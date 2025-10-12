Хребет Жданко — сахалинский «любимчик»: в этом походе вы поймете, почему это место круглый год популярно у путешественников. Из Южно-Сахалинска мы на машине отправимся к подножию горы, а после пешком по хребту доберемся до вершины. Сопровождать вас будут опытный гид и сахалинские пейзажи невероятной красоты.

Описание экскурсии

Дорога до точки старта

Встречаемся в 7 утра и отправляемся в сторону города Макаров. Летом на машине доезжаем до подножия хребта с северной стороны, а зимой часть пути от трассы придется придется проделать пешком. Отсюда и начинается подъём «в лоб» на хребет Жданко. По дороге пообщаемся о Сахалине и самом хребте, об истории этого края и его чудесной природе.

Пеший поход

В вашем темпе мы начнём восхождение: поднимемся на сам хребет (около 200 метров), а потом 2,5 км будем идти по хребту до г. Владимирская. По желанию (за доплату) можно дойти до пика Жданко, на котором расположен крест. Живописная тропа ведёт вверх-вниз, нагрузки компенсируются прекрасными видами на Охотское море, соседние сопки и, конечно, на сам хребет Жданко. Обязательно будем делать паузы, чтобы запечатлеть эти пейзажи и немного отдохнуть. Покорив пик, отмеченный поклонным крестом, направимся обратно. Путь назад занимает не меньше времени, сил и энергии. С учётом всех подъемов и спусков возникает ощущение, что поднялся на двухтысячник.

Кому подойдёт программа

Выносливым путешественникам, любящим природу и привыкшим ходить по 10 км. Гора Владимирская на хребте Жданко — невысокая (593 м), но путь до неё является продолжительным, с частыми подъемами и спусками — рассчитывайте свои силы. По желанию можно дойти до пика Жданко (682 м), но путь до него требует ещё больше силовых и временных затрат.

Организационные детали

Трансфер входит в стоимость, дорога по трассе до начала маршрута занимает 140 км

Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере, внедорожнике или микроавтобусе

С вами буду я или другой опытный гид-походник из нашей команды

Предоплата вносится на сайте, а оставшаяся часть — при встрече (за 2–3 дня до встречи мы пришлём детали по оплате)

Дополнительно оплачивается путь до пика Жданко — 6000 ₽, для группы 1-3 человек или по 2000 ₽ за каждого последующего

С собой на хребет возьмите перекус и воду — чтобы вам хватило на весь день, ветровку, головной убор, перчатки и удобную обувь с качественным протектором (зимой нужны снегоступы). Не забывайте об уважении к природе!