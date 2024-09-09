Живописная дорога Южно-Сахалинск – Корсаков длиною около 40 км. Часть пути проходит вдоль морского побережья, откуда открываются захватывающие виды на морскую гладь залива Анива. По дороге мы проедем несколько мелких населённых пунктов, которые дадут представление о жизни местных.
Город-порт Корсаков, бывший Оодомари — второй по величине после Южно-Сахалинска. Поговорим о влиянии японского прошлого на современную жизнь города. Поднимемся на смотровую площадку и насладимся видами порта и моря.
Монумент в честь высадки японского десанта 1905 года на морское побережье в посёлке Мерей (ныне Пригородное). Поднимемся по бетонной лестнице, которая идёт к памятнику со стороны моря.
Первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) и резервуары для его хранения, причал отгрузки СПГ, терминал отгрузки нефти, а также порт Пригородное. Вы увидите гигантские горящие факелы — постоянно сбрасываемый излишек газа.
Прогулка по морскому побережью. Вы отыщите узорчатые ракушки и хрупкие, но очень красивые панцири морских ёжей. А самые удачливые могут найти осколки японской посуды с оригинальными орнаментами.
По желанию можем устроить пикник на побережье или отправиться на обед в ресторан со свежайшими морепродуктами.
В течение поездки вы:
узнаете о жизни острова во времена японского правления и в советский период
проследите связь времён и культур
познакомитесь с современной жизнью островного региона
получите явки-пароли: куда сходить, где вкусно поесть, какие сувениры привезти и где их лучше приобрести. Советы от местных — бесценны.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортном автомобиле Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска
Обед оплачивается дополнительно. Средний чек в ресторане: 1500-2000 ₽ за чел. О пикнике нужно договориться заранее
Можем организовать поездку на двух автомобилях, тем самым увеличив количество участников до 8 — подробности в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 35 туристов
Меня зовут Елена. Являюсь дипломированным экскурсоводом. Совместно с командой гидов проводим экскурсии по городу Южно-Сахалинск, выездные по югу Сахалина. Готовы предложить индивидуальные и групповые поездки, разработанные и воплощённые специально для вас, с учётом ваших вкусов и пожеланий.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виталий
9 сен 2024
Елена отличный профессиональный дружелюбный гид!!! Грамотно составлен маршрут, учитываются малейшие пожелания экскурсантов. Гид очень пунктуальна и дисциплинированна. Постоянно на связи с экскурсантами, что достаточно редко встречается. Насыщенная и неутомительная поездка на очень комфортабельном авто!!! Однозначно рекомендую!!! Восхищён красотой побережья в Корсакове!!! Елена, браво!!!
Андрей
4 сен 2024
Огромное спасибо Елене за прекрасно организованную и увлекательную экскурсию! Очень приятная девушка и интересный умеющий увлечь историей Сахалина рассказчик. Несмотря на то, что ранее уже приходилось бывать на Сахалине, от Елены узнал много нового и интересного об истории этого замечательного и невероятно красивого края! От проведённой экскурсии осталось много ярких впечатлений и замечательных фотографий!!!
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Юлия
17 авг 2024
Экскурсия оставила только положительные эмоции! Елена прекрасный организатор и рассказчик. Очень увлекательно рассказала о самых интересных исторических фактах острова Сахалин,ответила на все вопросы и организовала прекрасный пикник на берегу моря! Сделала прекрасные фото на смотровой площадке в городе Корсаков. Посетить этот город нужно обязательно,чтобы проникнуться духом Сахалинской атмосферой и ее богатств!
Татьяна
14 авг 2024
Так получилось, что эта экскурсия случилась когда из-за погодных условий отменилась поездка в Крильон. И я ни секунды не пожалела! Ещё раз убедилась как много зависит от гида - Елена читать дальше
потрясающий рассказчик, отзывчивый и гибкий человек. У меня с Корсаковым связана семейная история и было важно увидеть порт и сам город. Елена легко подстроилась под меня и мы все успели. А уж какой шикарный получился пикник на берегу залива и даже дождь нисколько его не испортил. Сахалин - я обязательно вернусь! Елена, Ваша заслуга в этом не оценима! Спасибо!!!