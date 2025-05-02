Прелесть Тихой в том, что она редко соответствует своему имени. Но едут сюда, потому что она — шикарна: в любое время года, утром и вечером, даже в морось и снег. И никогда не повторяется. Тихая — это концентрация незабываемых картинок и историй. Каждая из них достойна вашего времени и долгого пути.

Описание экскурсии

От площади Победы Южно-Сахалинска отправимся в центр острова. Старт запланируем на 9 утра, чтобы успеть всё посмотреть.

Во время путешествия поговорим о японском и современном Сахалине, растительном гигантизме и поиграем словарными эндемиками.

До появления торосов завернём на янтарный пляж и пособираем сахалинит.

Вдоль берега отправимся до села Взморье. Остановимся у японских ворот тории, поднимемся на смотровую и полюбуемся в бинокли морскими панорамами.

Далее – по сезону.

Пока лёд не скуёт водопад Клоковский, едем любоваться им, затем — гулять по бухте Тихой. Когда водопад замёрзнет, поведём вас к ледопадам хребта Жданко.

До водопада поднимемся по экотропе. До ледопадов пройдёмся по заледеневшему морю или через мыс.

В бухте отыщем профиль Пушкина, поиграем в съедобное-несъедобное с актиниями, найдём различия между крабами и крабоидами и сфотографируемся на фоне пика Смелого.

В отлив мыс Тихий обойдём вокруг. В прилив летом с желающими поднимемся по канатам наверх, остальным предложим чай и час свободного времени на чилл. Зимой по натоптанным тропкам всей группой дойдём до бухты Влюблённых, где зачекинимся на фоне бирюзовых ледопадов.

Виды и воздух здесь головокружительные, поэтому будем держать крепче за руки близких и фотокамеры.

В финале прогулки подкрепимся сэндвичами с курицей, натуральным кофе/чаем, сладостями.

Организационные детали