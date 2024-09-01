Мы познакомим вас с многогранным городом и его историей через архитектурные объекты разных эпох и людей, внёсших вклад в его открытие, развитие и становление.
Вы изучите самые известные достопримечательности, побываете на лучшей смотровой площадке, прокатитесь на фуникулёре и навсегда влюбитесь в Южно-Сахалинск!
Вы изучите самые известные достопримечательности, побываете на лучшей смотровой площадке, прокатитесь на фуникулёре и навсегда влюбитесь в Южно-Сахалинск!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь им. Ленина — центральную площадь Южно-Сахалинска и визитную карточку города
- Мэрии разных эпох
- Прекрасный театр им. Чехова и сквер рядом с ним
- Памятник Г. И. Невельскому
- Парк им. Гагарина
- Площадь Славы и кафедральный собор
В завершение экскурсии мы отправимся на смотровую площадку комплекса «Горный воздух». С его вершины открывается живописный вид на Сусунайскую низменность. А вниз спустимся на фуникулёре — это бесплатно.
Вы узнаете:
- Об историческом прошлом города
- Зарождении небольшого каторжанского селения
- Пребывании на южном Сахалине японского губернаторства Карафуто
- Освобождении острова и его советском прошлом
- Достопримечательностях, архитектуре, вкусных местах и современной жизни города
Организационные детали
- Передвигаться будем на ярком и смелом японском автомобиле Toyota
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- В стоимость всё включено
- После экскурсии можем доставить вас в один из ресторанов Южно-Сахалинска на ваш выбор (коротко расскажем о каждом)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 26 туристов
Всем привет, меня зовут Елена! Я — человек, влюблённый в Сахалин. Веду активный образ жизни, обожаю общаться и заводить новые знакомства. Имею образование в области экскурсионной деятельности и хочу влюблять людей в свой прекрасный край. Если вы не боитесь узнать Сахалин, а потом вдруг сдать обратные билеты, обязательно напишите мне!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
1 сен 2024
Отличная обзорная экскурсия! Елена - профессионал! Подача информации не навязчивая и интересная! Кроме того, Елена порекомендовала хорошие рестораны, помогла их забронировать, а также помогла с организацией экскурсий по непредусмотренным стандартным программам! Огромное спасибо!
Полина
28 авг 2024
Елена прекрасный и душевный человек, хорошо пообщались, обо всём нам рассказала и порекомендовала много мест для посещения, хорошо знает город и завораживающе преподносит информацию, так же нам порекомендовали людей, которые далее устраивают экскурсии)
Спасибо вам за то что сделали наш пасмурный день таким ярким
Спасибо вам за то что сделали наш пасмурный день таким ярким
Татьяна
17 авг 2024
Спасибо Елене за невероятно интересную экскурсию, потрясающий рассказчик, 2 часа пролетели как 5 минут. Очень внимательный и заботливый гид, учитывала все ньюнсы поездки, провезет по самым знаковым местам города, вишенкой на торте стало посещение кофейни где заказала кофе с необычайно красивым рисунком.
Виктория
17 авг 2024
Спустя 40 лет прилетели в Южно-Сахалинск! Елена тот человек, который показала нам город в его новых красках и настроениях. Замечательна экскурсия в сопровождении знающего, влюблённого в свой край красивого человека. Процветания и успехов во всём!
И
Инесса
13 авг 2024
Прекрасная динамичная экскурсия для знакомства с городом и регионом! Елена очень позитивная. За короткую экскурсию получаешь массу исторических справок и рекомендаций по пребыванию в городе! 💯рекомендую
А
Анастасия
12 авг 2024
Сегодня мы с коллегами побывали на авто-экскурсии по Сахалину с прекрасной Еленой.
С первого момента стало ясно, что она искренне любит свой край и город. Елена отлично знает историю и рассказала
С первого момента стало ясно, что она искренне любит свой край и город. Елена отлично знает историю и рассказала
А
Александра
31 июл 2024
В целом, хорошая экскурсия. Все четко, пунктуально. Много нового узнали. Но с нами были дети, и хотелось бы, чтобы экскурсия была попроще, как бы с нуля, с основ, для людей, которые впервые на Сахалине и ранее не углублялись в изучение истории этого замечательного города)
Входит в следующие категории Сахалина
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