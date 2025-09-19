Мои заказы

Бухта Тихая, Клоковский водопад и ворота тории - на джипе

Побывать в трёх знаковых местах Сахалина и познакомиться с синтоистскими традициями
Путешествие к южному побережью Сахалина соединит природные пейзажи и культурное наследие.

Вы проедете вдоль Охотского моря, увидите самый высокий водопад на острове и бухту Тихую — один из легендарных пляжей страны. А ворота Тории напомнят о временах японского владычества.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Ворота тории — сохранившийся элемент синтоистского святилища, японское наследие
  • Село Взморье. Остановимся на крабовом рынке, чтобы вы могли выбрать для себя деликатесы (по желанию)
  • Клоковский водопад — трёхступенчатый водопад высотой около 49 метров, частично скрытый лесом
  • Бухту Тихую — защищённую от ветров живописную бухту из списка пяти легендарных пляжей России

Вы узнаете:

  • Что символизируют ворота тории и какую роль играет синтоизм в японской культуре
  • Кто и когда открыл бухту Тихую
  • Почему водопад называют Клоковским
  • Как проходить ворота Тории в синтоистской традиции и зачем это нужно
  • Чем уникальна природа южного Сахалина и как устроен его побережный ландшафт

Примерный тайминг поездки

9:00 — Выезд из Южно-Сахалинска
10:30 — Село Взморье: ворота тории, крабовый рынок
11:00 — Отправление к Клоковскому водопаду
12:00 — Подъём к водопаду с гидом
13:00 — Отправление в бухту Тихую
14:00 — Свободное время в бухте Тихой (прогулка)
14:45 — Перекус (горячий чай, бутерброд с красной икрой)
15:00 — Отправление в Южно-Сахалинск
17:00 — Прибытие в город

Организационные детали

  • Поездки проходят с июня по октябрь на автомобиле Isuzu Bighorn, Nissan Safari, Lexus LX или Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Delica
  • Перекус входит в стоимость (чай и бутерброд с красной икрой)
  • В поездке вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды
  • Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица горького, 32 - ТЦ Реми Сити
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 535 туристов
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотой
и богатой историей с вами. Наш опыт и знания гарантируют вам незабываемое путешествие! Почему выбирают нас? Мы состоим в едином Федеральном реестре туроператоров. Знаем все скрытые жемчужины Сахалина и Курил. Заботимся о вашем комфорте и безопасности на протяжении всего путешествия. Всегда на связи и готовы помочь вам решить любые вопросы. Ваш комфорт — наш приоритет. Предлагаем конкурентные цены на наши услуги.

П
Павел
19 сен 2025
Программа понравилась. Нас сопровождал Егор. Большое спасибо, что забрали из гостиницы за пределами города (бесплатно, это было двойне приятно). Порадовало, что гид нас нигде не торопил. В заключении был потрясающий перекус с красной икрой. Виды достойные! Спасибо!
Э
Элеонора
16 сен 2025
Длительная экскурсия. Все же 200 км на машине. Но виды, воздух - дух захватывает!!! Экскурсия стоит своих денег. Гидом-водителем была Лилия, влюбленная в свой край, обожающая горы и с удовольствием рассказывала про встречные пики, хребты и отвечала на все вопросы.
Сермягина
Сермягина
22 авг 2025
Приехали из Тулы и хотели посмотреть самые основные точки Сахалина, и эта экскурсия точно закрыла все гештальты. Очень красивые виды, ровная дорога по берегу моря и быстрый хороший маршрут. Егор
Однозначно рекомендую эту экскурсию, даже ради одной только бухты точно стоит ехать! нам повезло с погодой, даже смогли искупаться в море)

И
Ирина
30 июн 2025
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Анатолию за незабываемое впечатление от первого знакомства с природой Сахалина. Организация на 10 баллов от совета, что взять с собой в дорогу, до атмосферного
обеда на побережье Охотского моря.
Автомобиль большой, проходимый, при этом довольно комфортный. Не стоит ожидать лимузина класса люкс, но мы и не на огни большого города приехали смотреть))
Хотя экскурсия как-раз с города и началась. Анатолий рассказал нам много исторических фактов, познакомил с Южно-Сахалинском. Дальше была дорога, которая за разговорами прошла на одном дыхании. Мы очень любопытные, и ни один вопрос не остался без ответа.
Ворота Тории, остатки храма впечатляют. Крабовый рынок порадовал вкусным свежим крабом)) А дальше была природная красота!
Самый высокий водопад на острове, мощь и сила воды завораживают.
Бухта Тихая очаровательна!!! Говорят, она прекрасна в любую погоду. Но обязательно нужно не побояться и подняться по канатам наверх. Поддержка Анатолия была кстати) Виды открываются непередаваемые никакими фотоаппаратами, смотреть только самим, только очно!
Пока наслаждались видами, нам был накрыт шикарный стол.
Огромная благодарность Анатолию, за те первые впечатления от острова, его жителей и просто за любовь к работе, которые мы увезли с собой и с радостью делимся со всеми!

