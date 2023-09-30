Отправляемся на западный берег Сахалина — к морским портам, серным источникам и знаменитому маяку Кузнецова. На подготовленных внедорожниках проедем вдоль моря, любуясь буйством зелени и живописными распадками. Посмотрим на лежбище сивучей, прогуляемся к водопаду и откроем секреты загадочной горы Коврижка. Готовьте фотоаппараты — красоты будет много!

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Описание

Что вас ожидает

Холмск — ворота Сахалина. Первая остановка на нашем пути — третий по численности населения город Сахалина, Холмск (бывший Маока). Благодаря незамерзающему морю городок считается важнейшим транспортным узлом острова и его водными воротами. Прогуляемся по набережной Холмска и немного поговорим про его историю.

Невельск и его сивучи. А вот и ещё один город-порт — Невельск (бывший японский Хонто)! По пути сюда мы посетим водопад Салют и остановимся у серных источников. А в самом городе побываем на смотровой площадке, откуда видно лежбище сивучей — визитную карточку Невельска.

Маяк Кузнецова. На мути к мысу вам откроются волшебные сахалинские панорамы: виды на броды и реки, горные распадки и, конечно, гору Коврижка, окутанную историями и преданиями. И кульминацией станет сам маяк, стоящий на морском посту! Также вы сможете повстречаться с дикими лошадьми.

Организационные детали