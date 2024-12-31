Бухта Тихая с невероятной энергетикой и умиротворённой атмосферой, поражающий великолепием Клоковский водопад, рыбацкий посёлок Взморье с крабовым рынком и знаменитые Быковские пороги — всё это будет на нашем маршруте.
Описание экскурсии
Природа Сахалина уникальна и неповторима, и вы убедитесь в этом, отправившись в мини-путешествие по восточному побережью. В дороге я расскажу об истории острова — от периода Карафуто до послевоенного времени. Раскрою любопытные факты о достопримечательностях на маршруте и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Итак, в программе:
Клоковский водопад. Самый крупный и красивый на Сахалине — почти 49 м великолепия и неукротимой мощи. Вода стекает по трём ступеням, но визуально создаётся ощущение единого потока. Верхняя часть водопада скрыта за деревьями: кажется, что вода появляется буквально из ниоткуда.
Бухта Тихая. Одна из визитных карточек Сахалина. Место, где вы сольётесь с природой и растворитесь в её величественном спокойствии и безмятежности. Ощутите гармонию, нарушаемую лишь криками чаек, облюбовавших живописные скалы. Испытаете на себе бешеную энергетику этого места, поймёте, чем оно привлекает путешественников, и обязательно захотите бросить камушек в волны Тихого океана, чтобы вернуться.
Крабовый рынок в рыбацком посёлке Взморье. Must-see для людей, отправляющихся в путешествие по восточному побережью Сахалина. Здесь вы сможете сделать шикарные фото с гигантскими крабами, а также приобрести свежие морепродукты и насладиться их вкусом прямо на берегу.
Храмовые ворота Тории. Врата разрушенного японского храма Хигаси Сираура Дзиндзя периода Карафуто. Символизируют переход между реальным и сакральным мирами. Тории возле Взморья — одни из немногих сохранившихся до наших дней. С площадки открывается великолепный вид на Охотское море и руины бывшего японского порта-ковша, на которых обожают нежиться нерпы. Вы понаблюдаете за этими прекрасными созданиями из бинокуляра.
Быковские пороги. Лестница каскадов на реке Красноярке. Раньше здесь располагался водопад, который мешал нересту лососёвой рыбы. Поэтому в 70-х годах он был взорван властями, что сильно изменило ландшафт местности. Теперь неукротимый водный поток с шумом несётся по подводным выступам.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Nissan X-Trail. Дорога в одну сторону занимает 4 часа. Желательно выехать не позднее 9:00
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7-8 лет
- Отдельно по желанию оплачиваются крабы и другие морепродукты на рынке и обед в кафе
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Природа Сахалина