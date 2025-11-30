Королевского и камчатского краба ловят только на Сахалине. И он вдвойне вкуснее, если добыт своим трудом. Это можно сделать на побережье Охотского моря. Именно там краб обитает в таком изобилии, что даже новичок может рассчитывать на достойный результат. Мы научим вас секретам «тихой охоты», приготовим улов в шатре прямо на берегу, а заодно научим правильно есть краба.

Описание водной прогулки

Крабалка на Сахалине — что это?

Это возможность узнать все тонкости подлёдной ловли, поймать краба и насладиться вкусом свежайшего деликатеса, сваренного прямо на льду!

Как это будет

Наши профессиональные рыбаки проведут вас на место для ловли крабов, где покажут мастер-класс по бурению лунок и установке снастей.

Славно потрудиться — и поесть

Мы устроим для вас обед в комфортабельном тёплом шатре, где также можно погреться в любой момент. И обязательно расскажем, как употреблять в пищу местный деликатес. Так что обратно в город вы вернётесь не только сытыми и довольными, но и подкованными в вопросах сахалинского застолья.

Организационные детали