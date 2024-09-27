Гид Елена прекрасно осведомлена, она коренная жительница Сахалина, любящая свой город и регион. В общении приятная, ненавязчивая, гибко подходит к приоритетам путешественников. После её экскурсии город предстаёт перед внутренним взором 'объёмно'. Рекомендую!)))

Н Наталия

Елена, замечательный экскурсовод. Хочется поблагодарить за индивидуальный подход. Она учла особенности нашей группы и подстроила свой график под удобное для нас время. Дает много интересной и познавательной информации. Мы получили ответы на все вопросы, которые возникали по ходу экскурсии. Кроме того, она подсказала, что, как и где можно еще посмотреть. Экскурсией остались полностью довольны ❤️