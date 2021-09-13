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Что вас ожидает
Красивейший хребет Дальнего Востока
Уникальный хребет Жданко в айнских легендах представляется спящим драконом, растянувшимся вдоль берега Охотского моря. Вам хватит одного взгляда, чтобы убедиться в меткости такого сравнения! С одной стороны хребет продолжается ландшафтами Сахалина, а с другой — обрывается в море отвесными скалами и водопадами. Мы поднимемся на Жданко с северной стороны, остановимся в потрясающих смотровых точках, а в пути поговорим о природе, культуре и истории острова. Склоны хребта покрыты ягодой — в зависимости от сезона можно полакомиться брусникой или шикшей (медвежьей ягодой).
Треккинг к лучшим видам Сахалина
Наш маршрут пройдет по безопасной тропе протяженностью 3 — 6 км (в зависимости от физической подготовки группы). Во время восхождения встретим каменные останцы причудливой формы и скальный жандарм в форме акульего плавника, пройдем красивейшую гору Владимирскую, увидим кавказскую гору Ушбу в миниатюре — те же характерные кошачьи ушки. А с высшей точки Жданко вы насладитесь захватывающими дух видами на южную часть хребта, пик Смелый и бухту Тихую.
Организационные детали
Экскурсия проводится в теплое время года, с мая по конец ноября, при условии отсутствия снега на тропе.
Как проходит экскурсия
Путешествие начинается утром, около 8 часов. 2 часа займет дорога на автомобиле в одну сторону, старт треккинга в 10.00. Возвращаемся в город в 18- 20 часов
Сопровождать вас буду я или другой опытный гид-проводник из нашей команды
С собой необходимо взять: воду или чай (1 литр), перекус, личную аптечку, крем от солнца, куртку от дождя и ветра, головной убор (лучше шапочку), обувь с хорошим протектором (кроссовки или треккинговые ботинки). По запросу (заранее) предоставляем треккинговые палки.
Ограничения
Маршрут не требует специальной физической подготовки, однако минимум хорошей формы необходим
Возраст участников — от 18 лет. Сопровождение детей можно обсудить отдельно в переписке с гидом.
Лица в состоянии похмелья или опьянения к экскурсии не допускаются, алкоголь на маршруте запрещен
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Светлана — ваша команда гидов в Сахалине
Провели 46 экскурсий для 17 туристов
Я живу на Сахалине уже 13 лет, половину из них я путешествую и изучаю остров. Джиппингом и туризмом занимаюсь 7 лет, альпинизмом 5 лет. Жданко я прошла вдоль и насквозь множество раз, даже участвовала в открытии новых альпинистских маршрутов вместе с Денисом Урубко. Вместе с командой таких же опытных гидов откроем для вас красивейшие места Сахалина!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
13 сен 2021
Добрый день. Ездили со Светланой 3 сентября на Хребет Жданко, бонусом для нас было еще посещение бухты Тихая, где нас напоили вкусным кофе. Огромная благодарность Светлане за приключение, да, именно приключение, потому это не просто экскурсия, это наполненное историей, рассказами, дружелюбной обстановкой и индивидуальным подходом путешествие на север острова с прекрасным человеком, любящим Сахалин, то, что он делает, и готовым погрузить в эту атмосферу непросвещенных туристов. Все очень понравилось! Светлана очень крутая во всех смыслах! Как инструктор - четкая, ответственная, информативная. За всеми следит, рассказывает как правильно идти, что нас ждёт впереди. Юмор отличный! День выдался фантастический!
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Ольга
18 авг 2021
Отличная экскурсия для подготовленных туристов. Спасибо Светлане за прекрасный день, полный впечатлений день!
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