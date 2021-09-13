Это приключение приведет вас на вершину Жданко — самого выразительного хребта Дальнего Востока и Сахалина. Вы проведете день наедине с дикой природой острова, увидите панорамы, пробирающие до мурашек, соберете полные горсти ягод и с высоты взглянете на Охотское море. А мы не только станем вашими проводниками, но и расскажем самое интересное о Сахалине.

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Что вас ожидает

Красивейший хребет Дальнего Востока

Уникальный хребет Жданко в айнских легендах представляется спящим драконом, растянувшимся вдоль берега Охотского моря. Вам хватит одного взгляда, чтобы убедиться в меткости такого сравнения! С одной стороны хребет продолжается ландшафтами Сахалина, а с другой — обрывается в море отвесными скалами и водопадами. Мы поднимемся на Жданко с северной стороны, остановимся в потрясающих смотровых точках, а в пути поговорим о природе, культуре и истории острова. Склоны хребта покрыты ягодой — в зависимости от сезона можно полакомиться брусникой или шикшей (медвежьей ягодой).

Треккинг к лучшим видам Сахалина

Наш маршрут пройдет по безопасной тропе протяженностью 3 — 6 км (в зависимости от физической подготовки группы). Во время восхождения встретим каменные останцы причудливой формы и скальный жандарм в форме акульего плавника, пройдем красивейшую гору Владимирскую, увидим кавказскую гору Ушбу в миниатюре — те же характерные кошачьи ушки. А с высшей точки Жданко вы насладитесь захватывающими дух видами на южную часть хребта, пик Смелый и бухту Тихую.

Организационные детали

Экскурсия проводится в теплое время года, с мая по конец ноября, при условии отсутствия снега на тропе.

Как проходит экскурсия

Путешествие начинается утром, около 8 часов. 2 часа займет дорога на автомобиле в одну сторону, старт треккинга в 10.00. Возвращаемся в город в 18- 20 часов

Сопровождать вас буду я или другой опытный гид-проводник из нашей команды

С собой необходимо взять: воду или чай (1 литр), перекус, личную аптечку, крем от солнца, куртку от дождя и ветра, головной убор (лучше шапочку), обувь с хорошим протектором (кроссовки или треккинговые ботинки). По запросу (заранее) предоставляем треккинговые палки.

Ограничения