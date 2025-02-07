Мотосноуборды — это нечто неординарно новое. Мощные, активные, резвые — они прокатят вас с ветерком и по глубокому снегу, и по укатанным тропам. Даже если вы раньше никогда не пробовали этот вид зимних развлечений, не страшно — всему научим. Взрыв адреналина обеспечен!
Описание экскурсии
Мотосноуборд — это гибрид снегохода и самоката, который развивает скорость до 30-40 км/ч. Будьте готовы: во время поездки будут задействованы все группы мышц и ваша смекалка. Поэтому катание на мотосноуборде — не только весёлое, но и полезное приключение. После прогулки вы сможете отдохнуть в лагере, перекусить, выпить чая или кофе.
Программа включает в себя:
- Встречу на площадке и знакомство с инструктором
- Инструктаж по технике безопасности
- Обучение управлению мотосноубордом
- Самостоятельная прогулка по выбранному участку в Южно-Сахалинске
Берите с собой друзей или близких и вперёд за впечатлениями! К мотосноуборду можно также добавить ватрушку на тросе и покатать ребёнка.
Организационные детали
- Место катания определяется в зависимости от погодных условий. Мы сообщим его вам накануне встречи.
- На территории проката будет организован лагерь. За отдельную плату вы сможете приобрести горячий чай/кофе, соки, шашлык, блины.
- До точки сбора вам надо добраться самостоятельно. При необходимости можем организовать для вас трансфер — от 1000 руб. за машину.
- При бронировании экскурсии обращайте, пожалуйста, внимание на разницу в часовых поясах
Особенности формата
- 1 мотосноуборд = 1 участник
- Предоставляется экипировка: варежки, перчатки
- Ограничения по возрасту — с 10 лет. Ограничения по весу — до 120 кг.
- Участник несёт полную материальную ответственность за технику
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 791 туриста
В 2022 году мы загорелись идеей показать всю красоту Сахалина путешественникам. Тогда всё начиналось с энтузиазма и мечты об интересных путешествиях. Сегодня мы выросли и предлагаем гораздо больше, чем просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Катались в начале февраля 2025. Мы в таком восторге от катания на мотосноуборде! Сначала кажется, что не справишься, но у нас справилась и 10-летняя девочка. Она сама управляла этим «зверем»🙂
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Ребята молодцы! Организация на высоте! Накормили вкусными блина и шашлыками! От катания в восторге, инструктор все очень понятно обьяснил, показал, рассказал, проиструктировал о возможных ситуациях, дал свой номер телефона, если вдруг что случится, например, заблудитетесь:)) В управлении мотосноуборд очень легкий, справится даже ребенок. Благодарю организаторов за эмоции и впечатления, а также за прекрасную организацию!
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Н
Приехала кататься на мотосноуборде одна, сначала было страшно и не понятно, что за зверь такой. Но ребята все доступно объяснили и составили компанию, чтобы не было скучно. Дали ещё свои перчатки, потому что мои оказались ненадежными😁 Я в полном восторге от мотосноубордов и их компании. После катания угостят чаем, накормят. Все очень круто! Определённый рекомендасьен)
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А
Мы в восторге! Этот зверь сначала управляет тобой, а потом… он легко мчит тебя по полюшку (во мне так-то 105 кг, если чего)), нашей семье очень понравилось - однозначно рекомендуем. Спасибо!
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Д
Мотосноуборд это мега развлечение, особенно для людей,которые очень далеки от всяких лыж и бордов. Прошло три дня с покатушек, а наша компания все еще испытывает положительные эмоции, как бы смакуя
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Д
Всë понравилось, прикольное развлечение. Ребята очень позитивные, проводят небольшой инструктаж по управлению, и почти сразу пробуете поехать. Первые 5-10 минут привыкаешь к управлению, а оставшееся время спокойно катаешься по большому полю. Также можно покататься на ватрушке при желании
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