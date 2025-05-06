Вы окажетесь в окружении нетронутой природы, наполненной жизнью и красотой. Причудливые скалы и величественные утёсы, которые, подобно стражам древности, хранят тайны своего времени, птичьи базары, тишина и безмятежность — всё это ждёт вас в программе. Дорога не будет лёгкой — она извивается, словно река, наполняя сердце приключениями, но каждое преодоление станет шагом к открытию новых горизонтов.

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Описание экскурсии

Из Южно-Сахалинска мы направимся в село Охотское. Проедем вдоль побережья Охотского моря, спустимся к пляжу и прокатимся по золотистому песчаному берегу. Затем погрузимся в лесную чащу, чтобы преодолеть перевал, ведущий к мысу Птичьему.

У мыса вас ждёт прогулка вдоль обрыва. Вы сможете добраться до птичьего базара и запечатлеть незабываемые моменты на камеру. Если повезёт, отыщете местную ягоду клоповку (по сезону). Затем будет свободное время на пляже, чтобы в тишине насладиться великолепием этого дикого уголка.

Переходим к активной части! С помощью каната преодолеем подъём наверх, и вот он — памятник природы, мыс Великан, величественно вздымающийся над морем.

Организационные детали