Описание экскурсии
Дорога вдоль восточного побережья. Мы будем любоваться невероятными пейзажами: с одной стороны море, с другой — заснеженные ели. По пути сделаем небольшие остановки для фото и созерцания, чтобы в полной мере прочувствовать красоту острова.
Японские ворота тории. Это традиционная японская арка, вход в синтоистский храм. Вы сделаете фотографии этого памятника и полюбуетесь открывающимся отсюда видом на сопки и море.
Рыбацкий посёлок и крабовый мини-рынок. Заедем в настоящую рыбацкую деревню, где когда-то жили айны. Народы меняются, а промысел остаётся тем же — добыча морепродуктов. Здесь вы можете купить наисвежайшие!
Бухта Тихая и виды на хребет Жданко. Вас окружат впечатляющие, истинно сахалинские ландшафты: отвесные берега, срывающиеся в море скалы, кекуры фантастических форм, покрытые снегом, словно сахарной пудрой. Вы отдохнёте на побережье и насладитесь атмосферой красивейшей бухты Сахалина.
Клоковский водопад или ледопады хребта Жданко. Мы прогуляемся к самому красивому водопаду на юге острова — Клоковскому. А когда встанет устойчивый лёд, то вместо водопада отправимся в соседние бухты по льду и увидим ледопады, которые выглядят как настоящие замки из сказок.
Выбор локации зависит от наличия льда и его безопасности, будьте готовы к замене локации.
По сахалинским традициям мы возьмём для вас лёгкий перекус — бутерброды, а также горячий чай в термосах.
Обсудим
- как мореплаватели открывали Сахалин и почему долго считали полуостровом
- чем жили коренные народы — нивхи и айны
- сахалинскую каторгу: как ссыльные осваивали этот край, что видел Чехов во время своей поездки и ходят ли здесь легенды о Соньке Золотой Ручке
- японский период Карафуто: какие следы той эпохи сохранились и как он повлиял на жизнь острова
А ещё поразмышляем о жизни у сурового моря далеко от Центральной России. Каково это — жить там, где бушуют тайфуны и штормы, а местные с детства наблюдали нерест горбуши и когда-то ловили её руками.
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Поездка проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser, минивэне Mitsubishi Delica или пикапе Toyota Hilux
- Поездка доступна с детьми от 14 лет
- В рыбацкой деревне можно приобрести краба и забрать с собой — в этом случае рассчитывайте на дополнительные расходы
- В связи с постоянно меняющейся снежной и ледовой обстановкой на Сахалине возможны корректировки маршрута, в том числе и на месте во время поездки
- Маршрут включает в себя пешие прогулки от 3 км (в зависимости от корректировок). Мы идём в комфортном темпе, но важно рассчитывать свои силы
- Снегоходы (по желанию и наличию) оплачиваются отдельно — цена от 1000 руб. за человека в одну сторону в зависимости от расстояния
С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Все планируемые мероприятия удалось выполнить в полном объеме, погода была к нам благосклонна.
Гид Дмитрий очень подробно и интересно рассказал множество исторических фактов об острове и не только, было очень интересно послушать.
Рекомендую, точно не пожалеете.
Великолепная природа и завораживающие виды на бухту Тихая и мыс Тихий - устала восхищаться!
Всем рекомендую! Не жалко ни копейки потраченных на экскурсию денег)
Благодарю вас за отзыв!
Вижу, что в самом отзыве вы не упомянули про усталость, но в комментариях написали, что прогулка
Были с подругой на экскурсии, которую организовала Анастасия, а нашим гидом/экскурсоводом/помощником/водителем/интересным собеседником и
Маршрут абсолютно продуман, чтобы с комфортом провести время, подход к организации экскурсии на высоте. Спасибо за подаренные впечатления, успехов в развитии вашего дела!