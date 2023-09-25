Приготовьтесь отправиться одним из самых популярных и живописных маршрутов на восточном побережье Сахалина. Вы полюбуетесь пейзажами бухты Тихая и навестите самый высокий водопад на острове. А также познакомитесь с историей посёлка Взморье, рассмотрите японские ворота, посетите пляж с янтарём и заглянете на крабовый рынок.

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Описание

Что вас ожидает

Бухта Тихая

В Макаровском районе Сахалина вы посетите красивое место, закрытое от холодных ветров. Находится бухта в 130 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения. Вы узнаете о связи этого места с Иваном Крузенштерном. Увидите неприступный скальный островок Заметный, всегда окружённый чайками. И насладитесь заповедной тишиной бухты.

Клоковский водопад

Также вы посетите самый высокий водопад на Сахалине. Расположен он на безымянном ручье, недалеко от мыса Клокова, чем и заслужил своё название. Живописный памятник природы и прекрасная фотолокация.

Посёлок Взморье

В завершение мы отвезём вас в историческое место, где издавна ловили рыбу — и летом, и зимой. Покажем чудом сохранившиеся японские храмовые ворота — «тории». Также вы увидите бывший японский порт-ковш и небольшой островок пляжа, куда море выбрасывает кусочки янтаря. Кроме того, в посёлке вы сможете заглянуть на крабовый рынок за местными деликатесами.

Организационные детали