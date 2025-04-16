Зимняя сказка Сахалина

Путешествие в бухту Тихую, к ледопадам хребта Жданко и Клоковскому водопаду
Хребет Жданко лежит вдоль моря, словно спящий дракон. А бухта Тихая обманывает своим названием — но только не зимой. В стужу гремящие здесь потоки застывают — и превращаются в сказочные ледопады. Там, куда мы едем, так много красоты, что рассуждать о ней — значит просто терять время. Скорее в путь!
4.94
17 отзывов
Зимняя сказка Сахалина
Зимняя сказка Сахалина
Зимняя сказка Сахалина
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Дорога вдоль восточного побережья. Мы будем любоваться невероятными пейзажами: с одной стороны море, с другой — заснеженные ели. По пути сделаем небольшие остановки для фото и созерцания, чтобы в полной мере прочувствовать красоту острова.

Японские ворота тории. Это традиционная японская арка, вход в синтоистский храм. Вы сделаете фотографии этого памятника и полюбуетесь открывающимся отсюда видом на сопки и море.

Рыбацкий посёлок и крабовый мини-рынок. Заедем в настоящую рыбацкую деревню, где когда-то жили айны. Народы меняются, а промысел остаётся тем же — добыча морепродуктов. Здесь вы можете купить наисвежайшие!

Бухта Тихая и виды на хребет Жданко. Вас окружат впечатляющие, истинно сахалинские ландшафты: отвесные берега, срывающиеся в море скалы, кекуры фантастических форм, покрытые снегом, словно сахарной пудрой. Вы отдохнёте на побережье и насладитесь атмосферой красивейшей бухты Сахалина.

Клоковский водопад или ледопады хребта Жданко. Мы прогуляемся к самому красивому водопаду на юге острова — Клоковскому. А когда встанет устойчивый лёд, то вместо водопада отправимся в соседние бухты по льду и увидим ледопады, которые выглядят как настоящие замки из сказок.
Выбор локации зависит от наличия льда и его безопасности, будьте готовы к замене локации.

По сахалинским традициям мы возьмём для вас лёгкий перекус — бутерброды, а также горячий чай в термосах.

Обсудим

  • как мореплаватели открывали Сахалин и почему долго считали полуостровом
  • чем жили коренные народы — нивхи и айны
  • сахалинскую каторгу: как ссыльные осваивали этот край, что видел Чехов во время своей поездки и ходят ли здесь легенды о Соньке Золотой Ручке
  • японский период Карафуто: какие следы той эпохи сохранились и как он повлиял на жизнь острова

А ещё поразмышляем о жизни у сурового моря далеко от Центральной России. Каково это — жить там, где бушуют тайфуны и штормы, а местные с детства наблюдали нерест горбуши и когда-то ловили её руками.

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации

  • Поездка проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser, минивэне Mitsubishi Delica или пикапе Toyota Hilux
  • Поездка доступна с детьми от 14 лет
  • В рыбацкой деревне можно приобрести краба и забрать с собой — в этом случае рассчитывайте на дополнительные расходы
  • В связи с постоянно меняющейся снежной и ледовой обстановкой на Сахалине возможны корректировки маршрута, в том числе и на месте во время поездки
  • Маршрут включает в себя пешие прогулки от 3 км (в зависимости от корректировок). Мы идём в комфортном темпе, но важно рассчитывать свои силы
  • Снегоходы (по желанию и наличию) оплачиваются отдельно — цена от 1000 руб. за человека в одну сторону в зависимости от расстояния

С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Зимняя сказка Сахалина (Елена)Зимняя сказка Сахалина (Елена)Зимняя сказка Сахалина (Елена)Зимняя сказка Сахалина (Елена)Зимняя сказка Сахалина (Елена)Зимняя сказка Сахалина (Елена)Зимняя сказка Сахалина (Екатерина)Зимняя сказка Сахалина (Екатерина)Зимняя сказка Сахалина (Екатерина)Зимняя сказка Сахалина (Екатерина)Зимняя сказка Сахалина (Антон)Зимняя сказка Сахалина (Антон)Зимняя сказка Сахалина (Антон)Зимняя сказка Сахалина (Антон)Зимняя сказка Сахалина (Антон)Зимняя сказка Сахалина (Азима)Зимняя сказка Сахалина (Азима)Зимняя сказка Сахалина (Азима)Зимняя сказка Сахалина (Азима)Зимняя сказка Сахалина (Азима)Зимняя сказка Сахалина (Владимир)Зимняя сказка Сахалина (Владимир)Зимняя сказка Сахалина (Владимир)Зимняя сказка Сахалина (Владимир)Зимняя сказка Сахалина (Владимир)Зимняя сказка Сахалина (Владимир)Зимняя сказка Сахалина (Владимир)Зимняя сказка Сахалина (Владимир)Зимняя сказка Сахалина (Anton)Зимняя сказка Сахалина (Anton)
Ольга
16 апр 2025
Замечательный гид, рассказал абсолютно всё по Сахалин. Было очень интересно и познавательно.
Д
16 мар 2025
Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось. Гид Дмитрий не оставил ни одного нашего вопроса без ответа. История острова, современная политика, природа Сахалина — все разобрали по полочкам. Организация тоже на высшем уровне — подстроились под наш запрос по датам и предложили прекрасный вариант. Рекомендуем!
Г
4 мар 2025
Потрясающая экскурсия к ледопадам в бухту Тихая.
Все планируемые мероприятия удалось выполнить в полном объеме, погода была к нам благосклонна.
Гид Дмитрий очень подробно и интересно рассказал множество исторических фактов об острове и не только, было очень интересно послушать.
Рекомендую, точно не пожалеете.
Елена
4 мар 2025
Это была беЗподобная поездка! Дмитрий - замечательный рассказчик, обаятельный человек и непревзайденный турист! Очень красивые виды на маршруте! Огромное спасибо организаторам этого путешествия за дополнительный бонус в виде бутербродов с вкуснейшей рыбкой и горячим чаем с травками!
Это была беЗподобная поездка! Дмитрий - замечательный рассказчик, обаятельный человек и непревзайденный турист! Очень красивые видыЭто была беЗподобная поездка! Дмитрий - замечательный рассказчик, обаятельный человек и непревзайденный турист! Очень красивые видыЭто была беЗподобная поездка! Дмитрий - замечательный рассказчик, обаятельный человек и непревзайденный турист! Очень красивые видыЭто была беЗподобная поездка! Дмитрий - замечательный рассказчик, обаятельный человек и непревзайденный турист! Очень красивые видыЭто была беЗподобная поездка! Дмитрий - замечательный рассказчик, обаятельный человек и непревзайденный турист! Очень красивые видыЭто была беЗподобная поездка! Дмитрий - замечательный рассказчик, обаятельный человек и непревзайденный турист! Очень красивые виды
О
3 мар 2025
Отличная экскурсия! Гид Дмитрий великолепен! Грамотная речь, огромное количество интересной информации на протяжении всей поездки, к тому же прекрасный водитель)
Великолепная природа и завораживающие виды на бухту Тихая и мыс Тихий - устала восхищаться!
Всем рекомендую! Не жалко ни копейки потраченных на экскурсию денег)
И
25 фев 2025
Замечательный гид, очень много полезной информации и интересные места
В
23 фев 2025
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Дмитрием. Бухта Тихая - наикрасивейшее место Сахалина.
В
21 фев 2025
Очень интересная экскурсия. Большое спасибо Анастасии за организацию поездки. Подробное описание маршрута, одежды и т. д. Было совсем не лишним. Благодарю Дмитрия за его великолепный рассказ во время путешествия, получили много интересной информации. А ещё благодарна за его доброжелательное отношение к нам. Спасибо. Всём рекомендую.
Е
20 фев 2025
Путешествие понравилось. Рассказчик и водитель отличный! После путешествия появилось желание посетить музей и больше узнать историю. Рекомендую всем! Замечательные впечатления и эмоции! И очень много красивых фотографий!
Путешествие понравилось. Рассказчик и водитель отличный! После путешествия появилось желание посетить музей и больше узнать историю.Путешествие понравилось. Рассказчик и водитель отличный! После путешествия появилось желание посетить музей и больше узнать историю.Путешествие понравилось. Рассказчик и водитель отличный! После путешествия появилось желание посетить музей и больше узнать историю.Путешествие понравилось. Рассказчик и водитель отличный! После путешествия появилось желание посетить музей и больше узнать историю.
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Екатерина, здравствуйте!
Благодарю вас за отзыв!

Вижу, что в самом отзыве вы не упомянули про усталость, но в комментариях написали, что прогулка
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далась тяжело и было бы удобнее добираться до бухты на снегоходах.

До сих пор по этому маршруту не было обратной связи о сложности (этом году у нас были и как гости за 65+ лет, и даже 1,5 ребенок в порядке исключения) – мы с Димой стараемся держать баланс между доступностью и возможностью насладиться природой. Конечно, часть пути можно проехать на снегоходе, но не на всех участках это возможно (например, на мыс Тихий, ледопады и Клоковский водопад снегоход просто не поднимется). К тому же, такой вариант увеличил бы стоимость минимум на 2000 рублей с человека, и доступен он только в бухте, где есть возможность воспользоваться услугами местного жителя по его усмотрению. Но даже в этом случае это сократило бы лишь треть маршрута.

Кстати, в день вашей экскурсии Вы, по согласованию с другими участниками и гидом, смогли посетить больше локации: и бухту Тихую, и ледопады, и Клоковский водопад – это на одну локацию больше, чем заявлено в программе (так как Клоковский водопад является заменой ледопадам). Благодаря Вашей обратной связи мы поняли, что такой формат больше предлагать не будем, возможно это будет затруднительно для других гостей.

Спасибо, что поделились впечатлениями! Мы всегда стараемся учитывать пожелания гостей.

А
19 фев 2025
Всё прошло просто замечательно. Комфортная машина, интересная программа. Дмитрий - супергид Сахалина, если вы попали к нему то вам очень повезло! Буду рекомендовать)
Всё прошло просто замечательно. Комфортная машина, интересная программа. Дмитрий - супергид Сахалина, если вы попали кВсё прошло просто замечательно. Комфортная машина, интересная программа. Дмитрий - супергид Сахалина, если вы попали кВсё прошло просто замечательно. Комфортная машина, интересная программа. Дмитрий - супергид Сахалина, если вы попали кВсё прошло просто замечательно. Комфортная машина, интересная программа. Дмитрий - супергид Сахалина, если вы попали кВсё прошло просто замечательно. Комфортная машина, интересная программа. Дмитрий - супергид Сахалина, если вы попали к
Н
17 фев 2025
Жаль, что в анкете по вопросу "оцените организатора как рассказчика" нет варианта "суперический", иначе обязательно отметила бы его)
Были с подругой на экскурсии, которую организовала Анастасия, а нашим гидом/экскурсоводом/помощником/водителем/интересным собеседником и
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просто красавцем с бархатным голосом - был Дмитрий. С уверенностью могу сказать, что настолько увлеченного своим делом найти человека очень сложно и нам очень повезло, что именно он был нашим проводником в этой зимней сказке.
Дмитрий на любой наш вопрос давал настолько развернутый и обстоятельные ответ, что подтверждает то, что человек не просто заучил текст, который надо пересказать, а действительно этим горит и живет.
Благодаря ему могу теперь сказать, что я - человек, влюбленный в Сахалин!

А
4 фев 2025
Всё прошло очень комфортно и интересно. По маршруту есть остановки, соответственно есть где купить перекус и туалет. Спасибо гиду Дмитрию, очень интересно рассказывал на протяжении всего маршрута и в конце устроил нам пикник (приятный бонус)
Всё прошло очень комфортно и интересно. По маршруту есть остановки, соответственно есть где купить перекус иВсё прошло очень комфортно и интересно. По маршруту есть остановки, соответственно есть где купить перекус иВсё прошло очень комфортно и интересно. По маршруту есть остановки, соответственно есть где купить перекус иВсё прошло очень комфортно и интересно. По маршруту есть остановки, соответственно есть где купить перекус иВсё прошло очень комфортно и интересно. По маршруту есть остановки, соответственно есть где купить перекус и
Ольга
19 янв 2025
Экскурсия отлично организована! Гид Дмитрий очень интересно рассказал историю Сахалина. Спасибо за прекрасную экскурсию!!!
Владимир
15 янв 2025
Гид Дмитрий пунктуален, вежлив, предупредителен, а также хороший водитель и рассказчик. Историю Сахалина рассказал придерживаясь хронологии и интересно. Незабываем подъём по пушистой снежной целине на Клоковскмй водопад, чудесные зимние виды и вкусные бутерброды с местный рыбкой и горячим чаем. Спасибо!
Гид Дмитрий пунктуален, вежлив, предупредителен, а также хороший водитель и рассказчик. Историю Сахалина рассказал придерживаясь хронологииГид Дмитрий пунктуален, вежлив, предупредителен, а также хороший водитель и рассказчик. Историю Сахалина рассказал придерживаясь хронологииГид Дмитрий пунктуален, вежлив, предупредителен, а также хороший водитель и рассказчик. Историю Сахалина рассказал придерживаясь хронологииГид Дмитрий пунктуален, вежлив, предупредителен, а также хороший водитель и рассказчик. Историю Сахалина рассказал придерживаясь хронологииГид Дмитрий пунктуален, вежлив, предупредителен, а также хороший водитель и рассказчик. Историю Сахалина рассказал придерживаясь хронологииГид Дмитрий пунктуален, вежлив, предупредителен, а также хороший водитель и рассказчик. Историю Сахалина рассказал придерживаясь хронологииГид Дмитрий пунктуален, вежлив, предупредителен, а также хороший водитель и рассказчик. Историю Сахалина рассказал придерживаясь хронологииГид Дмитрий пунктуален, вежлив, предупредителен, а также хороший водитель и рассказчик. Историю Сахалина рассказал придерживаясь хронологии
Anton
29 дек 2024
Прекрасная, содержательная, во всех смыслах, экскурсия. Помимо подробного рассказа о точках интереса на маршруте, наш гид Дмитрий, во очень подробно рассказал историю острова и о том как живут люди сейчас, было невероятно интересно!
Маршрут абсолютно продуман, чтобы с комфортом провести время, подход к организации экскурсии на высоте. Спасибо за подаренные впечатления, успехов в развитии вашего дела!
Прекрасная, содержательная, во всех смыслах, экскурсия. Помимо подробного рассказа о точках интереса на маршруте, наш гидПрекрасная, содержательная, во всех смыслах, экскурсия. Помимо подробного рассказа о точках интереса на маршруте, наш гидПрекрасная, содержательная, во всех смыслах, экскурсия. Помимо подробного рассказа о точках интереса на маршруте, наш гидПрекрасная, содержательная, во всех смыслах, экскурсия. Помимо подробного рассказа о точках интереса на маршруте, наш гид

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