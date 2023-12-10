Вы настоящий фанат приключений и уже перепробовали все виды зимних развлечений? Тогда прокат мотосноубордов на Сахалине — точно для вас! Это нечто неординарно новое. Мощные, активные, резвые — они прокатят вас с ветерком и по глубокому снегу, и по укатанным тропам. Взрыв адреналина обеспечен!

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мотосноуборд — это гибрид снегохода и самоката, который развивает скорость до 30-40 км/ч. Будьте готовы: во время поездки будут задействованы все группы мышц и ваша смекалка. Поэтому катание на мотосноуборде — не только весёлое, но и полезное приключение. После прогулки вы сможете отдохнуть в лагере, перекусить, выпить чая или кофе.

Программа включает в себя:

Встречу на площадке и знакомство с инструктором

Инструктаж по технике безопасности

Обучение управлению мотосноубордом

Самостоятельная прогулка по выбранному участку в Южно-Сахалинске

Берите с собой друзей или близких и вперёд за впечатлениями! К мотосноуборду можно также добавить ватрушку на тросе и покатать ребёнка.

Организационные детали

Место катания определяется в зависимости от погодных условий. Мы сообщим его вам накануне встречи.

На территории проката будет организован лагерь. За отдельную плату вы сможете приобрести горячий чай/кофе, соки, шашлык, блины.

До точки сбора вы добираетесь самостоятельно. При необходимости можем организовать для вас трансфер — от 1000 руб. За машину.

Особенности формата