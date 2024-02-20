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machen!! Er war so professionell, freundlich und mega motivierend. Evgenji, mit keinem anderen wären wir im Winter diesen Berg hoch als mit dir! Ganz lieben Dank dir und wann immer du irgendwo bist, wo wir auch sein könnten, dann machen wir auch eine kleine Wanderung mit dir))

Liebe Grüße und alles Gute!

C + F



Такое сумасшедшее путешествие! Нам все здесь говорят, почему ты летом не поехал в поход? Сегодня мы знаем: нам просто необходимо было поехать в тур с Евгением!! Он был таким профессиональным, дружелюбным и чрезвычайно мотивирующим. Евгений, ни с кем бы мы не пошли зимой на эту гору, как с тобой! Спасибо вам большое, и когда бы вы ни были там, где мы могли бы быть, мы тоже отправимся с вами в небольшой поход))

С уважением и всего наилучшего!

С+Ф