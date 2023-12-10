По Сахалину - на мотосноуборде

Индивидуальная экскурсия на Сахалине

Попробовать новый вид зимнего отдыха, погонять по снегу и ощутить вихрь эмоций

Вы настоящий фанат приключений и уже перепробовали все виды зимних развлечений? Тогда прокат мотосноубордов на Сахалине — точно для вас! Это нечто неординарно новое. Мощные, активные, резвые — они прокатят вас с ветерком и по глубокому снегу, и по укатанным тропам. Взрыв адреналина обеспечен!
По Сахалину - на мотосноуборде
По Сахалину - на мотосноуборде
По Сахалину - на мотосноуборде
По Сахалину - на мотосноуборде
По Сахалину - на мотосноуборде
По Сахалину - на мотосноуборде
По Сахалину - на мотосноуборде
По Сахалину - на мотосноуборде

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мотосноуборд — это гибрид снегохода и самоката, который развивает скорость до 30-40 км/ч. Будьте готовы: во время поездки будут задействованы все группы мышц и ваша смекалка. Поэтому катание на мотосноуборде — не только весёлое, но и полезное приключение. После прогулки вы сможете отдохнуть в лагере, перекусить, выпить чая или кофе.

Программа включает в себя:

  • Встречу на площадке и знакомство с инструктором
  • Инструктаж по технике безопасности
  • Обучение управлению мотосноубордом
  • Самостоятельная прогулка по выбранному участку в Южно-Сахалинске

Берите с собой друзей или близких и вперёд за впечатлениями! К мотосноуборду можно также добавить ватрушку на тросе и покатать ребёнка.

Организационные детали

  • Место катания определяется в зависимости от погодных условий. Мы сообщим его вам накануне встречи.
  • На территории проката будет организован лагерь. За отдельную плату вы сможете приобрести горячий чай/кофе, соки, шашлык, блины.
  • До точки сбора вы добираетесь самостоятельно. При необходимости можем организовать для вас трансфер — от 1000 руб. За машину.

Особенности формата

  • 1 мотосноуборд = 1 участник
  • Предоставляется экипировка: варежки, перчатки
  • Ограничения по возрасту — с 10 лет. Ограничения по весу — до 120 кг.
  • Участник несёт полную материальную ответственность за технику

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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