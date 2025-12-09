Туся — ваша команда гидов на Сахалине

Провели экскурсии для 189 туристов

читать дальше мы проводим индивидуальные поездки по достопримечательностям Сахалина, вплоть до Александровска-Сахалинского. А летом 2024 года к нам присоединились ещё четыре надёжных профессионала. Теперь наша команда работает с группами от 1 до 15 человек в индивидуальном формате. Благодаря нашему опыту и любви к природе родного края, вас ждёт прекрасно организованный отдых на острове с посещением главных локаций — а фотографии вы будете пересматривать ещё целый год.

В 2019 году я забрала кота и переехала из Москвы на Сахалин — с этого началось моё исследование всего острова, южных Курил и Владивостока. С июля 2022 года вместе с напарником