Полюбоваться в группе завораживающими видами, заехать на крабовый рынок и оценить корейский фастфуд
Вас ждёт сахалинская сказка! Вы попадёте в неё в бухте Тихой, вдоль склонов которой гремят водопады. Зимой они превращаются в грандиозные ледяные завесы, летом устремляются прямо в волны залива. По пути вы посмотрите на японские дома и зайдёте на крабовый рынок. А в бухте налюбуетесь природой, выпьете чай на берегу и сделаете миллион атмосферных фотографий.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
9:00 — сбор и выезд из Южно-Сахалинска. По пути вас ждут удивительные Сахалинские пейзажи и угощение популярным на острове корейским фастфудом пянсе — паровым пирожком с капустно-мясной начинкой и специями.
11:00 — посещение ворот Тории (Японских ворот). Вы рассмотрите японские дома, в которых ещё живут люди. И заедете на крабовый рынок — при желании там можно купить уже приготовленного краба и съесть его в бухте.
12:00 — посещение бухты Тихой — одного из самых живописных мест Сахалина. Множество водопадов стекают с горных склонов прямиком к морской воде. А зимой утёсы украшают огромные ледяные завесы застывшей воды.
13:30 — горячий чай с шиповником и сэндвичем
16:00 — возвращение в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость входят трансфер на комфортабельном УАЗ пикап 2019 г. или Toyota Hiace, услуги гида, чай и перекус
ежедневно в 09:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Южно-Сахалинске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00 и 18:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 11 туристов
Наша история началась с освоения острова на автодомах (на базе грузовиков), и теперь мы хотим поделиться нашими открытиями с гостями. Сахалин уникален своей природой. И наша команда помогает гостям острова ощутить всю красоту и гостеприимство нашего края. Мы предлагаем групповые и индивидуальные туры по острову Сахалин.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
4 фев 2024
Прекрасная экскурсия. Получили массу впечатлений. Павел очень хороший экскурсовод. Всем рекомендую.
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