Мои заказы

Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия

Прогуляться по основным местам города, познакомиться с историей острова и его настоящим
На этой насыщенной экскурсии вы пройдёте по одной из главных улиц города и окунётесь в историю разных периодов. Узнаете о его прошлом, местном быте и образе жизни.

Гид расскажет о сахалинской каторге, эпохе губернаторства Карафуто, жизни сахалинцев в советские годы и наши времена.
4.9
40 отзывов
Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия© Виолетта
Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия© Виолетта
Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия© Виолетта
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

  • Площадь Ленина. Мы встретимся на одной из главных площадей города, поговорим о том, как заселялся остров Сахалин, как и когда было основано село Владимировка (сейчас Южно-Сахалинск).
  • Привокзальная площадь. Здесь вы узнаете, как в городе строили железную дорогу.
  • Здание бывшей мэрии города Тоёхары. По пути увидите здание в стиле конструктивизма 1925 года постройки.
  • Театральный центр и сквер им. Чехова. Пройдёте по извилистым дорожкам сквера и поймёте, почему на Сахалине так много объектов связано со знаменитым писателем.
  • Краеведческий музей. Прогуляетесь по саду музея, рассмотрите его экспонаты, окунётесь в историю губернаторства Карафуто и прошлое коренных народов Сахалина.
  • Парк им. Гагарина. Выясните, как и когда парк появился, что пережил в военные годы и как тут проводили время советские граждане.
  • Мемориальный комплекс «Площадь Славы». Побываете на мемориале в честь воинов, погибших в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов в 1945 году.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 2-3 км.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виолетта
Виолетта — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 316 туристов
Привет! Меня зовут Виолетта. Я люблю свой родной регион и на протяжении многих лет занимаюсь спортивным пешеходным туризмом по Сахалину. Аттестованный и дипломированный инструктор-проводник. Я закончила Школу экскурсоводов и с огромным удовольствием поделюсь с вами историческими фактами о нашем регионе, рассказами местных жителей, а ещё покажу самые красивые места Сахалинской области! Экскурсии провожу в компании с коллегами-гидами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Иван)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Иван)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Иван)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Оксана)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Рустем)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Рустем)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Рустем)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Рустем)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Анна)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Юлия)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Анна)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Анна)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Анна)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Екатерина)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Екатерина)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Екатерина)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Екатерина)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Екатерина)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Ирина)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Ирина)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Ирина)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Вера)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Вера)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Вера)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Вера)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Вера)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Вера)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Вера)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Вера)Незабываемый Южно-Сахалинск: обзорная экскурсия (Вера)
Ю
Юлия
1 ноя 2025
Прекрасная экскурсия с Виолеттой,мы очень довольны! Информативно, познавательно и увлекательно,время пролетело незаметно,узнали много новых фактов и закрепили уже полученные знания) Благодарю за работу 🙏 Желаю процветания и массу благодарных туристов💖🍀👍
Иван
Иван
31 окт 2025
Мне понравилась экскурсия. Узнал новую для себя информацию, особенно познавательной была история каторги на Сахалине. Виолетта и расказывает интересно и может ответить на интересующие вас вопросы.
Мне понравилась экскурсия. Узнал новую для себя информацию, особенно познавательной была история каторги на Сахалине. ВиолеттаМне понравилась экскурсия. Узнал новую для себя информацию, особенно познавательной была история каторги на Сахалине. ВиолеттаМне понравилась экскурсия. Узнал новую для себя информацию, особенно познавательной была история каторги на Сахалине. Виолетта
И
Игорь
11 окт 2025
Выскажу собственное мнение и оценку, не претендующее на абсолютное - Без пользы потраченное время и деньги! Начнем с того, что Южно-Сахалинск, в целом будучи достаточно симпатичным и развивающимся городом, фактически
читать дальше

лишен достопримечательностей, на которых можно строить экскурсию по городу. Экскурсия заявлена на 2,5 часа, которая включает передвижение по Коммунистической улице с какими то общими рассказами по истории Сахалина, которые можно, процентов на девяносто найти в интернете, с остановками у ничего не значащих и неинтересных локаций, таким как единственное здание от японской эпохи не имеющее, ни архитектурного, ни эстетического вида, фундамента какого то разрушенного японского памятника, у каких то модерновых скульптур по мотивам произведений Чехова в сквере за Чеховским центром и т. п. Треть экскурсии составило ознакомление с местным Парком Культуры и отдыха (ну, да, конечно, на Сахалин люди же едут через всю страну, чтобы именно такой парк и посетить и без презентации его, ну ни как!). Все это было в темпе черепашего передвижения- складывалось впечатление, что гид просто пытается всеми силами растянуть время до заявленных 2,5 часов, потому, что при при нормальном темпе движения и изложения материала, все можно было бы уложить во время вдвое меньшее. Поэтому, если Вам не лень перед поездкой потратить час-полтора времени и почитать в интернете историю освоения Сахалина или полистать в самолете взятый с собой путеводитель - то лучше не тратить деньги впустую и потратить 2,5 часа времени на что то другое, хотя бы на прогулку по Горному Воздуху со встречей заката и вида вечернего города, сидя на вершине склона в шизлонге, или посещение музея, посвященного книге Чехова САХАЛИН ил Ботанического сада. Ну а если желания такого нет - то можно, конечно, потратить деньги и время на подобную экскурсию … Что нибудь полезного может быть и подчерпнете.

Виолетта
Виолетта
Ответ организатора:
Уважаемый Игорь, благодарю вас за отзыв и за то, что поделились своими эмоциями. Мне искренне жаль, что экскурсия не оправдала
читать дальше

ваших ожиданий. Мы помним обстоятельства этой экскурсии и сожалеем, что впечатления сложились неудачно.

Позвольте уточнить несколько моментов, которые Вы затронули.

Программа экскурсии рассчитана на 2,5 часа — в этот раз я подстроила время начала и темп прогулки под группу, чтобы всем было комфортно.

Все локации, которые мы посетили, полностью соответствуют описанию экскурсии и помогают раскрыть историю города через разные эпохи. Я делаю акцент на истории, которую помогают раскрыть эти места.

Например, во время прогулки по Театральному скверу возле литературно-художественного музея книги Антона Павловича Чехова “Остров Сахалин” вы получили объемную информацию о сахалинской каторге.

Возле нашего Сахалинского областного краеведческого музея вы также получили информацию об истории музея, секретах его архитектуры, увидели экспонаты орудий, участвовавших в боях русско-японской и советско-японских войн. Наш Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина имеет за собой большую историю и на его территории мы увидели экспозиции с фотографиями Южно-Сахалинска советских времен, экспозиции с фотографиями Курильских островов, на которых проходили бои за освобождение.

Что касается содержания, я всегда стараюсь делать акцент на достоверных фактах и рассказывать не только об архитектуре, но и о людях, событиях и культурных особенностях Сахалина. Работа гида заключается не в простом пересказе общедоступных фактов из интернета. Экскурсоводы опираются на проверенные источники, архивные данные и краеведческую литературу, чтобы давать гостям достоверные знания.

Понимаю, что ожидания могли отличаться, и мне искренне жаль, если формат экскурсии оказался для вас не совсем тем, что вы предполагали.

В будущем, чтобы избежать подобных ситуаций, я бы настоятельно рекомендовала всем путешественникам более внимательно изучать программу и описание экскурсии перед бронированием. Это помогает выбрать именно тот маршрут, который будет вам интересен, и сэкономить ваше время и средства. Благодарю вас за обратную связь — обязательно учту ваши замечания, чтобы сделать экскурсию ещё лучше!

Ю
Юлия
29 сен 2025
В сентября были на экскурсии по Южно - Сахалинску с гидом Натальей. Прекрасная экскурсия, Наталья очень интересно рассказала о всех ключевых моментах в истории города, провела по самым знаменитым местам. Сумела заинтересовать рассказом не только взрослого, но и подростка. Время пролетело незаметно, наши ожидания полностью оправдались. Спасибо!
А
Анна
23 сен 2025
Виолетта очень интересно рассказала не только о городе, но и об истории Сахалина! Очень понравилось! Не формальный рассказ, интересный маршрут.

Анна, Москва
Оксана
Оксана
23 сен 2025
Если бы можно было поставить 100 звёзд, я бы выбрала именно это количество, всё просто настолько замечательно, что я с удовольствием уже завтра повторила бы выезд, организация и гид на высоте, всем всем всем рекомендую!
Если бы можно было поставить 100 звёзд, я бы выбрала именно это количество, всё просто настолько
Елена
Елена
23 сен 2025
Были на экскурсии по Южно-Сахалинску с Натальей, очень приятная, образованная, тактичная девушка, город замечательный, маршрут интересный, рекомендую к посещению обязательно! Спасибо за поданную информацию, эмоции и настроение!
Н
Нина
21 сен 2025
От всей души рекомендую Виолетту! Пунктуальная, тактичная, вежливая. Перед началом экскурсии спросила, где я уже побывала в городе, что узнала и увидела. Гид помогла структурировать ранее полученные мною знания и
читать дальше

дополнила их своей экскурсией, а по окончании мероприятия ответила на все вопросы, подсказала, что и где можно посмотреть самостоятельно, где купить сувениры. С ней было очень комфортно и легко. От экскурсии остались только положительные эмоции и приятные воспоминания. Отдельно отмечу, что Виолетта не только владеет материалом об истории Сахалина и Южно-Сахалинска, но и очень интересно рассказывает о сегодняшней жизни здесь. Для меня это было важно. Ещё раз спасибо!

Рустем
Рустем
21 сен 2025
Отличная экскурсия для знакомства с историей Сахалина, рекомендую, подробно не принужденно
2, 5 часа прошли как мгновение
Большое спасибо.
Отличная экскурсия для знакомства с историей Сахалина, рекомендую, подробно не принужденноОтличная экскурсия для знакомства с историей Сахалина, рекомендую, подробно не принужденноОтличная экскурсия для знакомства с историей Сахалина, рекомендую, подробно не принужденноОтличная экскурсия для знакомства с историей Сахалина, рекомендую, подробно не принужденно
Елена
Елена
20 сен 2025
После такой экскурсии уже 2 раза подумала, а не переехать бы мне на этот чудесный остров🤭 экскурсия крутая, подача материала комфортная!
А
Анна
17 сен 2025
Великолепная пешая экскурсия по городу, Виолетта интересно и вдохновленно рассказывает и про историю города и про современность. Очень рекомендую!
Великолепная пешая экскурсия по городу, Виолетта интересно и вдохновленно рассказывает и про историю города и про современность. Очень рекомендую!
Д
Дмитрий
14 сен 2025
Отличная прогулка и экскурсия!
Ю
Юлия
13 сен 2025
Все было максимально понятно, материал классный, нам понравилось 😊
Все было максимально понятно, материал классный, нам понравилось 😊
А
Александр
13 сен 2025
Хорошая обзорная экскурсия для первого представления о Южно-Сахалинске.
Вероника
Вероника
2 сен 2025
Экскурсия Виолетты очень понравилась. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Южно-Сахалинск после этой прогулки стал понятнее и милее!

Входит в следующие категории Сахалина

Похожие экскурсии из Сахалина

Пешая обзорная экскурсия «Исторический Коммунистический»
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешая обзорная экскурсия «Исторический Коммунистический»
Пройти по одной из главных улиц города и разбить стереотипы о Дальнем Востоке и Сахалине
Начало: На площади Ленина
14 ноя в 19:30
15 ноя в 12:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Южно-Сахалинск вас удивит
Пешая
2 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина у Фонтана
Завтра в 10:30
11 ноя в 09:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Лучший день в Южно-Сахалинске
На машине
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Южно-Сахалинске
Увидеть город пешком, на автомобиле и даже с высоты птичьего полёта
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Сахалине