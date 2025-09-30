Елена В сентябре были на экскурсии по Южно - Сахалинску с гидом Натальей, очень приятная, образованная, тактичная девушка. Очень интересно рассказала о всех ключевых моментах в истории города, маршрут интересный, рекомендую к посещению обязательно! Сумела заинтересовать рассказом не только взрослого, но и подростка. Время пролетело незаметно, наши ожидания полностью оправдались. Спасибо за поданную информацию, эмоции и настроение!!!

А Александр Спасибо за прекрасную экскурсию по этому чудестному месту. БЫли в городе на конференции и очень хотели посмотреть хоть что-то. Все прошло отлично! Благодарим!