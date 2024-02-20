Сформированный застывшими лавовыми потоками, хребет Жданко покорит вас фантастическими панорамами! Вы пройдете по сказочной тропинке среди диких зарослей, увидите редкие растения и каменные кекуры. Подниметесь выше облаков и оцените величие горной природы Сахалина.
Описание экскурсии
День на лоне природы
По пути к точке старта мы поговорим о культуре и людях Сахалина. Заскочим на руины японского храма у берега Охотского моря и купим в дорогу пянсе — свежие корейские пирожки на пару. Далее нас ждет четырехчасовое восхождение на вершину хребта Жданко, раскрывающее всю силу дикой природы острова. Вы увидите гигантские лопухи, крапиву и медвежий бамбук. Подышите пьянящим горным воздухом и полюбуетесь видами Сахалина с высоты 682 метров.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость. Из Южно-Сахалинска до точки старта ехать около двух часов.
- Восхождение на хребет Жданко не из легких. В зависимости от вашей подготовки подъем и спуск занимают 7-8 часов (4 часа туда и 4 обратно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 84 туристов
Привет! Меня зовут Евгений, я коренной сахалинец. Люблю свой остров и с радостью помогу вам раскрыть его красоту. Покажу самые знаковые места: от маяка Анива до мыса Великан. Провожу всевозможные восхождения и погружения, пешие прогулки и многое другое. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
C
So ein krasser Trip! Jeder hier sagt uns, warum bloß seid ihr nicht im Sommer zum Wandern gekommen?? Seit heute wissen wir es: wir mussten einfach die Tour mit Evgenji
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А
Спасибо Сергею за такое чудесное времяпрепровождение! Маршрут просто супер, всё как мы любим. На хребте такие виды открываются, не передать словами просто! Мы и прокачали скилл восхождения, и сделали много
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Безумной красоты место, но подъем и спуск очень сложные, нам с мужем удалось пройти только половину пути, но и оттуда открываются замечательные виды 👍 Огромное спасибо гиду Ульяне за поддержку и терпение 🙏
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Н
Одна из лучших экскурсий, но надо обязательно учитывать свою физическую подготовку, так как маршрут не из легких. Но потраченные усилия того стоят. Виды - шикарные! Огромное спасибо нашему проводнику, который нас подбадривал, поддерживал и помогал. ☺️
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Было просто супер!!! . Я только забралась только на вершину…. Больше силенок не хватило))). Но. . Теперь есть стимул вернуться ещё раз.
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Е
Понравиль все, с погодой повезло, виды фантастические. Был очень сильный ветер на хребте, немного скользко при спуске, так как 2 дня назад был дождь. Рекомендую
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