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На катамаране за устрицами: в группе из Южно-Сахалинска (всё включено)

Отправиться на озеро Буссе, научиться собирать устриц и отведать на природе местные деликатесы
Приглашаем в настоящее приключение по-сахалински! Мы выдадим вам спасательные жилеты, резиновые сапоги и садки для сбора устриц. Проведём инструктаж и вместе отправимся на катамаране за деликатесами. Чаще всего гости находят устриц, но иногда встречаются рапаны, трубачи и морские ежи. На берегу повар приготовит вам обед: суп хемультан, устрицы с лимоном и запечённые устрицы с сыром.
5
51 отзыв
На катамаране за устрицами: в группе из Южно-Сахалинска (всё включено)
На катамаране за устрицами: в группе из Южно-Сахалинска (всё включено)
На катамаране за устрицами: в группе из Южно-Сахалинска (всё включено)

Описание экскурсии

08:00 — Выезд из Южно-Сахалинска
10:00 — Прибытие на озеро Буссе
10:30 — Отправление с гидом за устрицами на катамаране
13:00 — Туристический обед
15:00 — Выезд в обратном направлении
17:00 — Возвращение в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер на комфортабельном автомобиле УАЗ Патриот, Honda Fit или Toyota Hiace, снаряжение, спасательные жилеты и сапоги, прогулка на катамаране, обед.
  • При бронировании экскурсии обращайте, пожалуйста, внимание на разницу в часовых поясах

ежедневно в 08:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 36 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы в Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 648 туристов
В 2022 году мы загорелись идеей показать всю красоту Сахалина путешественникам. Тогда всё начиналось с энтузиазма и мечты об интересных путешествиях. Сегодня мы выросли и предлагаем гораздо больше, чем просто
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автодома! В нашем арсенале есть лодки для морских прогулок, мощные внедорожники для покорения бездорожья и комфортабельные автобусы для больших компаний. Но главное для нас — это не просто техника, а создание незабываемых и безопасных впечатлений. Мы стремимся, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и уверенно на протяжении всего путешествия. Поэтому наша команда постоянно учится и совершенствуется: от экскурсионного мастерства до оказания первой помощи и безопасного вождения. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых на Сахалине был максимально приятным и запоминающимся!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
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2
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Н
Я в полном восторге от данного мероприятия. Всё было на высшем уровне: от самой встречи до окончания экскурсии. Огромное спасибо организаторам, что благодаря им нам удается расширить наши вкусовые и познавательные горизонты. Однозначно буду рекомендовать всем знакомым, кто побывает на Сахалине!
Я в полном восторге от данного мероприятия. Всё было на высшем уровне: от самой встречи до
Я в полном восторге от данного мероприятия. Всё было на высшем уровне: от самой встречи до
Я в полном восторге от данного мероприятия. Всё было на высшем уровне: от самой встречи до
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Александр
Замечательная и очень вкусная экскурсия - гид Ксения дала много интересной информации по ходу наших приключений, компания подобралась хорошая, погода радовала, угощения из нашего улова и не только были великолепны;)
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Д
Отличный вариант познакомиться с природой Сахалина,не только полюбоваться видами но и вкусно провести время. Увлекательный процесс сбора устриц. Гид -Сергей,отдельное спасибо. Доброжелательный,тактичный, внимательный,интересные истории и всегда может поддержать беседу.
Обязательно повторю экскурсию.
Отличный вариант познакомиться с природой Сахалина,не только полюбоваться видами но и вкусно провести время. Увлекательный процесс
Отличный вариант познакомиться с природой Сахалина,не только полюбоваться видами но и вкусно провести время. Увлекательный процесс
Отличный вариант познакомиться с природой Сахалина,не только полюбоваться видами но и вкусно провести время. Увлекательный процесс
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Т
Сегодня были на гастрономической экскурсии. Все было супер! Устрицы пробовали первый раз. Благодаря грамотно преподнесенному обучению, вкус устриц оказался понятным и принятым. Особое спасибо Татьяне за познавательный рассказ, а также всей команде, которая помогала собирать и готовила устрицы. Супчик хельмутан ооочень вкусно приготовленный.
Сегодня были на гастрономической экскурсии. Все было супер! Устрицы пробовали первый раз. Благодаря грамотно преподнесенному обучению,
Сегодня были на гастрономической экскурсии. Все было супер! Устрицы пробовали первый раз. Благодаря грамотно преподнесенному обучению,
Сегодня были на гастрономической экскурсии. Все было супер! Устрицы пробовали первый раз. Благодаря грамотно преподнесенному обучению,
Сегодня были на гастрономической экскурсии. Все было супер! Устрицы пробовали первый раз. Благодаря грамотно преподнесенному обучению,
Сегодня были на гастрономической экскурсии. Все было супер! Устрицы пробовали первый раз. Благодаря грамотно преподнесенному обучению,
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В
Это было потрясающе! Спасибо ребятам которые организовали стор и приключение на катамаране 👌
Это было потрясающе! Спасибо ребятам которые организовали стор и приключение на катамаране 👌
Это было потрясающе! Спасибо ребятам которые организовали стор и приключение на катамаране 👌
Это было потрясающе! Спасибо ребятам которые организовали стор и приключение на катамаране 👌
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Кристина
В целом, все было неплохо.
Устриц в озере много, сетки у всех были наполнены. Процесс ловли довольно увлекательный, затягивает.
После сбора организатором был накрыт стол с обедом: суп из морепродуктов, корейские салатики,
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овощи/фрукты и вино. Затем при нас запекли часть устриц под сыром - на любителя. Оставшаяся часть подавалась в сыром виде и лимоном. Большое спасибо «капитану катамарана» Сергею за увлекательные рассказы об обитателях озера и особенностях их приготовления. На

В целом, все было неплохо.
В целом, все было неплохо.
В целом, все было неплохо.
В целом, все было неплохо.
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Входит в следующие категории Сахалина

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