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Сахалин: восхождение на хребет Жданко

Покорить знаменитый горный хребет и полюбоваться видами на Охотское море с опытным проводником
Сформированный застывшими лавовыми потоками, хребет Жданко покорит вас фантастическими панорамами! Вы пройдете по сказочной тропинке среди диких зарослей, увидите редкие растения и каменные кекуры. Подниметесь выше облаков и оцените величие горной природы Сахалина.
5
12 отзывов
Сахалин: восхождение на хребет Жданко
Сахалин: восхождение на хребет Жданко
Сахалин: восхождение на хребет Жданко

Описание экскурсии

День на лоне природы

По пути к точке старта мы поговорим о культуре и людях Сахалина. Заскочим на руины японского храма у берега Охотского моря и купим в дорогу пянсе — свежие корейские пирожки на пару. Далее нас ждет четырехчасовое восхождение на вершину хребта Жданко, раскрывающее всю силу дикой природы острова. Вы увидите гигантские лопухи, крапиву и медвежий бамбук. Подышите пьянящим горным воздухом и полюбуетесь видами Сахалина с высоты 682 метров.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. Из Южно-Сахалинска до точки старта ехать около двух часов.
  • Восхождение на хребет Жданко не из легких. В зависимости от вашей подготовки подъем и спуск занимают 7-8 часов (4 часа туда и 4 обратно).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 84 туристов
Привет! Меня зовут Евгений, я коренной сахалинец. Люблю свой остров и с радостью помогу вам раскрыть его красоту. Покажу самые знаковые места: от маяка Анива до мыса Великан. Провожу всевозможные восхождения и погружения, пешие прогулки и многое другое. С нетерпением жду нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
C
So ein krasser Trip! Jeder hier sagt uns, warum bloß seid ihr nicht im Sommer zum Wandern gekommen?? Seit heute wissen wir es: wir mussten einfach die Tour mit Evgenji
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machen!! Er war so professionell, freundlich und mega motivierend. Evgenji, mit keinem anderen wären wir im Winter diesen Berg hoch als mit dir! Ganz lieben Dank dir und wann immer du irgendwo bist, wo wir auch sein könnten, dann machen wir auch eine kleine Wanderung mit dir))
Liebe Grüße und alles Gute!
C + F

Такое сумасшедшее путешествие! Нам все здесь говорят, почему ты летом не поехал в поход? Сегодня мы знаем: нам просто необходимо было поехать в тур с Евгением!! Он был таким профессиональным, дружелюбным и чрезвычайно мотивирующим. Евгений, ни с кем бы мы не пошли зимой на эту гору, как с тобой! Спасибо вам большое, и когда бы вы ни были там, где мы могли бы быть, мы тоже отправимся с вами в небольшой поход))
С уважением и всего наилучшего!
С+Ф

So ein krasser Trip! Jeder hier sagt uns, warum bloß seid ihr nicht im Sommer zum
So ein krasser Trip! Jeder hier sagt uns, warum bloß seid ihr nicht im Sommer zum
So ein krasser Trip! Jeder hier sagt uns, warum bloß seid ihr nicht im Sommer zum
So ein krasser Trip! Jeder hier sagt uns, warum bloß seid ihr nicht im Sommer zum
So ein krasser Trip! Jeder hier sagt uns, warum bloß seid ihr nicht im Sommer zum
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А
Спасибо Сергею за такое чудесное времяпрепровождение! Маршрут просто супер, всё как мы любим. На хребте такие виды открываются, не передать словами просто! Мы и прокачали скилл восхождения, и сделали много
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красивых фотографий, и налазались от души, и отдохнули даже на побережье со свежими креветками, мечта! Спасибо ещё раз огромное за всё! Это один из лучших маршрутов, которым влюбляет в себя Сахалин, в следствие чего хотим вернутся сюда вновь!

Спасибо Сергею за такое чудесное времяпрепровождение! Маршрут просто супер, всё как мы любим. На хребте такие
Спасибо Сергею за такое чудесное времяпрепровождение! Маршрут просто супер, всё как мы любим. На хребте такие
Спасибо Сергею за такое чудесное времяпрепровождение! Маршрут просто супер, всё как мы любим. На хребте такие
Спасибо Сергею за такое чудесное времяпрепровождение! Маршрут просто супер, всё как мы любим. На хребте такие
Спасибо Сергею за такое чудесное времяпрепровождение! Маршрут просто супер, всё как мы любим. На хребте такие
Спасибо Сергею за такое чудесное времяпрепровождение! Маршрут просто супер, всё как мы любим. На хребте такие
Спасибо Сергею за такое чудесное времяпрепровождение! Маршрут просто супер, всё как мы любим. На хребте такие
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Мария
Безумной красоты место, но подъем и спуск очень сложные, нам с мужем удалось пройти только половину пути, но и оттуда открываются замечательные виды 👍 Огромное спасибо гиду Ульяне за поддержку и терпение 🙏
Безумной красоты место, но подъем и спуск очень сложные, нам с мужем удалось пройти только половину
Безумной красоты место, но подъем и спуск очень сложные, нам с мужем удалось пройти только половину
Безумной красоты место, но подъем и спуск очень сложные, нам с мужем удалось пройти только половину
Безумной красоты место, но подъем и спуск очень сложные, нам с мужем удалось пройти только половину
Безумной красоты место, но подъем и спуск очень сложные, нам с мужем удалось пройти только половину
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Н
Одна из лучших экскурсий, но надо обязательно учитывать свою физическую подготовку, так как маршрут не из легких. Но потраченные усилия того стоят. Виды - шикарные! Огромное спасибо нашему проводнику, который нас подбадривал, поддерживал и помогал. ☺️
Одна из лучших экскурсий, но надо обязательно учитывать свою физическую подготовку, так как маршрут не из
Одна из лучших экскурсий, но надо обязательно учитывать свою физическую подготовку, так как маршрут не из
Одна из лучших экскурсий, но надо обязательно учитывать свою физическую подготовку, так как маршрут не из
Одна из лучших экскурсий, но надо обязательно учитывать свою физическую подготовку, так как маршрут не из
Одна из лучших экскурсий, но надо обязательно учитывать свою физическую подготовку, так как маршрут не из
Одна из лучших экскурсий, но надо обязательно учитывать свою физическую подготовку, так как маршрут не из
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Татьяна
Было просто супер!!! . Я только забралась только на вершину…. Больше силенок не хватило))). Но. . Теперь есть стимул вернуться ещё раз.
Было просто супер!!! . Я только забралась только на вершину…. Больше силенок не хватило))). Но. . Теперь есть стимул вернуться ещё раз.
Было просто супер!!! . Я только забралась только на вершину…. Больше силенок не хватило))). Но. . Теперь есть стимул вернуться ещё раз.
Было просто супер!!! . Я только забралась только на вершину…. Больше силенок не хватило))). Но. . Теперь есть стимул вернуться ещё раз.
Было просто супер!!! . Я только забралась только на вершину…. Больше силенок не хватило))). Но. . Теперь есть стимул вернуться ещё раз.
Было просто супер!!! . Я только забралась только на вершину…. Больше силенок не хватило))). Но. . Теперь есть стимул вернуться ещё раз.
Было просто супер!!! . Я только забралась только на вершину…. Больше силенок не хватило))). Но. . Теперь есть стимул вернуться ещё раз.
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Е
Понравиль все, с погодой повезло, виды фантастические. Был очень сильный ветер на хребте, немного скользко при спуске, так как 2 дня назад был дождь. Рекомендую
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