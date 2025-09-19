Путешествие к южному побережью Сахалина соединит природные пейзажи и культурное наследие.
Вы проедете вдоль Охотского моря, увидите самый высокий водопад на острове и бухту Тихую — один из легендарных пляжей страны. А ворота Тории напомнят о временах японского владычества.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ворота тории — сохранившийся элемент синтоистского святилища, японское наследие
- Село Взморье. Остановимся на крабовом рынке, чтобы вы могли выбрать для себя деликатесы (по желанию)
- Клоковский водопад — трёхступенчатый водопад высотой около 49 метров, частично скрытый лесом
- Бухту Тихую — защищённую от ветров живописную бухту из списка пяти легендарных пляжей России
Вы узнаете:
- Что символизируют ворота тории и какую роль играет синтоизм в японской культуре
- Кто и когда открыл бухту Тихую
- Почему водопад называют Клоковским
- Как проходить ворота Тории в синтоистской традиции и зачем это нужно
- Чем уникальна природа южного Сахалина и как устроен его побережный ландшафт
Примерный тайминг поездки
9:00 — Выезд из Южно-Сахалинска
10:30 — Село Взморье: ворота тории, крабовый рынок
11:00 — Отправление к Клоковскому водопаду
12:00 — Подъём к водопаду с гидом
13:00 — Отправление в бухту Тихую
14:00 — Свободное время в бухте Тихой (прогулка)
14:45 — Перекус (горячий чай, бутерброд с красной икрой)
15:00 — Отправление в Южно-Сахалинск
17:00 — Прибытие в город
Организационные детали
- Поездки проходят с июня по октябрь на автомобиле Isuzu Bighorn, Nissan Safari, Lexus LX или Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Delica
- Перекус входит в стоимость (чай и бутерброд с красной икрой)
- В поездке вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды
- Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица горького, 32 - ТЦ Реми Сити
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 535 туристов
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
19 сен 2025
Программа понравилась. Нас сопровождал Егор. Большое спасибо, что забрали из гостиницы за пределами города (бесплатно, это было двойне приятно). Порадовало, что гид нас нигде не торопил. В заключении был потрясающий перекус с красной икрой. Виды достойные! Спасибо!
Э
Элеонора
16 сен 2025
Длительная экскурсия. Все же 200 км на машине. Но виды, воздух - дух захватывает!!! Экскурсия стоит своих денег. Гидом-водителем была Лилия, влюбленная в свой край, обожающая горы и с удовольствием рассказывала про встречные пики, хребты и отвечала на все вопросы.
Сермягина
22 авг 2025
Приехали из Тулы и хотели посмотреть самые основные точки Сахалина, и эта экскурсия точно закрыла все гештальты. Очень красивые виды, ровная дорога по берегу моря и быстрый хороший маршрут. Егор
И
Ирина
30 июн 2025
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Анатолию за незабываемое впечатление от первого знакомства с природой Сахалина. Организация на 10 баллов от совета, что взять с собой в дорогу, до атмосферного
Входит в следующие категории Сахалина
