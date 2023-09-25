Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье

Насладиться заповедной природой Сахалина и погулять по исторической рыбацкой деревушке

5
2 отзыва
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Приготовьтесь отправиться одним из самых популярных и живописных маршрутов на восточном побережье Сахалина. Вы полюбуетесь пейзажами бухты Тихая и навестите самый высокий водопад на острове.

А также познакомитесь с историей посёлка Взморье, рассмотрите японские ворота, посетите пляж с янтарём и заглянете на крабовый рынок.
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье
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Описание

Что вас ожидает

Бухта Тихая

В Макаровском районе Сахалина вы посетите красивое место, закрытое от холодных ветров. Находится бухта в 130 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения. Вы узнаете о связи этого места с Иваном Крузенштерном. Увидите неприступный скальный островок Заметный, всегда окружённый чайками. И насладитесь заповедной тишиной бухты.

Клоковский водопад

Также вы посетите самый высокий водопад на Сахалине. Расположен он на безымянном ручье, недалеко от мыса Клокова, чем и заслужил своё название. Живописный памятник природы и прекрасная фотолокация.

Посёлок Взморье

В завершение мы отвезём вас в историческое место, где издавна ловили рыбу — и летом, и зимой. Покажем чудом сохранившиеся японские храмовые ворота — «тории». Также вы увидите бывший японский порт-ковш и небольшой островок пляжа, куда море выбрасывает кусочки янтаря. Кроме того, в посёлке вы сможете заглянуть на крабовый рынок за местными деликатесами.

Организационные детали

  • Экскурсия для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость входит трансфер по программе на джипе и сопровождение водителя-проводника
  • Подготовка к путешествию: ветронепродуваемая одежда, треккинговые ботинки (!), головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, средство от москитов, купальник по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
25 сен 2023
Прекрасная экскурсия, красивейшие места, замечательный гид Андрей! Все понравилось, езжу с вами не первый раз и ни разу не пожалел! Всем рекомендую!
В
23 авг 2023
Прекрасная экскурсия!
Егор быстро, но безопасно доставлял с одного пункта маршрута на другой. На воротах Тори, водопаде и бухте Тихой, никаких ограничений ни по времени, ни по фотографированию, ни по корректировке планов!
Незабываемые впечатления от прекрасных видов, но особенно от огромных стай горбуши, прямо у твоих ног!

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Зимние
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Бухта Тихая
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Самое главное

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