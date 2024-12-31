Я покажу вам места, с которых стоит начать знакомство с Сахалином, чтобы понять его и безоглядно влюбиться. И расскажу факты из истории острова, которых не найти в интернете. Бухта Тихая с невероятной энергетикой и умиротворённой атмосферой, поражающий великолепием Клоковский водопад, рыбацкий посёлок Взморье с крабовым рынком и знаменитые Быковские пороги — всё это будет на нашем маршруте.

Описание экскурсии

Природа Сахалина уникальна и неповторима, и вы убедитесь в этом, отправившись в мини-путешествие по восточному побережью. В дороге я расскажу об истории острова — от периода Карафуто до послевоенного времени. Раскрою любопытные факты о достопримечательностях на маршруте и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Итак, в программе:

Клоковский водопад. Самый крупный и красивый на Сахалине — почти 49 м великолепия и неукротимой мощи. Вода стекает по трём ступеням, но визуально создаётся ощущение единого потока. Верхняя часть водопада скрыта за деревьями: кажется, что вода появляется буквально из ниоткуда.

Бухта Тихая. Одна из визитных карточек Сахалина. Место, где вы сольётесь с природой и растворитесь в её величественном спокойствии и безмятежности. Ощутите гармонию, нарушаемую лишь криками чаек, облюбовавших живописные скалы. Испытаете на себе бешеную энергетику этого места, поймёте, чем оно привлекает путешественников, и обязательно захотите бросить камушек в волны Тихого океана, чтобы вернуться.

Крабовый рынок в рыбацком посёлке Взморье. Must-see для людей, отправляющихся в путешествие по восточному побережью Сахалина. Здесь вы сможете сделать шикарные фото с гигантскими крабами, а также приобрести свежие морепродукты и насладиться их вкусом прямо на берегу.

Храмовые ворота Тории. Врата разрушенного японского храма Хигаси Сираура Дзиндзя периода Карафуто. Символизируют переход между реальным и сакральным мирами. Тории возле Взморья — одни из немногих сохранившихся до наших дней. С площадки открывается великолепный вид на Охотское море и руины бывшего японского порта-ковша, на которых обожают нежиться нерпы. Вы понаблюдаете за этими прекрасными созданиями из бинокуляра.

Быковские пороги. Лестница каскадов на реке Красноярке. Раньше здесь располагался водопад, который мешал нересту лососёвой рыбы. Поэтому в 70-х годах он был взорван властями, что сильно изменило ландшафт местности. Теперь неукротимый водный поток с шумом несётся по подводным выступам.

Организационные детали