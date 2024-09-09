Незамерзающий порт Корсаков расположен между плавниками гигантской рыбины — так выглядит на карте Сахалин. А в самом городе российская история тесно переплетается с японской — и влияет на местный уклад жизни. Отправимся туда, чтобы выяснить — как? А затем поедем на морское побережье: дышать солёным бризом, слушать волны и любоваться вечной красотой.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Живописная дорога Южно-Сахалинск – Корсаков длиною около 40 км. Часть пути проходит вдоль морского побережья, откуда открываются захватывающие виды на морскую гладь залива Анива. По дороге мы проедем несколько мелких населённых пунктов, которые дадут представление о жизни местных.

Город-порт Корсаков, бывший Оодомари — второй по величине после Южно-Сахалинска. Поговорим о влиянии японского прошлого на современную жизнь города. Поднимемся на смотровую площадку и насладимся видами порта и моря.

Монумент в честь высадки японского десанта 1905 года на морское побережье в посёлке Мерей (ныне Пригородное). Поднимемся по бетонной лестнице, которая идёт к памятнику со стороны моря.

Первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) и резервуары для его хранения, причал отгрузки СПГ, терминал отгрузки нефти, а также порт Пригородное. Вы увидите гигантские горящие факелы — постоянно сбрасываемый излишек газа.

Прогулка по морскому побережью. Вы отыщите узорчатые ракушки и хрупкие, но очень красивые панцири морских ёжей. А самые удачливые могут найти осколки японской посуды с оригинальными орнаментами.

По желанию можем устроить пикник на побережье или отправиться на обед в ресторан со свежайшими морепродуктами.

В течение поездки вы:

узнаете о жизни острова во времена японского правления и в советский период

проследите связь времён и культур

познакомитесь с современной жизнью островного региона

получите явки-пароли: куда сходить, где вкусно поесть, какие сувениры привезти и где их лучше приобрести. Советы от местных — бесценны.

Организационные детали