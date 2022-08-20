Хребет Жданко — сахалинский «любимчик»: в этом походе вы поймете, почему это место круглый год популярно у путешественников. Из Южно-Сахалинска мы на машине отправимся к подножию горы, а после пешком по хребту доберемся до вершины. Сопровождать вас будут опытный гид и сахалинские пейзажи невероятной красоты.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога до точки старта

Встречаемся в 7 утра и отправляемся в сторону города Макаров, к станции Цапко. Летом отсюда до старого карьера, где и начинается подъем на хребет Жданко, мы проедем на машине, а зимой эту часть пути придется проделать пешком. По дороге будут рассказы о Сахалине и самом хребте, об истории этого края и его чудесной природе.

Пеший поход

В вашем темпе мы начнем восхождение: в лоб поднимемся на сам хребет (500 метров), а потом 8 км будем идти по хребту до пика. Живописная тропа ведет вверх-вниз, нагрузки компенсируются прекрасными видами на Охотское море, соседние сопки и хребты, бухту Тихую, мыс Бурунный и, конечно, на сам хребет Жданко. Обязательно будем делать паузы, чтобы запечатлеть эти пейзажи и немного отдохнуть.

Покорив пик, отмеченный поклонным крестом, направимся обратно.

Кому подойдет программа

Выносливым путешественникам, любящим природу и привыкшим ходить по 10 км. Гора невысокая (682 м), но путь предстоит продолжительный, с частыми подъемами и спусками — рассчитывайте свои силы. По желанию можно не подниматься на вершину, пройти только часть маршрута.

Организационные детали