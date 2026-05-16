Приглашаем в настоящее приключение по-сахалински! Мы выдадим вам спасательные жилеты, резиновые сапоги и садки для сбора устриц. Проведём инструктаж и вместе отправимся на катамаране за деликатесами. Чаще всего гости находят устриц, но иногда встречаются рапаны, трубачи и морские ежи. На берегу повар приготовит вам обед: суп хемультан, устрицы с лимоном и запечённые устрицы с сыром.
Описание экскурсии
08:00 — Выезд из Южно-Сахалинска
10:00 — Прибытие на озеро Буссе
10:30 — Отправление с гидом за устрицами на катамаране
13:00 — Туристический обед
15:00 — Выезд в обратном направлении
17:00 — Возвращение в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер на комфортабельном автомобиле УАЗ Патриот, Honda Fit или Toyota Hiace, снаряжение, спасательные жилеты и сапоги, прогулка на катамаране, обед.
- При бронировании экскурсии обращайте, пожалуйста, внимание на разницу в часовых поясах
ежедневно в 08:00
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Её забронировали уже 36 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы в Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 648 туристов
В 2022 году мы загорелись идеей показать всю красоту Сахалина путешественникам. Тогда всё начиналось с энтузиазма и мечты об интересных путешествиях. Сегодня мы выросли и предлагаем гораздо больше, чем просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Я в полном восторге от данного мероприятия. Всё было на высшем уровне: от самой встречи до окончания экскурсии. Огромное спасибо организаторам, что благодаря им нам удается расширить наши вкусовые и познавательные горизонты. Однозначно буду рекомендовать всем знакомым, кто побывает на Сахалине!
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Замечательная и очень вкусная экскурсия - гид Ксения дала много интересной информации по ходу наших приключений, компания подобралась хорошая, погода радовала, угощения из нашего улова и не только были великолепны;)
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Д
Отличный вариант познакомиться с природой Сахалина,не только полюбоваться видами но и вкусно провести время. Увлекательный процесс сбора устриц. Гид -Сергей,отдельное спасибо. Доброжелательный,тактичный, внимательный,интересные истории и всегда может поддержать беседу.
Обязательно повторю экскурсию.
Обязательно повторю экскурсию.
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Т
Сегодня были на гастрономической экскурсии. Все было супер! Устрицы пробовали первый раз. Благодаря грамотно преподнесенному обучению, вкус устриц оказался понятным и принятым. Особое спасибо Татьяне за познавательный рассказ, а также всей команде, которая помогала собирать и готовила устрицы. Супчик хельмутан ооочень вкусно приготовленный.
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В
Это было потрясающе! Спасибо ребятам которые организовали стор и приключение на катамаране 👌
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В целом, все было неплохо.
Устриц в озере много, сетки у всех были наполнены. Процесс ловли довольно увлекательный, затягивает.
После сбора организатором был накрыт стол с обедом: суп из морепродуктов, корейские салатики,
Устриц в озере много, сетки у всех были наполнены. Процесс ловли довольно увлекательный, затягивает.
После сбора организатором был накрыт стол с обедом: суп из морепродуктов, корейские салатики,
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