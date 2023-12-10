Попробовать новый вид зимнего отдыха, погонять по снегу и ощутить вихрь эмоций
Вы настоящий фанат приключений и уже перепробовали все виды зимних развлечений? Тогда прокат мотосноубордов на Сахалине — точно для вас! Это нечто неординарно новое. Мощные, активные, резвые — они прокатят вас с ветерком и по глубокому снегу, и по укатанным тропам. Взрыв адреналина обеспечен!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мотосноуборд — это гибрид снегохода и самоката, который развивает скорость до 30-40 км/ч. Будьте готовы: во время поездки будут задействованы все группы мышц и ваша смекалка. Поэтому катание на мотосноуборде — не только весёлое, но и полезное приключение. После прогулки вы сможете отдохнуть в лагере, перекусить, выпить чая или кофе.
Программа включает в себя:
- Встречу на площадке и знакомство с инструктором
- Инструктаж по технике безопасности
- Обучение управлению мотосноубордом
- Самостоятельная прогулка по выбранному участку в Южно-Сахалинске
Берите с собой друзей или близких и вперёд за впечатлениями! К мотосноуборду можно также добавить ватрушку на тросе и покатать ребёнка.
Организационные детали
- Место катания определяется в зависимости от погодных условий. Мы сообщим его вам накануне встречи.
- На территории проката будет организован лагерь. За отдельную плату вы сможете приобрести горячий чай/кофе, соки, шашлык, блины.
- До точки сбора вы добираетесь самостоятельно. При необходимости можем организовать для вас трансфер — от 1000 руб. За машину.
Особенности формата
- 1 мотосноуборд = 1 участник
- Предоставляется экипировка: варежки, перчатки
- Ограничения по возрасту — с 10 лет. Ограничения по весу — до 120 кг.
- Участник несёт полную материальную ответственность за технику
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов на Сахалине
Наша история началась с освоения острова на автодомах (на базе грузовиков), и теперь мы хотим поделиться нашими открытиями с гостями. Сахалин уникален своей природой. И наша команда помогает гостям острова ощутить всю красоту и гостеприимство нашего края. Мы предлагаем групповые и индивидуальные туры по острову Сахалин.
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