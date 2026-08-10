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Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье

Насладиться заповедной природой Сахалина и погулять по исторической рыбацкой деревушке
Приготовьтесь отправиться одним из самых популярных и живописных маршрутов на восточном побережье Сахалина. Вы полюбуетесь пейзажами бухты Тихая и навестите самый высокий водопад на острове.

А также познакомитесь с историей посёлка Взморье, рассмотрите японские ворота, посетите пляж с янтарём и заглянете на крабовый рынок.
4.8
45 отзывов
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье
Бухта Тихая, Клоковский водопад и посёлок Взморье

Описание экскурсии

Бухта Тихая

В Макаровском районе Сахалина вы посетите красивое место, закрытое от холодных ветров. Находится бухта в 130 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения. Вы узнаете о связи этого места с Иваном Крузенштерном. Увидите неприступный скальный островок Заметный, всегда окружённый чайками. И насладитесь заповедной тишиной бухты.

Клоковский водопад

Также вы посетите самый высокий водопад на Сахалине. Расположен он на безымянном ручье, недалеко от мыса Клокова, чем и заслужил своё название. Живописный памятник природы и прекрасная фотолокация.

Посёлок Взморье

В завершение мы отвезём вас в историческое место, где издавна ловили рыбу — и летом, и зимой. Покажем чудом сохранившиеся японские храмовые ворота — «тории». Также вы увидите бывший японский порт-ковш и небольшой островок пляжа, куда море выбрасывает кусочки янтаря. Кроме того, в посёлке вы сможете заглянуть на крабовый рынок за местными деликатесами.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Южно-Сахалинска
10:00 — прибытие в с. Взморье, осмотр японских храмовых ворот, посещение крабового рынка
11:20 — прогулка к Клоковскому водопаду
13:20 — прибытие в бухту Тихую, свободное время в сопровождении гида
15:00 — перекус: горячий чай, сахалинские бутерброды (питание обсуждается)
15:30 — выезд в город
18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер по программе на джипе и сопровождение водителя-проводника
  • Подготовка к путешествию: ветронепродуваемая одежда, треккинговые ботинки (!), головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, средство от москитов, купальник по желанию
  • Экскурсия для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 611 туристов
Приветствую! Живу на Сахалине 38 лет, половину из них посвящено путешествиям и изучению острова. Джиппингом и туризмом занимаюсь 18 лет. Вместе с коллегами — такими же опытными гидами — откроем для вас красивейшие места Сахалина!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
3
1
2
1
1
А
Огромное спасибо Артёму за прекрасный, интересный, познавательный и комфортный день! Редкий случай, когда результат оказался выше ожиданий!
Огромное спасибо Артёму за прекрасный, интересный, познавательный и комфортный день! Редкий случай, когда результат оказался выше ожиданий!
Огромное спасибо Артёму за прекрасный, интересный, познавательный и комфортный день! Редкий случай, когда результат оказался выше ожиданий!
Огромное спасибо Артёму за прекрасный, интересный, познавательный и комфортный день! Редкий случай, когда результат оказался выше ожиданий!
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С
Все отлично прошло! Гид Артём был весел, общителен и подкова. Природа и видовые места великолепны!
Все отлично прошло! Гид Артём был весел, общителен и подкова. Природа и видовые места великолепны!
Все отлично прошло! Гид Артём был весел, общителен и подкова. Природа и видовые места великолепны!
Все отлично прошло! Гид Артём был весел, общителен и подкова. Природа и видовые места великолепны!
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Т
Нам все очень понравилось!
Отличный гид Артём, по дороге рассказывал интересные факты об истории и современной жизни Сахалина!
на экскурсии удалось попробовать только что выловленную криветку(сырую), всем рекомендую, очень понравилось, также по
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дороге Артём завез на рынок, где удалось приобрести свежих приготовленных криветок, и еще огромного Камчатского краба. На пути увидели красивые пейзажи дикой природы, красивую бухту, шикарный водопад, пособирали янтарь на берегу моря.
Артёму огромное спасибо, он был не гидом с заученным теестом, а местным жителем, который знает все, а даже больше про Сахалин.
комфортный трансфер, места много, угостили вкуснейшими сендвичами.
впечатлений масса, рекомендую данную экскурсию, да что там, советую увидеть весь остров!
Егор, Артём, спасибо вам огромное за эмоции!!!

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Л
Всем здравствуйте! Заказывала экскурсию в Бухту Тихая. Егор очень ответственный организатор, все четко по времени, учтены все пожелания. Поездка состоялась интересной и комфортной. Кроме самой бухты Тихая посетили Клоковский водопад,
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тории японского храма и поселок Взморье. Прекрасным дополнением к поездке было сопровождение гида Артема. Артем интересный рассказчик и приятный компаньон в путешествии. Поговорили об истории Сахалина, японском периоде и наследии, текущей действительности острова и многом другом. Все было замечательно! Спасибо!

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Мария
Экскурсия прошла просто замечательно! Гид — очень приятный, профессиональный и увлечённый человек. Рассказывал интересно и живо, ответил на все мои вопросы. Понравилось, что маршрут был продуман до мелочей. Спасибо за увлекательное знакомство с новыми местами! С удовольствием поеду с вами ещё. Буду рекомендовать друзьям!
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С
Заказывала у Егора 4 экскурсии, все прошло просто отлично! Организация была на самом высшем уровне, а красоты Сахалина останутся в памяти навсегда! Очень рекомендую! Спасибо Егору и его гидам(Инне, Артему и Илье)
Заказывала у Егора 4 экскурсии, все прошло просто отлично! Организация была на самом высшем уровне, а
Заказывала у Егора 4 экскурсии, все прошло просто отлично! Организация была на самом высшем уровне, а
Заказывала у Егора 4 экскурсии, все прошло просто отлично! Организация была на самом высшем уровне, а
Заказывала у Егора 4 экскурсии, все прошло просто отлично! Организация была на самом высшем уровне, а
Заказывала у Егора 4 экскурсии, все прошло просто отлично! Организация была на самом высшем уровне, а
Заказывала у Егора 4 экскурсии, все прошло просто отлично! Организация была на самом высшем уровне, а
Заказывала у Егора 4 экскурсии, все прошло просто отлично! Организация была на самом высшем уровне, а
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