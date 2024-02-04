Сказочный Сахалин: путешествие к Тихой бухте
Групповая экскурсия на Сахалине

Полюбоваться в группе завораживающими видами, заехать на крабовый рынок и оценить корейский фастфуд

5
1 отзыв
Вас ждёт сахалинская сказка! Вы попадёте в неё в бухте Тихой, вдоль склонов которой гремят водопады. Зимой они превращаются в грандиозные ледяные завесы, летом устремляются прямо в волны залива. По пути вы посмотрите на японские дома и зайдёте на крабовый рынок. А в бухте налюбуетесь природой, выпьете чай на берегу и сделаете миллион атмосферных фотографий.
Сказочный Сахалин: путешествие к Тихой бухте
Сказочный Сахалин: путешествие к Тихой бухте
Сказочный Сахалин: путешествие к Тихой бухте
Ближайшие даты:
13
фев
14
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
26
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

9:00 — сбор и выезд из Южно-Сахалинска. По пути вас ждут удивительные Сахалинские пейзажи и угощение популярным на острове корейским фастфудом пянсе — паровым пирожком с капустно-мясной начинкой и специями.
11:00 — посещение ворот Тории (Японских ворот). Вы рассмотрите японские дома, в которых ещё живут люди. И заедете на крабовый рынок — при желании там можно купить уже приготовленного краба и съесть его в бухте.
12:00 — посещение бухты Тихой — одного из самых живописных мест Сахалина. Множество водопадов стекают с горных склонов прямиком к морской воде. А зимой утёсы украшают огромные ледяные завесы застывшей воды.
13:30 — горячий чай с шиповником и сэндвичем
16:00 — возвращение в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость входят трансфер на комфортабельном УАЗ пикап 2019 г. или Toyota Hiace, услуги гида, чай и перекус

ежедневно в 09:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
4 фев 2024
Прекрасная экскурсия. Получили массу впечатлений. Павел очень хороший экскурсовод. Всем рекомендую.

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