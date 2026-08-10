А также познакомитесь с историей посёлка Взморье, рассмотрите японские ворота, посетите пляж с янтарём и заглянете на крабовый рынок.
Описание экскурсии
Бухта Тихая
В Макаровском районе Сахалина вы посетите красивое место, закрытое от холодных ветров. Находится бухта в 130 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения. Вы узнаете о связи этого места с Иваном Крузенштерном. Увидите неприступный скальный островок Заметный, всегда окружённый чайками. И насладитесь заповедной тишиной бухты.
Клоковский водопад
Также вы посетите самый высокий водопад на Сахалине. Расположен он на безымянном ручье, недалеко от мыса Клокова, чем и заслужил своё название. Живописный памятник природы и прекрасная фотолокация.
Посёлок Взморье
В завершение мы отвезём вас в историческое место, где издавна ловили рыбу — и летом, и зимой. Покажем чудом сохранившиеся японские храмовые ворота — «тории». Также вы увидите бывший японский порт-ковш и небольшой островок пляжа, куда море выбрасывает кусочки янтаря. Кроме того, в посёлке вы сможете заглянуть на крабовый рынок за местными деликатесами.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Южно-Сахалинска
10:00 — прибытие в с. Взморье, осмотр японских храмовых ворот, посещение крабового рынка
11:20 — прогулка к Клоковскому водопаду
13:20 — прибытие в бухту Тихую, свободное время в сопровождении гида
15:00 — перекус: горячий чай, сахалинские бутерброды (питание обсуждается)
15:30 — выезд в город
18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер по программе на джипе и сопровождение водителя-проводника
- Подготовка к путешествию: ветронепродуваемая одежда, треккинговые ботинки (!), головной убор, солнцезащитные очки, крем от загара, средство от москитов, купальник по желанию
- Экскурсия для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отличный гид Артём, по дороге рассказывал интересные факты об истории и современной жизни Сахалина!
на экскурсии удалось попробовать только что выловленную криветку(сырую), всем рекомендую, очень понравилось, также по