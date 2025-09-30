Приглашаю вас рассмотреть ключевые достопримечательности города, прикоснуться к его истории, прокатиться по канатной дороге и увидеть панорамы Южно-Сахалинска.
Вы познакомитесь с этапами его развития: от каторжного поселения до столицы японского губернаторства Карафуто, а затем — от городка советской эпохи до центра современного Сахалина.
Описание экскурсии
Площадь Ленина и ж/д вокзал — сердце города.
Бывшее здание мэрии города Тойохара
Театральный центр им. Чехова. Выясним, почему писателя можно назвать первым туристом на Сахалине.
Краеведческий музей — символ города, на открытой территории которого поговорим о прошлом коренных народов Сахалина и периоде каторги, а также увидим остатки японского наследия.
Парк им. Гагарина с удивительной историей развития.
Мемориальный комплекс «Площадь Славы». Обсудим освобождение Сахалина и Курил и героические подвиги советских воинов.
Кафедральный собор Рождества Христова — главный храм города.
СТК «Горный воздух» — возможность подняться по канатной дороге на смотровую площадку, где город окажется перед вами как на ладони.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander
- Здания осматриваем только снаружи
- Подъём по канатной дороге СТК «Горный воздух» оплачивается дополнительно — 200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно.
Наталья — ваш гид на Сахалине
Провела экскурсии для 29 туристов
Аттестованный дипломированный гид по Сахалинской области. Коренной житель и ваш проводник в мир удивительной островной жизни. Экскурсии по городу в формате живого общения или классическая обзорная — выбор за вами! Моя задача — не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие с опытным проводником.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
30 сен 2025
В сентябре были на экскурсии по Южно - Сахалинску с гидом Натальей, очень приятная, образованная, тактичная девушка. Очень интересно рассказала о всех ключевых моментах в истории города, маршрут интересный, рекомендую к посещению обязательно! Сумела заинтересовать рассказом не только взрослого, но и подростка. Время пролетело незаметно, наши ожидания полностью оправдались. Спасибо за поданную информацию, эмоции и настроение!!!
А
Александр
9 сен 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию по этому чудестному месту. БЫли в городе на конференции и очень хотели посмотреть хоть что-то. Все прошло отлично! Благодарим!
К
Ксения
2 сен 2025
Очень хорошая экскурсия! Мы брали в вечернее время, но это вообще не помешало просмотру достопримечательностей. Даже открыли некоторые интересные вещи)) Наталья познакомила нас с городом и рассказала много интересных вещей, а также дала рекомендации по вкусным местам для ужинов
Отдельный лайк за машину)))
