На этой насыщенной экскурсии вы пройдёте по одной из главных улиц города и окунётесь в историю разных периодов. Узнаете о его прошлом, местном быте и образе жизни.
Гид расскажет о сахалинской каторге, эпохе губернаторства Карафуто, жизни сахалинцев в советские годы и наши времена.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
- Площадь Ленина. Мы встретимся на одной из главных площадей города, поговорим о том, как заселялся остров Сахалин, как и когда было основано село Владимировка (сейчас Южно-Сахалинск).
- Привокзальная площадь. Здесь вы узнаете, как в городе строили железную дорогу.
- Здание бывшей мэрии города Тоёхары. По пути увидите здание в стиле конструктивизма 1925 года постройки.
- Театральный центр и сквер им. Чехова. Пройдёте по извилистым дорожкам сквера и поймёте, почему на Сахалине так много объектов связано со знаменитым писателем.
- Краеведческий музей. Прогуляетесь по саду музея, рассмотрите его экспонаты, окунётесь в историю губернаторства Карафуто и прошлое коренных народов Сахалина.
- Парк им. Гагарина. Выясните, как и когда парк появился, что пережил в военные годы и как тут проводили время советские граждане.
- Мемориальный комплекс «Площадь Славы». Побываете на мемориале в честь воинов, погибших в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов в 1945 году.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 2-3 км.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виолетта — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 316 туристов
Привет! Меня зовут Виолетта. Я люблю свой родной регион и на протяжении многих лет занимаюсь спортивным пешеходным туризмом по Сахалину. Аттестованный и дипломированный инструктор-проводник. Я закончила Школу экскурсоводов и с огромным удовольствием поделюсь с вами историческими фактами о нашем регионе, рассказами местных жителей, а ещё покажу самые красивые места Сахалинской области! Экскурсии провожу в компании с коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ю
Юлия
1 ноя 2025
Прекрасная экскурсия с Виолеттой,мы очень довольны! Информативно, познавательно и увлекательно,время пролетело незаметно,узнали много новых фактов и закрепили уже полученные знания) Благодарю за работу 🙏 Желаю процветания и массу благодарных туристов💖🍀👍
Иван
31 окт 2025
Мне понравилась экскурсия. Узнал новую для себя информацию, особенно познавательной была история каторги на Сахалине. Виолетта и расказывает интересно и может ответить на интересующие вас вопросы.
И
Игорь
11 окт 2025
Выскажу собственное мнение и оценку, не претендующее на абсолютное - Без пользы потраченное время и деньги! Начнем с того, что Южно-Сахалинск, в целом будучи достаточно симпатичным и развивающимся городом, фактически
Виолетта
Ответ организатора:
Уважаемый Игорь, благодарю вас за отзыв и за то, что поделились своими эмоциями. Мне искренне жаль, что экскурсия не оправдала
Ю
Юлия
29 сен 2025
В сентября были на экскурсии по Южно - Сахалинску с гидом Натальей. Прекрасная экскурсия, Наталья очень интересно рассказала о всех ключевых моментах в истории города, провела по самым знаменитым местам. Сумела заинтересовать рассказом не только взрослого, но и подростка. Время пролетело незаметно, наши ожидания полностью оправдались. Спасибо!
А
Анна
23 сен 2025
Виолетта очень интересно рассказала не только о городе, но и об истории Сахалина! Очень понравилось! Не формальный рассказ, интересный маршрут.
Оксана
23 сен 2025
Если бы можно было поставить 100 звёзд, я бы выбрала именно это количество, всё просто настолько замечательно, что я с удовольствием уже завтра повторила бы выезд, организация и гид на высоте, всем всем всем рекомендую!
Елена
23 сен 2025
Были на экскурсии по Южно-Сахалинску с Натальей, очень приятная, образованная, тактичная девушка, город замечательный, маршрут интересный, рекомендую к посещению обязательно! Спасибо за поданную информацию, эмоции и настроение!
Н
Нина
21 сен 2025
От всей души рекомендую Виолетту! Пунктуальная, тактичная, вежливая. Перед началом экскурсии спросила, где я уже побывала в городе, что узнала и увидела. Гид помогла структурировать ранее полученные мною знания и
Рустем
21 сен 2025
Отличная экскурсия для знакомства с историей Сахалина, рекомендую, подробно не принужденно
2, 5 часа прошли как мгновение
Большое спасибо.
Елена
20 сен 2025
После такой экскурсии уже 2 раза подумала, а не переехать бы мне на этот чудесный остров🤭 экскурсия крутая, подача материала комфортная!
А
Анна
17 сен 2025
Великолепная пешая экскурсия по городу, Виолетта интересно и вдохновленно рассказывает и про историю города и про современность. Очень рекомендую!
Д
Дмитрий
14 сен 2025
Отличная прогулка и экскурсия!
Ю
Юлия
13 сен 2025
Все было максимально понятно, материал классный, нам понравилось 😊
А
Александр
13 сен 2025
Хорошая обзорная экскурсия для первого представления о Южно-Сахалинске.
Вероника
2 сен 2025
Экскурсия Виолетты очень понравилась. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Южно-Сахалинск после этой прогулки стал понятнее и милее!
