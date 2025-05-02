Те самые Тихая и Клоковский: янтарь, бухта, мыс, водопад, ледопад, Тории
Отправиться в сердце Сахалина, а по пути поговорить об эндемиках и островитянах
Прелесть Тихой в том, что она редко соответствует своему имени. Но едут сюда, потому что она — шикарна: в любое время года, утром и вечером, даже в морось и снег. И никогда не повторяется. Тихая — это концентрация незабываемых картинок и историй. Каждая из них достойна вашего времени и долгого пути.
5
55 отзывов
Описание экскурсии
От площади Победы Южно-Сахалинска отправимся в центр острова. Старт запланируем на 9 утра, чтобы успеть всё посмотреть.
Во время путешествия поговорим о японском и современном Сахалине, растительном гигантизме и поиграем словарными эндемиками.
До появления торосов завернём на янтарный пляж и пособираем сахалинит.
Вдоль берега отправимся до села Взморье. Остановимся у японских ворот тории, поднимемся на смотровую и полюбуемся в бинокли морскими панорамами.
Далее – по сезону.
Пока лёд не скуёт водопад Клоковский, едем любоваться им, затем — гулять по бухте Тихой. Когда водопад замёрзнет, поведём вас к ледопадам хребта Жданко.
До водопада поднимемся по экотропе. До ледопадов пройдёмся по заледеневшему морю или через мыс.
В бухте отыщем профиль Пушкина, поиграем в съедобное-несъедобное с актиниями, найдём различия между крабами и крабоидами и сфотографируемся на фоне пика Смелого.
В отлив мыс Тихий обойдём вокруг. В прилив летом с желающими поднимемся по канатам наверх, остальным предложим чай и час свободного времени на чилл. Зимой по натоптанным тропкам всей группой дойдём до бухты Влюблённых, где зачекинимся на фоне бирюзовых ледопадов.
Виды и воздух здесь головокружительные, поэтому будем держать крепче за руки близких и фотокамеры.
В финале прогулки подкрепимся сэндвичами с курицей, натуральным кофе/чаем, сладостями.
Организационные детали
Поедем в проходимом минивэне Mitsubishi Delica. Если в команде поедет малыш, захватим детское кресло
Перекус включён в стоимость
Прогулка к Клоковскому займёт 1 час, по бухте Тихой и к мысу — примерно 2 часа
Пожалуйста, учитывайте свои физические возможности — особых требований к ним нет, но к водопаду придётся подняться по склону, а на мыс – по канатам
Рекомендуемый возраст детей — от 1,5 лет, если будет необходимость, мы возьмём для вас и вашего крохи эргорюкзак
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 461 туриста
Умеете чувствовать жизнь? Ноутбук — в сон, соцсети — в игнор. Сейчас ваше время на «продышаться». Наше море пахнет ламинарией, огурцы — свежей корюшкой, а клоповка совсем не отдаёт клопами. читать дальше
Лопухи на Сахалине — размером с зонт. Папоротник — невозможно вкусный. Моя команда — это сахалинцы. Они протоптали остров от и до, объездили на грязевке, обошли под парусами и на моторе. У них за плечами — восхождения на Эльбрус, морские переходы на Шантары, победы в джип-триалах. Среди ребят — инструкторы по альпинизму и действующие спасатели. А сама я 5 лет прожила в заброшенном японском банке. Моя команда знает историю и создаёт свою. А ваша сахалинская легенда может начаться прямо сейчас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
1
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Ю
Юрий
2 мая 2025
Здравствуйте! Мне очень понравилась экскурсия на Клоковский водопад, Бухту Тихая и Врата Тории. Володя оказался таким прекрасным гидом, что я даже не ожидал, что бывают настолько хорошие гиды. В первую читать дальше
очередь мне он очень понравился как человек: очень живое общение от души, очень приветливый, отзывчивый, душевный, заботливый(купил дождевые плащи, накормил обедом за столиком со стульями с видом на море, подвёз на машине туда, куда сложно проехать и пришлось меньше идти) и интересный человек и при этом он профессионал своего дела. Моя оценка 110% из 100% или 5+ из 5. Впечатления чудесные на всю жизнь. Также очень понравился обед - сэндвичи были такие вкусные, что они тоже произвели очень хорошее впечатление. Если снова буду на Сахалине, то буду рад снова увидеть Александру и Владимира! Успехов Вам ребята в Вашей потрясающей работе!
Дата посещения: 15 апреля 2025
Иван
18 ноя 2025
Отличное путешествие. И места красивые и Александра не давала скучать своими рассказами. Я получил больше информации о Сахалине, чем на всех других экскурсиях. Должен сказать, что Александра - самый ответственный гид, что мне встретился на Сахалине - не только свою экскурсию здорово провела, но и помогла попасть в другую поездку к своим коллегам.
Ю
Юлия
13 ноя 2025
Шикарная экскурсия, насыщенная сумасшедшими видами, организованный и продуманный перекус на берегу моря! Экскурсия в мини-группе - это очень удобно: без толп туристов, без ожидания всех, в своем ритме.
Анастасия
8 ноя 2025
Потрясающая экскурсия. Гид Владимир лучший: всё рассказал с самого выезда из Южно-Сахалинска и до доставки обратно, ответил на все вопросы. Очень много всего охватили всего за день. Открываются везде потрясающие виды.
Ю
Юлия
31 окт 2025
Огромное спасибо Александре за прекрасную экскурсию! Очень насыщенный день и масса интересной и познавательной информации,живописная дорога к бухте Тихая навсегда останется в наших сердцах💖 Александра великолепный рассказчик и разносторонний человек с прекрасным чувством юмора,день пролетел незаметно! Желаю процветания в работе и множество довольных туристов👍
А
Анастасия
22 окт 2025
Прекрасный день, прекрасный гид! С Александрой вам точно не будет скучно - это веселый и живой человек, замечательный знаток края. Сам Сахалин я не знаю как описывать, необыкновенный остров, а читать дальше
осенью в нем есть особенный шарм. Просто нужно самому увидеть все эти бухточки и мысы, и чем больше вы успеете посетить, тем лучше. На Янтарном пляже правда есть янтарь, и вы его обязательно найдете! А в бухте Тихой так хорошо дышать океаном… Поездка спланирована очень комфортно и на мой взгляд, подойдет абсолютно всем. По пути будет остановка в кафе - не отказывайте себе в удовольствии съесть брусничную или сытную булочку - они очень вкусные.
Зоя
18 окт 2025
Экскурсию проводил Владимир. Очень приятно и комфортно было общаться. Всё запланированное посмотрели, всё рассказал, на все вопросы ответил. День получился насыщенным) Спасибо!
Д
Дмитрий
13 окт 2025
Вчера был один из лучших экскурсионных дней в моей жизни, мне и супруге очень понравилось, это было первое, но не последнее на Сахалине незабываемое однодневное путешествие, замечательные виды, хорошая организация, читать дальше
душевный, чуткий и внимательный гид Александра, интересные беседы как о посещаемых местах, так и на отвлеченные темы, спасибо за чудесный день, обязательно встретимся на других маршрутах и экскурсиях. Всем кто хочет получить эстетическое удовольствие и незабываемые впечатления рекомендую 👍
Ирина
10 окт 2025
Огромное спасибо гиду Александре! Такое мини-путешествие просто невероятно 😍 Александра очень активная, позитивная, рассказала обо всем очень интересно! Экскурсия прошла замечательно, рекомендую всем! Такая красота открылась перед нами 😍😍 даже несмотря на прохладную погоду я очень рада, что съездила))
Т
Татьяна
2 окт 2025
Супер гид! Супер компания! Новые потрясающей красоты места)
Алексей
1 окт 2025
Отличные ребята! Оч крутые! Всем рекомендую!
Е
Евгений
29 сен 2025
Отличная экскурсия. Локации потрясающие. Гид, он же водитель Володя - толковый парень, с приличным багажом знаний. Было нескучно, день пролетел незаметно)
Владимир
25 сен 2025
Александра -огонь. Зажигайка. Всем рекомендую 200 процентов
Юлия
24 сен 2025
Спасибо за экскурсию, отдельное спасибо Александре за увлекательные рассказы о Сахалине и этот прекрасный день!
О
Орлова
22 сен 2025
На экскурсии в бухту Тихую были после поездки на мысы Великан и Птичий, поэтому ожидания природных красот были завышены. Но это не умаляет достоинств гида - Александры и самой поездки.