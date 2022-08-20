Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дорога до точки старта
Встречаемся в 7 утра и отправляемся в сторону города Макаров, к станции Цапко. Летом отсюда до старого карьера, где и начинается подъем на хребет Жданко, мы проедем на машине, а зимой эту часть пути придется проделать пешком. По дороге будут рассказы о Сахалине и самом хребте, об истории этого края и его чудесной природе.
Пеший поход
В вашем темпе мы начнем восхождение: в лоб поднимемся на сам хребет (500 метров), а потом 8 км будем идти по хребту до пика. Живописная тропа ведет вверх-вниз, нагрузки компенсируются прекрасными видами на Охотское море, соседние сопки и хребты, бухту Тихую, мыс Бурунный и, конечно, на сам хребет Жданко. Обязательно будем делать паузы, чтобы запечатлеть эти пейзажи и немного отдохнуть. Покорив пик, отмеченный поклонным крестом, направимся обратно.
Кому подойдет программа
Выносливым путешественникам, любящим природу и привыкшим ходить по 10 км. Гора невысокая (682 м), но путь предстоит продолжительный, с частыми подъемами и спусками — рассчитывайте свои силы. По желанию можно не подниматься на вершину, пройти только часть маршрута.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость, дорога по трассе до начала маршрута занимает 140 км
За сутки необходимо полностью оплатить экскурсию, детали по оплате мы вам вышлем
С собой возьмите перекус и объем воды, необходимый вам на весь день
С вами буду я и один из опытных гидов-походников из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туся — ваша команда гидов в Сахалине
Меня зовут Туся Топалова. В 2019 году я забрала кота и переехала из Москвы на Сахалин. На протяжении последних 3 лет изучаю Дальний Восток, объездила половину Сахалина, а также съездила в гости к соседям (Владивосток и Курильские острова).
Я предпочитаю ездить «дикарями», поэтому более 10 лет сама себе планирую отпуск с разбивкой по дням, так ездила по Европе и Азии. 💪 У меня действительно КМС по планированию идеального отпуска с ежедневной разбивкой на Сахалин и на Курильские острова.
🤗 Я дружу с местными гидами и водителями с авто, совместно с ними организуем вам замечательный отдых на островах, который сбережет деньги и время, а фото придется перебирать на протяжении года:) До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Павел
20 авг 2022
Ходил 13 августа. Впечатления просто отличные! Водитель и проводник связались со мной за несколько дней, обговорили маршрут и вещи, которые нужно взять с собой. За мной заехали на машине, отвезли к началу тропы. Проводник Константин - опытный, уверенный в себе и надежный походник, который много раз был на этом маршруте. Он сразу предложил, в случае, если мне будет тяжело идти, сообщать ему, чтобы он сбавлял темп и почаще устраивал привалы. Но этого не понадобилось. До конечной точки маршрута (крест на пике Жданко) мы дошли за 4 часа. Обратный путь занял столько же. Время от времени мы устраивали 15-минутные привалы, чтобы отдышаться, выпить воды и перекусить (рекомендую брать с собой примерно 1,5 л воды на человека, и легкий перекус - пирожки, слойки, бутерброды, протеиновые батончики). Погода нас порадовала: виды были изумительные. Обязательно рекомендую взять перчатки и по возможности - треккинговые палки. По окончании похода водитель организовала походный перекус, затем мы заехали в расположенную недалеко бухту Тихая, где полюбовались морем. На обратном пути меня завезли домой. Вообще тур рассчитан примерно на 3-4 человек, поэтому для одного человека ценник недешевый. Но за исключением этого момента все впечатления от похода - самые положительные. Спасибо!
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