Хребет Жданко: поход выходного дня

Покорить самую высокую точку массива и впечатлиться видами, открывающимися по пути

5
1 отзыв
Хребет Жданко — сахалинский «любимчик»: в этом походе вы поймете, почему это место круглый год популярно у путешественников.

Из Южно-Сахалинска мы на машине отправимся к подножию горы, а после пешком по хребту доберемся до вершины. Сопровождать вас будут опытный гид и сахалинские пейзажи невероятной красоты.
Хребет Жданко: поход выходного дня
Хребет Жданко: поход выходного дня
Хребет Жданко: поход выходного дня
Хребет Жданко: поход выходного дня
Хребет Жданко: поход выходного дня
Хребет Жданко: поход выходного дня
Хребет Жданко: поход выходного дня
Ближайшие даты:
24
сен
25
сен
2
окт
8
окт
9
окт
15
окт
16
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога до точки старта

Встречаемся в 7 утра и отправляемся в сторону города Макаров, к станции Цапко. Летом отсюда до старого карьера, где и начинается подъем на хребет Жданко, мы проедем на машине, а зимой эту часть пути придется проделать пешком. По дороге будут рассказы о Сахалине и самом хребте, об истории этого края и его чудесной природе.

Пеший поход

В вашем темпе мы начнем восхождение: в лоб поднимемся на сам хребет (500 метров), а потом 8 км будем идти по хребту до пика. Живописная тропа ведет вверх-вниз, нагрузки компенсируются прекрасными видами на Охотское море, соседние сопки и хребты, бухту Тихую, мыс Бурунный и, конечно, на сам хребет Жданко. Обязательно будем делать паузы, чтобы запечатлеть эти пейзажи и немного отдохнуть.
Покорив пик, отмеченный поклонным крестом, направимся обратно.

Кому подойдет программа

Выносливым путешественникам, любящим природу и привыкшим ходить по 10 км. Гора невысокая (682 м), но путь предстоит продолжительный, с частыми подъемами и спусками — рассчитывайте свои силы. По желанию можно не подниматься на вершину, пройти только часть маршрута.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость, дорога по трассе до начала маршрута занимает 140 км
  • За сутки необходимо полностью оплатить экскурсию, детали по оплате мы вам вышлем
  • С собой возьмите перекус и объем воды, необходимый вам на весь день
  • С вами буду я и один из опытных гидов-походников из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
П
20 авг 2022
Ходил 13 августа. Впечатления просто отличные! Водитель и проводник связались со мной за несколько дней, обговорили маршрут и вещи, которые нужно взять с собой. За мной заехали на машине, отвезли к началу тропы. Проводник Константин - опытный, уверенный в себе и надежный походник, который много раз был на этом маршруте. Он сразу предложил, в случае, если мне будет тяжело идти, сообщать ему, чтобы он сбавлял темп и почаще устраивал привалы. Но этого не понадобилось. До конечной точки маршрута (крест на пике Жданко) мы дошли за 4 часа. Обратный путь занял столько же. Время от времени мы устраивали 15-минутные привалы, чтобы отдышаться, выпить воды и перекусить (рекомендую брать с собой примерно 1,5 л воды на человека, и легкий перекус - пирожки, слойки, бутерброды, протеиновые батончики). Погода нас порадовала: виды были изумительные. Обязательно рекомендую взять перчатки и по возможности - треккинговые палки.
По окончании похода водитель организовала походный перекус, затем мы заехали в расположенную недалеко бухту Тихая, где полюбовались морем. На обратном пути меня завезли домой.
Вообще тур рассчитан примерно на 3-4 человек, поэтому для одного человека ценник недешевый. Но за исключением этого момента все впечатления от похода - самые положительные. Спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🌃Ночные☃️Зимние🏡Выездные☀️На весь деньХребет Жданко🗽Популярные места

Похожие туры в Сахалине

Сахалин: восхождение на хребет Жданко
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
Нет отзывов
Сахалин: восхождение на хребет Жданко
Покорить знаменитый горный хребет и полюбоваться видами на Охотское море с опытным проводником
на площади Победы
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
21 000 за всё до 6 чел.
Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
10 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
3 отзыва
Хребет Жданко: треккинг к спящему дракону
Совершить несложное восхождение и влюбиться в первозданную природу Сахалина
на площади Победы
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
22 000 за всё до 3 чел.
Сахалин: Бирюзовые озера и мыс Евстафия
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
5 отзывов
Сахалин: Бирюзовые озера и мыс Евстафия
Оценить одно из самых живописных мест острова на комфортной автомобильной экскурсии
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
23 000 за всё до 4 чел.
Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
4.9
20 отзывов
Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
Впечатлиться дикой красотой Сахалина и пообедать на побережье, откуда видно Японию
около жд вокзала в Южно-Сахалинске
25 сен
2 окт
9 окт
16 окт
12 000 за 1 человека
Экскурсия-поход на останец Лягушка
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
2 отзыва
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Подняться к сакральному месту Сахалина, пройти ритуал очищения и узнать о быте коренных народов
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
9 000 за всё до 3 чел.
Путешествие на маяк Анива в мини-группе
11 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
4.7
19 отзывов
Путешествие на маяк Анива в мини-группе
Отправиться на моторной лодке к символу Сахалина, встретить нерп и искупаться в бухте Мраморная
в центре Южно-Сахалинска
Завтра
24 сен
25 сен
26 сен
8 000 за 1 человека
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
2 отзыва
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Оценить «визитную карточку» острова, погулять по пляжу и увидеть редкие растения
у вашего отеля
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
от 20 000 за всё до 3 чел.
Инопланетный Итуруп
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Инопланетный Итуруп
Увидеть кипящие озёра, побродить по дымящемуся полю и полюбоваться валунами из застывшей лавы
В первый день тура встреча группы в городе Южно-Са...
18 окт
25 окт
71 000 за 1 человека
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
7 отзывов
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Путешествие по побережью Охотского моря в поисках аутентичных мест и уникальных пейзажей
на площади Славы
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
22 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Южно-Сахалинск
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
5 отзывов
Знакомьтесь, Южно-Сахалинск
Погулять по главной улице города, рассмотреть здания разных эпох и узнать интересные факты
на Привокзальной площади
23 сен
24 сен
26 сен
27 сен
3 250 за всё до 10 чел.
Южно-Сахалинск вас удивит
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
5 отзывов
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
на площади Ленина у Фонтана
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
6 500 за всё до 10 чел.
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Из Южно-Сахалинска - к горе Тургенева с проводником
Идеальный старт для карьеры покорителя гор
на северо-восточной окраине города
24 сен
1 окт
2 окт
8 окт
5 200 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сахалине
ХОРОШО
🧭
ТАМ