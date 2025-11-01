читать дальше

лишен достопримечательностей, на которых можно строить экскурсию по городу. Экскурсия заявлена на 2,5 часа, которая включает передвижение по Коммунистической улице с какими то общими рассказами по истории Сахалина, которые можно, процентов на девяносто найти в интернете, с остановками у ничего не значащих и неинтересных локаций, таким как единственное здание от японской эпохи не имеющее, ни архитектурного, ни эстетического вида, фундамента какого то разрушенного японского памятника, у каких то модерновых скульптур по мотивам произведений Чехова в сквере за Чеховским центром и т. п. Треть экскурсии составило ознакомление с местным Парком Культуры и отдыха (ну, да, конечно, на Сахалин люди же едут через всю страну, чтобы именно такой парк и посетить и без презентации его, ну ни как!). Все это было в темпе черепашего передвижения- складывалось впечатление, что гид просто пытается всеми силами растянуть время до заявленных 2,5 часов, потому, что при при нормальном темпе движения и изложения материала, все можно было бы уложить во время вдвое меньшее. Поэтому, если Вам не лень перед поездкой потратить час-полтора времени и почитать в интернете историю освоения Сахалина или полистать в самолете взятый с собой путеводитель - то лучше не тратить деньги впустую и потратить 2,5 часа времени на что то другое, хотя бы на прогулку по Горному Воздуху со встречей заката и вида вечернего города, сидя на вершине склона в шизлонге, или посещение музея, посвященного книге Чехова САХАЛИН ил Ботанического сада. Ну а если желания такого нет - то можно, конечно, потратить деньги и время на подобную экскурсию … Что нибудь полезного может быть и подчерпнете.