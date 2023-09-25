Насладиться заповедной природой Сахалина и погулять по исторической рыбацкой деревушке
А также познакомитесь с историей посёлка Взморье, рассмотрите японские ворота, посетите пляж с янтарём и заглянете на крабовый рынок.
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Описание
Что вас ожидает
Бухта Тихая
В Макаровском районе Сахалина вы посетите красивое место, закрытое от холодных ветров. Находится бухта в 130 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения. Вы узнаете о связи этого места с Иваном Крузенштерном. Увидите неприступный скальный островок Заметный, всегда окружённый чайками. И насладитесь заповедной тишиной бухты.
Клоковский водопад
Также вы посетите самый высокий водопад на Сахалине. Расположен он на безымянном ручье, недалеко от мыса Клокова, чем и заслужил своё название. Живописный памятник природы и прекрасная фотолокация.
Посёлок Взморье
В завершение мы отвезём вас в историческое место, где издавна ловили рыбу — и летом, и зимой. Покажем чудом сохранившиеся японские храмовые ворота — «тории». Также вы увидите бывший японский порт-ковш и небольшой островок пляжа, куда море выбрасывает кусочки янтаря. Кроме того, в посёлке вы сможете заглянуть на крабовый рынок за местными деликатесами.
Организационные детали
- Экскурсия для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость входит трансфер по программе на джипе и сопровождение водителя-проводника
- Подготовка к путешествию: ветронепродуваемая одежда, треккинговые ботинки (!), головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, средство от москитов, купальник по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Егор быстро, но безопасно доставлял с одного пункта маршрута на другой. На воротах Тори, водопаде и бухте Тихой, никаких ограничений ни по времени, ни по фотографированию, ни по корректировке планов!
Незабываемые впечатления от прекрасных видов, но особенно от огромных стай горбуши, прямо у твоих ног!