Встречаемся в 7 утра и отправляемся в сторону города Макаров. Летом на машине доезжаем до подножия хребта с северной стороны, а зимой часть пути от трассы придется придется проделать пешком. Отсюда и начинается подъём «в лоб» на хребет Жданко. По дороге пообщаемся о Сахалине и самом хребте, об истории этого края и его чудесной природе.
Пеший поход
В вашем темпе мы начнём восхождение: поднимемся на сам хребет (около 200 метров), а потом 2,5 км будем идти по хребту до г. Владимирская. По желанию (за доплату) можно дойти до пика Жданко, на котором расположен крест. Живописная тропа ведёт вверх-вниз, нагрузки компенсируются прекрасными видами на Охотское море, соседние сопки и, конечно, на сам хребет Жданко. Обязательно будем делать паузы, чтобы запечатлеть эти пейзажи и немного отдохнуть. Покорив пик, отмеченный поклонным крестом, направимся обратно. Путь назад занимает не меньше времени, сил и энергии. С учётом всех подъемов и спусков возникает ощущение, что поднялся на двухтысячник.
Кому подойдёт программа
Выносливым путешественникам, любящим природу и привыкшим ходить по 10 км. Гора Владимирская на хребте Жданко — невысокая (593 м), но путь до неё является продолжительным, с частыми подъемами и спусками — рассчитывайте свои силы. По желанию можно дойти до пика Жданко (682 м), но путь до него требует ещё больше силовых и временных затрат.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость, дорога по трассе до начала маршрута занимает 140 км
Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере, внедорожнике или микроавтобусе
С вами буду я или другой опытный гид-походник из нашей команды
Предоплата вносится на сайте, а оставшаяся часть — при встрече (за 2–3 дня до встречи мы пришлём детали по оплате)
Дополнительно оплачивается путь до пика Жданко — 6000 ₽, для группы 1-3 человек или по 2000 ₽ за каждого последующего
С собой на хребет возьмите перекус и воду — чтобы вам хватило на весь день, ветровку, головной убор, перчатки и удобную обувь с качественным протектором (зимой нужны снегоступы). Не забывайте об уважении к природе!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туся — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 218 туристов
В 2019 году я забрала кота и переехала из Москвы на Сахалин — с этого началось моё исследование всего острова, южных Курил и Владивостока.
С июля 2022 года вместе с напарником читать дальшеуменьшить
мы проводим индивидуальные поездки по достопримечательностям Сахалина, вплоть до Александровска-Сахалинского. А летом 2024 года к нам присоединились ещё четыре надёжных профессионала.
Теперь наша команда работает с группами от 1 до 15 человек в индивидуальном формате.
Благодаря нашему опыту и любви к природе родного края, вас ждёт прекрасно организованный отдых на острове с посещением главных локаций — а фотографии вы будете пересматривать ещё целый год.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
–
3
–
2
–
1
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Елена
Если вы хотите увидеть Охотское море с высоты самых красивых скал Сахалина, то вам точно сюда! Подьем сложный, можно сказать прямо в гору, в лоб! Вертикальный подьем сразу на 500 читать дальшеуменьшить
м это не просто, особенно если почва влажная. Но виды, открывающиеся на скале того стоят! Рекомендую обязательно восхождение в треккинговой обуви. Без опыта восхождений я не рекомендовала бы этот маршрут. Гид - опытный, четко держит под контролем погодные условия, что очень важно на этом маршруте. Отдельное спасибо за прекрасный обед в горах с сахалинским чаем, медом и свежезасоленой рыбой.
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A
Anastasiia
Спасибо огромное Константину за незабываемое восхождение на хребет! Все было просто супер! Виды прекрасные! Погода была благоприятная! Всем рекомендую! Супер! Мы в восторге! Бонусом был заезд в бухту Тихую. Безумно красивое место! Пока мы гуляли по бухте, Гид приготовил для нас угощения с чаем, кофе! Очень вкусно и приятно!
Спасибо!
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Наталья
Все пошло замечательно. Не дошли до конца, но получили массу удовольствия.
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Людмила
Благодарю проводника Костю и водителя Наташу за крутой день! Вдоволь напиталась энергетикой дикой природы Сахалина. В 7 утра меня забрали с отеля, ехали мы около 2,5 часа, с одной остановкой у читать дальшеуменьшить
кафе/туалета. На машине меня довезли до подножия Жданко, где начинался старт. Подъем на хребет не сложный, но утомительный, периодически приходится держаться за корни, траву и канаты, поэтому перчатки не лишние, чтобы не испачкать руки. Наверху открываются потрясающие виды, чувствуется мощь этого места. Не зря Жданко так популярен. Единственное, чтобы до конца дойти, нужно рассчитывать свои силы, маршрут выматывающий. Я дошла до середины, дальше не стала, тк на обратный путь сил бы точно не хватило, а ночевать на хребте не очень хотелось)). Не жалею, с этого места виды ничуть не хуже, чем с пика. А может и лучше)) Отдельное спасибо за авторский чай и бутерброды, которые ждали меня после спуска к машине.
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Анна
Это было очень круто! Жданко показал нам свою невероятную красоту, хотя изначально надежд на это было мало. Организаторы Костя и Наташа большие молодцы, было интересно и душевно! Спасибо вам, что показали такую красоту!
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Н
Наталья
Спасибо за возможность сходить на хребет Жданко Наталье и Константину. За сутки до тура быстро забронировали, в 7.00 уже ждала машина у подъезда. Успели все: и по хребту лазили, и читать дальшеуменьшить
на водопад любовались, и пикничок на берегу Охотского моря замутили))). Константин - очень надёжный гид, хорошо ориентируется на местности, учитывает все нюансы и неожиданности похода. Именно благодаря ему наше восхождение было лёгким и приятным, мы (две красотки 55+) чувствовали себя в безопасности и полными сил)). Огромное спасибо за четкую и грамотную организацию, приятное общение, лёгкое восхождение))).
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