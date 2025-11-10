Бухта Тихая расположена в заливе Терпения, на восточном берегу Сахалина. Это уникальный уголок природы, бережно скрытый от штормов и тайфунов. Туда мы и отправимся! Вас ждёт незабываемая прогулка мимо кекуров и гротов к зимнему чуду природы — ледопадам хребта Жданко. Вы полюбуетесь сверкающими на солнце сосульками, а я угощу вас горячим чаем с бутербродами и расскажу об удивительной истории этих мест.

Описание экскурсии

Бухта Тихая расположена в 140 км от Южно-Сахалинска. До неё мы доедем на комфортабельном автомобиле. По пути поговорим о географии, истории, культуре и, конечно же, людях, проживающих на Сахалине. Из окна вы увидите Охотское море, горные вершины и хребет Жданко, который протянулся вдоль моря, словно спящий дракон.

Со склонов хребта летом стекает множество ручейков, которые зимой замерзают и формируют застывшие ледопады — огромные сосульки высотой до 30 метров. К ним мы с вами и отправимся — пешком по льду Охотского моря. Прогулка займёт 2-3 часа. Вы полюбуетесь кекурами, гротами и бесчисленным количеством ледопадов, которые на солнце играют красками, становясь ещё ярче и выразительнее.

На обратном пути можем остановиться на Крабовом рынке, чтобы купить у местных жителей свежие морепродукты (камчатский и королевский краб, креветку).

Организационные детали