тропы над обрывом и всевозможные кекуры — такие пейзажи откроются перед вами здесь. А в самой бухте вы отдохнёте у моря, послушаете птичьи базары и насладитесь атмосферой.
Поход к Клоковскому водопаду
Нас ждёт самый высокий из доступных водопадов Сахалина! К нему ведёт «Тропа жизни»: утоптанная дорожка через лес. Стоит лишь преодолеть небольшой подъём — и вот вы уже делаете потрясающие кадры у водного каскада, утопающего в зелени.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Трансфер на подготовленном внедорожнике входит в стоимость экскурсии
- К большинству мест на маршруте мы подъедем на автомобиле, длинных пеших переходов не предусмотрено