Путешествие для тех, кто хочет за один день увидеть самые красивые локации южной части Сахалина и получить море впечатлений.
Основные точки на нашем маршруте — Голубые озёра с водой невероятного цвета и мыс «Три камня», где скалы возвышаются прямо среди воды. По пути будем делать остановки в интересных местах — у ветряных мельниц и смотровых площадок.
Основные точки на нашем маршруте — Голубые озёра с водой невероятного цвета и мыс «Три камня», где скалы возвышаются прямо среди воды. По пути будем делать остановки в интересных местах — у ветряных мельниц и смотровых площадок.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30
Описание экскурсии
- Встречаемся в Южно-Сахалинске и двигаемся 57 км по асфальтированной дороге к южной части острова
- Первая остановка — Завод по производству сжиженного природного газа. Комплекс расположен на побережье залива Анива, который не замерзает даже зимой
- По пути нам встретится глэмпинг «Мечты у Моря». С его террасы открываются потрясающие виды!
- Въезжаем в с. Новиково, где вы увидите ветряные мельницы и по желанию сможете зайти в магазин
- Добравшись до Голубых озёр, будет гулять, наслаждаться невероятной красотой озера, фотографироваться, пить чай. Здесь же вас ждёт прогулка по водной глади на сапбордах (около 1,5 ч)
- Финальная точка нашего путешествия — мыс «Три камня». Вам откроется панорама на три большие скалы, расположенные посреди воды
- На обратном пути заезжаем на смотровую площадку г. Корсаков и возвращаемся в Южно-Сахалинск
По пути расскажем вам несколько фактов об уникальных Голубых озёрах, об истории посёлка Новиково, о тайнах, которые нам открыли местные жители, а также о достопримечательностях, которые будем встречать по пути.
Организационные детали
- Наши поездки проходят на комфортабельных автомобилях: Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Tundra или Toyota Surf. Дорога занимает примерно 3,5 часа в одну сторону с учётом остановок
- Мы встретим вас в удобном месте в центре города или заберём прямо из гостиницы
- В стоимость включено: трансфер (есть детское кресло), вода, обед, чай с ягодами и травами
- Сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Особенности формата
- После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости не менее, чем за 48 часов до начала поездки переводом на карту (реквизиты вы получите после бронирования)
- Вся информация о выезде (время, номер машины, телефон водителя) сообщается за день до экскурсии вечером (создаётся группа в WhatsApp)
- Прогулка на сапбордах (а также инструктаж и спасательный жилет) включена в стоимость, но проводится по желанию. Если хотите, мы можем убрать её из программы, тогда у вас будет больше свободного времени на озере
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов на Сахалине
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я родилась и живу на удивительном и самом большом острове России — Сахалин! Люблю его всем сердцем, и вы тоже обязательно полюбите. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по самым красивым локациям острова! Моя команда опытных водителей-гидов доставит вас в мир удивительной природы, и мы вместе с вами создадим незабываемые воспоминания!Задать вопрос
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