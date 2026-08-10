Приготовьтесь отправиться одним из самых популярных и живописных маршрутов на восточном побережье Сахалина. Вы полюбуетесь пейзажами бухты Тихая и навестите самый высокий водопад на острове. А также познакомитесь с историей посёлка Взморье, рассмотрите японские ворота, посетите пляж с янтарём и заглянете на крабовый рынок.

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Описание экскурсии

Бухта Тихая

В Макаровском районе Сахалина вы посетите красивое место, закрытое от холодных ветров. Находится бухта в 130 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения. Вы узнаете о связи этого места с Иваном Крузенштерном. Увидите неприступный скальный островок Заметный, всегда окружённый чайками. И насладитесь заповедной тишиной бухты.

Клоковский водопад

Также вы посетите самый высокий водопад на Сахалине. Расположен он на безымянном ручье, недалеко от мыса Клокова, чем и заслужил своё название. Живописный памятник природы и прекрасная фотолокация.

Посёлок Взморье

В завершение мы отвезём вас в историческое место, где издавна ловили рыбу — и летом, и зимой. Покажем чудом сохранившиеся японские храмовые ворота — «тории». Также вы увидите бывший японский порт-ковш и небольшой островок пляжа, куда море выбрасывает кусочки янтаря. Кроме того, в посёлке вы сможете заглянуть на крабовый рынок за местными деликатесами.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Южно-Сахалинска

10:00 — прибытие в с. Взморье, осмотр японских храмовых ворот, посещение крабового рынка

11:20 — прогулка к Клоковскому водопаду

13:20 — прибытие в бухту Тихую, свободное время в сопровождении гида

15:00 — перекус: горячий чай, сахалинские бутерброды (питание обсуждается)

15:30 — выезд в город

18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали