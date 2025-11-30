Королевского и камчатского краба ловят только на Сахалине. И он вдвойне вкуснее, если добыт своим трудом. Это можно сделать на побережье Охотского моря.
Именно там краб обитает в таком изобилии, что даже новичок может рассчитывать на достойный результат.
Мы научим вас секретам «тихой охоты», приготовим улов в шатре прямо на берегу, а заодно научим правильно есть краба.
Описание водной прогулки
Крабалка на Сахалине — что это?
Это возможность узнать все тонкости подлёдной ловли, поймать краба и насладиться вкусом свежайшего деликатеса, сваренного прямо на льду!
Как это будет
Наши профессиональные рыбаки проведут вас на место для ловли крабов, где покажут мастер-класс по бурению лунок и установке снастей.
Славно потрудиться — и поесть
Мы устроим для вас обед в комфортабельном тёплом шатре, где также можно погреться в любой момент. И обязательно расскажем, как употреблять в пищу местный деликатес. Так что обратно в город вы вернётесь не только сытыми и довольными, но и подкованными в вопросах сахалинского застолья.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- На крабалку допускаются дети от 10 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор на Сахалине
Провела экскурсии для 595 туристов
В 2022 году мы загорелись идеей показать всю красоту Сахалина путешественникам. Тогда всё начиналось с энтузиазма и мечты об интересных путешествиях. Сегодня мы выросли и предлагаем гораздо больше, чем просто
