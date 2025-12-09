Забудьте о городской суете — впереди день, полный драйва, смеха и свежего мороза.
Приглашаем на зимнюю охоту за сахалинской корюшкой, о которой помнят все, кто хоть раз держал в руках эту ароматную рыбу.
Мы сделаем всё, чтобы подлёдная рыбалка стала для вас не просто отдыхом, а приключением, которое захочется повторить.
Описание водной прогулки
Бескрайние ледяные просторы
- Замёрзшие заливы, бухты и реки простираются до горизонта, сверкая под солнцем.
- Вокруг — белоснежные пейзажи, словно сошедшие с открытки.
Таинство зимней рыбалки
- Вы сможете сами испытать силу льда, делая первую лунку.
- Палатки, жерлицы, блёсны — всё подготовлено специально для вас.
- Момент, когда кивок дрогнет, а подо льдом мелькнёт серебро — ради этого сюда приезжают снова и снова.
- Первая поклёвка — и очень скоро маленькая, но гордая рыба станет вашей добычей.
Сахалинский вкус и гостеприимство
- Улов можно приготовить прямо на месте. Корюшка, обжаренная на сковороде в шатре, острый суп и чай из термоса — всё просто и невероятно вкусно.
- Рядом с вами — тёплая компания. Здесь незнакомые люди быстро становятся друзьями.
- Гид поделится историями о жизни у моря, старых традициях и рыбацких байках.
Организационные детали
- Место ловли: озёра Тунайча, Изменчивое, Буссе, река Найба или побережье Охотского моря — выбор зависит от погоды и активности рыбы.
- Заброска: на снегоходах из сёл Охотское или Стародубское.
- Снаряжение: тёплый шатёр, стол, стулья и всё необходимое для комфортной рыбалки.
- С вами поедет один из гидов нашей команды.
Включено в стоимость
- Трансфер из Южно-Сахалинска и обратно.
- Питание (жареный улов, хемультан — корейский суп из морепродуктов, горячий чай).
- Снасти / прикормка.
Дополнительные расходы
- Аренда экипировки (все тёплые вещи).
- Спиртное, индивидуальное питание (по желанию).
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|10 000 ₽
|Индивидуальный (до 4х гостей)
|40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 560 туристов
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотой
