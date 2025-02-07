Мотосноуборды — это нечто неординарно новое. Мощные, активные, резвые — они прокатят вас с ветерком и по глубокому снегу, и по укатанным тропам. Даже если вы раньше никогда не пробовали этот вид зимних развлечений, не страшно — всему научим. Взрыв адреналина обеспечен!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мотосноуборд — это гибрид снегохода и самоката, который развивает скорость до 30-40 км/ч. Будьте готовы: во время поездки будут задействованы все группы мышц и ваша смекалка. Поэтому катание на мотосноуборде — не только весёлое, но и полезное приключение. После прогулки вы сможете отдохнуть в лагере, перекусить, выпить чая или кофе.

Программа включает в себя:

Встречу на площадке и знакомство с инструктором

Инструктаж по технике безопасности

Обучение управлению мотосноубордом

Самостоятельная прогулка по выбранному участку в Южно-Сахалинске

Берите с собой друзей или близких и вперёд за впечатлениями! К мотосноуборду можно также добавить ватрушку на тросе и покатать ребёнка.

Организационные детали

Место катания определяется в зависимости от погодных условий. Мы сообщим его вам накануне встречи.

На территории проката будет организован лагерь. За отдельную плату вы сможете приобрести горячий чай/кофе, соки, шашлык, блины.

До точки сбора вам надо добраться самостоятельно. При необходимости можем организовать для вас трансфер — от 1000 руб. за машину.

При бронировании экскурсии обращайте, пожалуйста, внимание на разницу в часовых поясах

Особенности формата