Фьюжн — сочетание разных направлений и стилей, образующее что-то новое и гармоничное. Именно эта идея и определяет формат нашего путешествия по Южно-Сахалинску. Это будет автопешеходная прогулка с остановками у интересных и значимых объектов.
Мы увидим, как переплелись и нашли своё отражение в городе разные эпохи, стили и культуры — японская, корейская и русская.
Мы увидим, как переплелись и нашли своё отражение в городе разные эпохи, стили и культуры — японская, корейская и русская.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по такому маршруту:
- Площадь Ленина, привокзальная площадь и экспозиция с узкоколейной японской железной дорогой.
- Здание мэрии периода Карафуто.
- Театральный центр им. Чехова и сквер с памятниками героям из произведений этого писателя.
- Сквер памяти и место расположения бывшего губернаторского дома периода Карафуто.
- Краеведческий музей и экспозиция под открытым небом.
- Парк им. Гагарина и площадь Победы.
- Площадь Славы и место бывшего главного синтоистского храма периода Карафуто.
- Кафедральный собор Рождества Христова — самый высокий на Сахалине.
- Смотровая площадка комплекса «Горный воздух».
И поговорим о главном:
- Вспомним историю города в разные периоды.
- Проследим японское наследие в современном облике Южно-Сахалинска —
проанализируем уникальный микс старинных японских, советских и современных зданий.
- Насладимся красотой скверов с привычными лиственными деревьями и тисовыми аллеями времён Карафуто.
- Выясним, почему на Сахалине проживает так много корейцев, обсудим их жизнь и быт в современных условиях.
Но это ещё не всё
- Вы узнаете, что привезти в подарок с острова.
- Выясните, где продаются самые свежие морепродукты.
- Запомните, какие блюда японской и корейской кухни нужно попробовать обязательно и где это сделать.
- И многое другое.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Mitsubishi Outlander.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Елена. Являюсь дипломированным экскурсоводом. Совместно с командой гидов проводим экскурсии по городу Южно-Сахалинск, выездные по югу Сахалина. Готовы предложить индивидуальные и групповые поездки, разработанные и воплощённые специально для вас, с учётом ваших вкусов и пожеланий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
ANDREY
27 сен 2024
Гид Елена прекрасно осведомлена, она коренная жительница Сахалина, любящая свой город и регион. В общении приятная, ненавязчивая, гибко подходит к приоритетам путешественников. После её экскурсии город предстаёт перед внутренним взором 'объёмно'. Рекомендую!)))
А
Анна
10 сен 2024
Большое спасибо Елене! Очень интересно и познавательно!
Н
Наталия
5 сен 2024
Елена, замечательный экскурсовод. Хочется поблагодарить за индивидуальный подход. Она учла особенности нашей группы и подстроила свой график под удобное для нас время. Дает много интересной и познавательной информации. Мы получили ответы на все вопросы, которые возникали по ходу экскурсии. Кроме того, она подсказала, что, как и где можно еще посмотреть. Экскурсией остались полностью довольны ❤️
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