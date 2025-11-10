Бухта Тихая расположена в 140 км от Южно-Сахалинска. До неё мы доедем на комфортабельном автомобиле. По пути поговорим о географии, истории, культуре и, конечно же, людях, проживающих на Сахалине. Из окна вы увидите Охотское море, горные вершины и хребет Жданко, который протянулся вдоль моря, словно спящий дракон.
Со склонов хребта летом стекает множество ручейков, которые зимой замерзают и формируют застывшие ледопады — огромные сосульки высотой до 30 метров. К ним мы с вами и отправимся — пешком по льду Охотского моря. Прогулка займёт 2-3 часа. Вы полюбуетесь кекурами, гротами и бесчисленным количеством ледопадов, которые на солнце играют красками, становясь ещё ярче и выразительнее.
На обратном пути можем остановиться на Крабовом рынке, чтобы купить у местных жителей свежие морепродукты (камчатский и королевский краб, креветку).
Организационные детали
Программа подойдёт взрослым и детям с 8 лет. Пешеходная часть маршрута — 4 км по льду Охотского моря (пересечённая местность). Необходим базовый уровень физической подготовки
В стоимость включено: трансфер на джипе Nissan Patrol или микроавтобусе Mitsubishi Delica, услуги водителя-гида, горячий чай с бутербродами
Отдельно по желанию оплачиваются морепродукты на рынке
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид на Сахалине
Родился и живу на Сахалине. Я аттестованный гид по Сахалинской области и уже много лет организую путешествия по самому большому острову России: экскурсии, джип-туры, походы, рыбалку.
Если вы мечтаете увидеть край не на открытках, а почувствовать его настоящим — с шумом прибоя, дыханием сопок, хрустом морских ракушек под ногами и ароматом вековых лесов — вы попали по адресу.