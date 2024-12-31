5 в 1: самые красивые места восточного побережья Сахалина

К бухте Тихой, Клоковскому водопаду, Быковским порогам, Ториям и крабам - из Южно-Сахалинска
Я покажу вам места, с которых стоит начать знакомство с Сахалином, чтобы понять его и безоглядно влюбиться. И расскажу факты из истории острова, которых не найти в интернете.

Бухта Тихая с невероятной энергетикой и умиротворённой атмосферой, поражающий великолепием Клоковский водопад, рыбацкий посёлок Взморье с крабовым рынком и знаменитые Быковские пороги — всё это будет на нашем маршруте.
5
1 отзыв
5 в 1: самые красивые места восточного побережья Сахалина
5 в 1: самые красивые места восточного побережья Сахалина
5 в 1: самые красивые места восточного побережья Сахалина
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Природа Сахалина уникальна и неповторима, и вы убедитесь в этом, отправившись в мини-путешествие по восточному побережью. В дороге я расскажу об истории острова — от периода Карафуто до послевоенного времени. Раскрою любопытные факты о достопримечательностях на маршруте и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Итак, в программе:

Клоковский водопад. Самый крупный и красивый на Сахалине — почти 49 м великолепия и неукротимой мощи. Вода стекает по трём ступеням, но визуально создаётся ощущение единого потока. Верхняя часть водопада скрыта за деревьями: кажется, что вода появляется буквально из ниоткуда.

Бухта Тихая. Одна из визитных карточек Сахалина. Место, где вы сольётесь с природой и растворитесь в её величественном спокойствии и безмятежности. Ощутите гармонию, нарушаемую лишь криками чаек, облюбовавших живописные скалы. Испытаете на себе бешеную энергетику этого места, поймёте, чем оно привлекает путешественников, и обязательно захотите бросить камушек в волны Тихого океана, чтобы вернуться.

Крабовый рынок в рыбацком посёлке Взморье. Must-see для людей, отправляющихся в путешествие по восточному побережью Сахалина. Здесь вы сможете сделать шикарные фото с гигантскими крабами, а также приобрести свежие морепродукты и насладиться их вкусом прямо на берегу.

Храмовые ворота Тории. Врата разрушенного японского храма Хигаси Сираура Дзиндзя периода Карафуто. Символизируют переход между реальным и сакральным мирами. Тории возле Взморья — одни из немногих сохранившихся до наших дней. С площадки открывается великолепный вид на Охотское море и руины бывшего японского порта-ковша, на которых обожают нежиться нерпы. Вы понаблюдаете за этими прекрасными созданиями из бинокуляра.

Быковские пороги. Лестница каскадов на реке Красноярке. Раньше здесь располагался водопад, который мешал нересту лососёвой рыбы. Поэтому в 70-х годах он был взорван властями, что сильно изменило ландшафт местности. Теперь неукротимый водный поток с шумом несётся по подводным выступам.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Nissan X-Trail. Дорога в одну сторону занимает 4 часа. Желательно выехать не позднее 9:00
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7-8 лет
  • Отдельно по желанию оплачиваются крабы и другие морепродукты на рынке и обед в кафе

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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31 дек 2024
Супер-пупер экскурсия!!! Владимир отличный водитель, спокойный стиль вождения, интересный рассказ об Острове, красивейшие места, вкусные перекусы. Крабы-крабы красавцы, а питательные какие. Владимир нам помог выбрать и разделать эту вкуснятину.
Природа Сахалина
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прекрасна, в море плавают нерпочки, смешно крутят головами. Снега по уши на Острове, карабкались на водопад по сугробам, но мы туристы закаленные, хотим попасть всегда и везде. Спасибо, Владимиру от нашей четверки!!!

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