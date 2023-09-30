Проехать через Холмск и Невельск, увидеть серные источники и поздороваться с дикими лошадьми
На подготовленных внедорожниках проедем вдоль моря, любуясь буйством зелени и живописными распадками. Посмотрим на лежбище сивучей, прогуляемся к водопаду и откроем секреты загадочной горы Коврижка. Готовьте фотоаппараты — красоты будет много!
сен
Описание
Что вас ожидает
Холмск — ворота Сахалина. Первая остановка на нашем пути — третий по численности населения город Сахалина, Холмск (бывший Маока). Благодаря незамерзающему морю городок считается важнейшим транспортным узлом острова и его водными воротами. Прогуляемся по набережной Холмска и немного поговорим про его историю.
Невельск и его сивучи. А вот и ещё один город-порт — Невельск (бывший японский Хонто)! По пути сюда мы посетим водопад Салют и остановимся у серных источников. А в самом городе побываем на смотровой площадке, откуда видно лежбище сивучей — визитную карточку Невельска.
Маяк Кузнецова. На мути к мысу вам откроются волшебные сахалинские панорамы: виды на броды и реки, горные распадки и, конечно, гору Коврижка, окутанную историями и преданиями. И кульминацией станет сам маяк, стоящий на морском посту! Также вы сможете повстречаться с дикими лошадьми.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на подготовленных внедорожниках Nissan Safari и Mitsubishi Delica. Автомобили все подготовлены к серьезному бездорожью.
- В дороге с вами будут водитель и гид из нашей команды — профессиональные охотники и рыбаки. Они с радостью поделятся с вами рассказами о жизни острова.
- Ориентировочное время выезда — 6 утра, примерное возвращение в Южно-Сахалинск к 21:00. Поездка займёт 12-14 часов в зависимости от группы или погодных условий.
- Возможные дополнительные расходы: перекусы, кофе на остановках, посещение вольера с медведем (200 руб. наличными)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у парка Моя История
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.