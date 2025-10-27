Мои заказы

К мысу Слепиковского на джипах: маяк, водопад, сивучи

Увидеть Сахалин не из окна автобуса: исследовать побережье и прикоснуться к истории мореходства
Песчаные берега Татарского пролива, мощный водопад, редкие растения и действующий японский маяк на краю земли — вас ждёт насыщенная поездка по юго-западу Сахалина.

Мы поднимемся на Ловецкий перевал, прогуляемся по набережной Невельска, заглянем к водопаду Салют, а затем отправимся к мысу Слепиковского. Туда, где можно услышать дыхание моря.
4.7
6 отзывов
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Пейзажи с Ловецкого перевала.
  • Набережную Невельска — в специальный бинокль понаблюдаете за сивучами в естественной среде обитания.
  • Водопад Салют — мощный живописный поток вдали от городской суеты.
  • Мыс Слепиковского — маяк и бескрайние просторы Татарского пролива.

Вы узнаете:

  • Кто и когда построил маяк Слепиковского.
  • Как работает маяк и как он помогал в судоходстве.
  • Какие растения и животные встречаются на побережье и чем уникальна экосистема.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Isuzu Bighorn, Nissan Safari или Toyota Land Cruiser Prado.
  • Перекус входит в стоимость (чай, сэндвич, чокопай, бокал красного и сыр).
  • В поездке вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный9000 ₽
Индивидуальный32 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица горького, 32 - ТЦ Реми Сити
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 535 туристов
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотой
и богатой историей с вами. Наш опыт и знания гарантируют вам незабываемое путешествие! Почему выбирают нас? Мы состоим в едином Федеральном реестре туроператоров. Знаем все скрытые жемчужины Сахалина и Курил. Заботимся о вашем комфорте и безопасности на протяжении всего путешествия. Всегда на связи и готовы помочь вам решить любые вопросы. Ваш комфорт — наш приоритет. Предлагаем конкурентные цены на наши услуги.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
О
Ольга
27 окт 2025
Первый раз выезжали с этой компанией. Все хорошо организовано. Качественно спланирован маршрут. Изысканный фуршет на берегу Татарского пролива. Красивые виды. Большое спасибо Анатолию.
А
Анна
13 сен 2025
Бронировала экскурсию родителям, они остались в восторге, им очень понравилась программа, поездка была достаточно насыщенной
А
Алексей
21 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, получили исключительно позитивные эмоции!
Л
Любовь
26 июн 2025
Экскурсия получилась не интересной. Организатор рассказывал не интересно. День для нас был просто потерян.
Анатолий
Анатолий
Ответ организатора:
Нам действительно жаль, что экскурсия не соответствовало ожиданиям.
Несмотря на случившееся, очень ждем вас в гости еще раз, чтобы сгладить впечатление.
Кривун
Кривун
25 июн 2025
Спасибо, Анатолий, за такое интересное и незабываемое знакомство с прекрасным Сахалином
Первое, что хочется отметить- это моментальное подтверждение экскурсии, менее 10 минут. Всё чётко, лаконично и без заминок. Комфортный автомобиль, предусмотренно
всё до мелочей, вплоть до дождивечков на случай дождя(хотя нас погода баловала солнышком и лёгким ветром).
Превосходно провели время, беседуя о флоре и фауне, истории острова, любуюсь побережьем Татарского пролива. Было время сделать фотографии на память без спешки, погулять по берегу.
Очень приятно удивил организованный Анатолием обед на берегу моря и комплимент в виде бокала вина.
В следующий раз, когда будем в Южно-Сахалинске, знаю с кем исследовать остров

Сергей
Сергей
8 июн 2025
Поездка удалась на славу! Анатолий отличный рассказчик, коммуникабельный и знающий проводник. Много интересного и познавательного, поездка прошла на одном дыхании. Спасибо от всей компании!!!
