Нас ждёт большое и позитивное путешествие! Мы проедем около 450 километров дороги, чтобы погулять по двум побережьям острова — западному и восточному. Вы насладитесь пляжами Охотского моря и Татарского пролива. Пообедаете ухой из лосося, рассмотрите тории японских храмов и заедете на крабовый рынок. И многое другое!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- побережье Охотского моря и Тихую бухту
- тории храма Хигаси Сираура дзиндзя
- остатки синтоистского храма Томариору-дзиндзя
- руины целлюлозно-бумажного завода
- водопад Сергеевский
- мыс и маяк Слепиковского
- место захоронения советских воинов
А ещё вы:
- посетите крабовый рынок и по желанию купите свежесваренного краба
- погуляете по набережной города Холмск
- узнаете, как жил остров в период Карафуто и почему пролив назвали Татарским
- пообедаете на свежем воздухе! В меню у нас будет уха из лосося, салат по-корейски, овощи и авторский чай
Маршрут:
г. Южно-Сахалинск — г. Долинск — с. Взморье — бухта Тихая — с. Ильинское — г. Томари — с. Чехов — г. Холмск — г. Южно-Сахалинск
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser, сопровождение водителя-гида, кемпинговое оборудование (стол, стулья, посуда), обед
- Руины целлюлозно-бумажного завода мы осмотрим со стороны, без захода внутрь
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид на Сахалине
Провёл экскурсии для 36 туристов
Всем привет! Меня зовут Денис, и я организовываю и провожу индивидуальные автомобильные экскурсии по Сахалину с 2021 года. За такой короткий промежуток времени я уже успел провести индивидуальные экскурсии дляЗадать вопрос
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