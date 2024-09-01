В Виктор Отличная обзорная экскурсия! Елена - профессионал! Подача информации не навязчивая и интересная! Кроме того, Елена порекомендовала хорошие рестораны, помогла их забронировать, а также помогла с организацией экскурсий по непредусмотренным стандартным программам! Огромное спасибо!

Полина Елена прекрасный и душевный человек, хорошо пообщались, обо всём нам рассказала и порекомендовала много мест для посещения, хорошо знает город и завораживающе преподносит информацию, так же нам порекомендовали людей, которые далее устраивают экскурсии)

Спасибо вам за то что сделали наш пасмурный день таким ярким

Татьяна Спасибо Елене за невероятно интересную экскурсию, потрясающий рассказчик, 2 часа пролетели как 5 минут. Очень внимательный и заботливый гид, учитывала все ньюнсы поездки, провезет по самым знаковым местам города, вишенкой на торте стало посещение кофейни где заказала кофе с необычайно красивым рисунком.

Виктория Спустя 40 лет прилетели в Южно-Сахалинск! Елена тот человек, который показала нам город в его новых красках и настроениях. Замечательна экскурсия в сопровождении знающего, влюблённого в свой край красивого человека. Процветания и успехов во всём!

И Инесса Прекрасная динамичная экскурсия для знакомства с городом и регионом! Елена очень позитивная. За короткую экскурсию получаешь массу исторических справок и рекомендаций по пребыванию в городе! 💯рекомендую

А Анастасия



С первого момента стало ясно, что она искренне любит свой край и город. Елена отлично знает историю и рассказала читать дальше немало интересных фактов о местных достопримечательностях. Мы посетили несколько необычных мест, которые не так легко найти в путеводителях.



Елена также дала полезные советы по местной кухне и сувенирам. Это была приятная поездка, и мы рекомендую экскурсию с ней для тех, кто хочет впервые познакомиться с Сахалином. Сегодня мы с коллегами побывали на авто-экскурсии по Сахалину с прекрасной Еленой.С первого момента стало ясно, что она искренне любит свой край и город. Елена отлично знает историю и рассказала