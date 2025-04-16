Хребет Жданко лежит вдоль моря, словно спящий дракон. А бухта Тихая обманывает своим названием — но только не зимой. В стужу гремящие здесь потоки застывают — и превращаются в сказочные ледопады. Там, куда мы едем, так много красоты, что рассуждать о ней — значит просто терять время. Скорее в путь!

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Описание экскурсии

Дорога вдоль восточного побережья. Мы будем любоваться невероятными пейзажами: с одной стороны море, с другой — заснеженные ели. По пути сделаем небольшие остановки для фото и созерцания, чтобы в полной мере прочувствовать красоту острова.

Японские ворота тории. Это традиционная японская арка, вход в синтоистский храм. Вы сделаете фотографии этого памятника и полюбуетесь открывающимся отсюда видом на сопки и море.

Рыбацкий посёлок и крабовый мини-рынок. Заедем в настоящую рыбацкую деревню, где когда-то жили айны. Народы меняются, а промысел остаётся тем же — добыча морепродуктов. Здесь вы можете купить наисвежайшие!

Бухта Тихая и виды на хребет Жданко. Вас окружат впечатляющие, истинно сахалинские ландшафты: отвесные берега, срывающиеся в море скалы, кекуры фантастических форм, покрытые снегом, словно сахарной пудрой. Вы отдохнёте на побережье и насладитесь атмосферой красивейшей бухты Сахалина.

Клоковский водопад или ледопады хребта Жданко. Мы прогуляемся к самому красивому водопаду на юге острова — Клоковскому. А когда встанет устойчивый лёд, то вместо водопада отправимся в соседние бухты по льду и увидим ледопады, которые выглядят как настоящие замки из сказок.

Выбор локации зависит от наличия льда и его безопасности, будьте готовы к замене локации.

По сахалинским традициям мы возьмём для вас лёгкий перекус — бутерброды, а также горячий чай в термосах.

Обсудим

как мореплаватели открывали Сахалин и почему долго считали полуостровом

чем жили коренные народы — нивхи и айны

сахалинскую каторгу: как ссыльные осваивали этот край, что видел Чехов во время своей поездки и ходят ли здесь легенды о Соньке Золотой Ручке

японский период Карафуто: какие следы той эпохи сохранились и как он повлиял на жизнь острова

А ещё поразмышляем о жизни у сурового моря далеко от Центральной России. Каково это — жить там, где бушуют тайфуны и штормы, а местные с детства наблюдали нерест горбуши и когда-то ловили её руками.

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации

Поездка проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser, минивэне Mitsubishi Delica или пикапе Toyota Hilux

Поездка доступна с детьми от 14 лет

В рыбацкой деревне можно приобрести краба и забрать с собой — в этом случае рассчитывайте на дополнительные расходы

В связи с постоянно меняющейся снежной и ледовой обстановкой на Сахалине возможны корректировки маршрута, в том числе и на месте во время поездки

Маршрут включает в себя пешие прогулки от 3 км (в зависимости от корректировок). Мы идём в комфортном темпе, но важно рассчитывать свои силы

Снегоходы (по желанию и наличию) оплачиваются отдельно — цена от 1000 руб. за человека в одну сторону в зависимости от расстояния

С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды.