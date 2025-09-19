читать дальше

обеда на побережье Охотского моря.

Автомобиль большой, проходимый, при этом довольно комфортный. Не стоит ожидать лимузина класса люкс, но мы и не на огни большого города приехали смотреть))

Хотя экскурсия как-раз с города и началась. Анатолий рассказал нам много исторических фактов, познакомил с Южно-Сахалинском. Дальше была дорога, которая за разговорами прошла на одном дыхании. Мы очень любопытные, и ни один вопрос не остался без ответа.

Ворота Тории, остатки храма впечатляют. Крабовый рынок порадовал вкусным свежим крабом)) А дальше была природная красота!

Самый высокий водопад на острове, мощь и сила воды завораживают.

Бухта Тихая очаровательна!!! Говорят, она прекрасна в любую погоду. Но обязательно нужно не побояться и подняться по канатам наверх. Поддержка Анатолия была кстати) Виды открываются непередаваемые никакими фотоаппаратами, смотреть только самим, только очно!

Пока наслаждались видами, нам был накрыт шикарный стол.

Огромная благодарность Анатолию, за те первые впечатления от острова, его жителей и просто за любовь к работе, которые мы увезли с собой и с радостью делимся со всеми!