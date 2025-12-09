Мои заказы

Из Южно-Сахалинска - на охоту за корюшкой

Морозная зима, жаркие эмоции и аромат свежей рыбы
Забудьте о городской суете — впереди день, полный драйва, смеха и свежего мороза.

Приглашаем на зимнюю охоту за сахалинской корюшкой, о которой помнят все, кто хоть раз держал в руках эту ароматную рыбу.

Мы сделаем всё, чтобы подлёдная рыбалка стала для вас не просто отдыхом, а приключением, которое захочется повторить.
Описание водной прогулки

Бескрайние ледяные просторы

  • Замёрзшие заливы, бухты и реки простираются до горизонта, сверкая под солнцем.
  • Вокруг — белоснежные пейзажи, словно сошедшие с открытки.

Таинство зимней рыбалки

  • Вы сможете сами испытать силу льда, делая первую лунку.
  • Палатки, жерлицы, блёсны — всё подготовлено специально для вас.
  • Момент, когда кивок дрогнет, а подо льдом мелькнёт серебро — ради этого сюда приезжают снова и снова.
  • Первая поклёвка — и очень скоро маленькая, но гордая рыба станет вашей добычей.

Сахалинский вкус и гостеприимство

  • Улов можно приготовить прямо на месте. Корюшка, обжаренная на сковороде в шатре, острый суп и чай из термоса — всё просто и невероятно вкусно.
  • Рядом с вами — тёплая компания. Здесь незнакомые люди быстро становятся друзьями.
  • Гид поделится историями о жизни у моря, старых традициях и рыбацких байках.

Организационные детали

  • Место ловли: озёра Тунайча, Изменчивое, Буссе, река Найба или побережье Охотского моря — выбор зависит от погоды и активности рыбы.
  • Заброска: на снегоходах из сёл Охотское или Стародубское.
  • Снаряжение: тёплый шатёр, стол, стулья и всё необходимое для комфортной рыбалки.
  • С вами поедет один из гидов нашей команды.

Включено в стоимость

  • Трансфер из Южно-Сахалинска и обратно.
  • Питание (жареный улов, хемультан — корейский суп из морепродуктов, горячий чай).
  • Снасти / прикормка.

Дополнительные расходы

  • Аренда экипировки (все тёплые вещи).
  • Спиртное, индивидуальное питание (по желанию).

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный10 000 ₽
Индивидуальный (до 4х гостей)40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 560 туристов
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотой
читать дальше

и богатой историей с вами. Наш опыт и знания гарантируют вам незабываемое путешествие! Почему выбирают нас? Мы состоим в едином Федеральном реестре туроператоров. Знаем все скрытые жемчужины Сахалина и Курил. Заботимся о вашем комфорте и безопасности на протяжении всего путешествия. Всегда на связи и готовы помочь вам решить любые вопросы. Ваш комфорт — наш приоритет. Предлагаем конкурентные цены на наши услуги.

