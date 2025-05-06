Вы окажетесь в окружении нетронутой природы, наполненной жизнью и красотой.
Причудливые скалы и величественные утёсы, которые, подобно стражам древности, хранят тайны своего времени, птичьи базары, тишина и безмятежность — всё это ждёт вас в программе.
Дорога не будет лёгкой — она извивается, словно река, наполняя сердце приключениями, но каждое преодоление станет шагом к открытию новых горизонтов.
Причудливые скалы и величественные утёсы, которые, подобно стражам древности, хранят тайны своего времени, птичьи базары, тишина и безмятежность — всё это ждёт вас в программе.
Дорога не будет лёгкой — она извивается, словно река, наполняя сердце приключениями, но каждое преодоление станет шагом к открытию новых горизонтов.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Из Южно-Сахалинска мы направимся в село Охотское. Проедем вдоль побережья Охотского моря, спустимся к пляжу и прокатимся по золотистому песчаному берегу. Затем погрузимся в лесную чащу, чтобы преодолеть перевал, ведущий к мысу Птичьему.
У мыса вас ждёт прогулка вдоль обрыва. Вы сможете добраться до птичьего базара и запечатлеть незабываемые моменты на камеру. Если повезёт, отыщете местную ягоду клоповку (по сезону). Затем будет свободное время на пляже, чтобы в тишине насладиться великолепием этого дикого уголка.
Переходим к активной части! С помощью каната преодолеем подъём наверх, и вот он — памятник природы, мыс Великан, величественно вздымающийся над морем.
Организационные детали
- Поедем на подготовленном внедорожнике Toyota Land Cruiser. Время в дороге — около 3 часов в одну сторону (100 км)
- Программа подойдёт взрослым и детям с минимальным уровнем физической подготовки
- Возьмите перекус в дорогу
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид на Сахалине
Здравствуйте, меня зовут Сергей, мне 41 год. Родился и вырос на о. Сахалин, в маленьком и уютном городке Южно-Сахалинск, увлекаюсь джиппингом и природой. Предлагаю вам вместе со мной исследовать все самые интересные и труднодоступные места нашего острова!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ася
6 мая 2025
Спасибо Сергею за интересную экскурсию! По дороге узнали много интересного о Сахалине, местных жителях и о достопримечательностях острова!
Отдельное СПАСИБО за маяк ❤
Отдельное СПАСИБО за маяк ❤
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