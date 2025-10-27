читать дальше

всё до мелочей, вплоть до дождивечков на случай дождя(хотя нас погода баловала солнышком и лёгким ветром).

Превосходно провели время, беседуя о флоре и фауне, истории острова, любуюсь побережьем Татарского пролива. Было время сделать фотографии на память без спешки, погулять по берегу.

Очень приятно удивил организованный Анатолием обед на берегу моря и комплимент в виде бокала вина.

В следующий раз, когда будем в Южно-Сахалинске, знаю с кем исследовать остров