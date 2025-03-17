Бухта Тихая + Клоковский водопад

Вдоль побережья Охотского моря - за потрясающими видами и интересными рассказами
Путешествие вдоль восточного побережья Сахалина не оставит равнодушным ни одного путешественника! Вы узнаете, как найти янтарь и откуда он появился на побережье. Поймёте, как выбрать самого вкусного краба на рынке.

Выпьете ароматного чая на берегу моря в бухте Тихой и увидите миллиарды струй самого высокого и завораживающего из доступных водопадов нашего края.
Бухта Тихая + Клоковский водопад
Бухта Тихая + Клоковский водопад
Бухта Тихая + Клоковский водопад
Ближайшие даты:
17
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мар
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Секреты солнечного камня

Первая остановка — приморский посёлок Стародубское. Немного прогуляемся вдоль берега, и под мои рассказы об истории этих мест поищем кусочки янтаря, которые выбрасывают волны. А со скальных утёсов за нами будут наблюдать вездесущие сахалинские чайки.

Деликатесы круглый год

Затем остановимся в посёлке Взморье с его знаменитым крабовым рынком. Пусть название вас не смущает — ассортимент здесь довольно богатый: кроме крабов, есть вяленая корюшка, дикоросы и морепродукты. Если будет желание, устроим пикник неподалёку.

Бухта Тихая и хребет Жданко

По дороге к бухте Тихая исследуем хребет Жданко. Подъёмы и спуски, узкие тропы над обрывом и всевозможные кекуры — такие пейзажи откроются перед вами здесь. А в самой бухте вы отдохнёте у моря, послушаете птичьи базары и насладитесь атмосферой.

Поход к Клоковскому водопаду

Нас ждёт самый высокий из доступных водопадов Сахалина! К нему ведёт «Тропа жизни»: утоптанная дорожка через лес. Стоит лишь преодолеть небольшой подъём — и вот вы уже делаете потрясающие кадры у водного каскада, утопающего в зелени.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Трансфер на подготовленном внедорожнике входит в стоимость экскурсии
  • К большинству мест на маршруте мы подъедем на автомобиле, длинных пеших переходов не предусмотрено
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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