Вас ждёт сахалинская сказка! Вы попадёте в неё в бухте Тихой, вдоль склонов которой гремят водопады. Зимой они превращаются в грандиозные ледяные завесы, летом устремляются прямо в волны залива. По пути вы посмотрите на японские дома и зайдёте на крабовый рынок. А в бухте налюбуетесь природой, выпьете чай на берегу и сделаете миллион атмосферных фотографий.

Описание

Что вас ожидает

9:00 — сбор и выезд из Южно-Сахалинска. По пути вас ждут удивительные Сахалинские пейзажи и угощение популярным на острове корейским фастфудом пянсе — паровым пирожком с капустно-мясной начинкой и специями.

11:00 — посещение ворот Тории (Японских ворот). Вы рассмотрите японские дома, в которых ещё живут люди. И заедете на крабовый рынок — при желании там можно купить уже приготовленного краба и съесть его в бухте.

12:00 — посещение бухты Тихой — одного из самых живописных мест Сахалина. Множество водопадов стекают с горных склонов прямиком к морской воде. А зимой утёсы украшают огромные ледяные завесы застывшей воды.

13:30 — горячий чай с шиповником и сэндвичем

16:00 — возвращение в Южно-Сахалинск

Организационные детали