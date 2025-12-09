Эта встреча с холодным морем будет тёплой, мягкой и абсолютно безопасной.
Вы наденете специальный гидрокостюм, ляжете на водную гладь и почувствуете, как тело становится лёгким. Никакого дискомфорта и напряжения — только шелест волн, небо над головой и полное расслабление!
Описание экскурсии
- Вы отправитесь к Охотскому морю в сторону Корсакова. Если море будет неспокойным — к озёрам или заливу Анива
- Дорога займёт около часа. Водитель поедет молча, по пути можно смотреть в окно и отдыхать
- На месте расскажем про костюмы, поможем одеться и объясним, как вести себя в воде. Тут главное — довериться морю и расслабиться
- Каждый участник прикрепляется к тросу, который фиксируется на его поясе. Это поможет в случае необходимости быстро вернуться на сушу
- Тёплый плавучий гидрокостюм позволяет оставаться на поверхности, не погружаясь вглубь. Он плотно прилегает к телу и лицу, скрывает уши и рот. Получается практически полная звукоизоляция и расслабление. А если ещё закрыть глаза или наоборот смотреть на небо… Представили?
Флоатинг идеально подходит для тех, кто не умеет или боится плавать, а ещё не любит холодное море. Специальные гидрокостюмы сохраняют тепло даже зимой и прекрасно держат на поверхности воды.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Южно-Сахалинска до места старта и обратно и аренда гидрокостюмов
- Принять участие в заплыве могут люди от 18 лет с весом до 100 кг
- К участию не допускаются лица, страдающие психическими заболеваниями, клаустрофобией, паническими атаками, болезнями сердца, а также беременные женщины
- Поездка зависит от погоды/моря, поэтому по согласованию с вами может быть перенесена
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости (в удобном вам месте в Южно-Сахалинске)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туся — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 189 туристов
В 2019 году я забрала кота и переехала из Москвы на Сахалин — с этого началось моё исследование всего острова, южных Курил и Владивостока. С июля 2022 года вместе с напарником
