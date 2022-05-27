Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету

Проплыть по морю, взойти на действующие вулканы, полюбоваться скалами из лавы

Притягательный и таинственный остров цепляет всех, кому посчастливилось на нём побывать, своими не до конца потухшими вулканами и сопками, кипящими озёрами, необычными скалами, образованными застывшей лавой. Вас ждёт двухдневное морское путешествие и стаи дельфинов, сопровождающие корабли.

Вы заглянете в кальдеры вулканов, искупаетесь в термальных источниках, побродите по фумарольному полю. Сюда хочется вернуться, а мысли раз за разом возвращаются к непривычным и пленяющим пейзажам. Едем с нами, чтобы в этом убедиться!
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
Кунашир до мурашек: путь на «другую» планету
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Из-за неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств программа может быть скорректирована, в том числе, в зависимости от расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.

Билеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером. Для вашего удобства рекомендуем покупать только возвратные билеты.
Рекомендуем брать обратные билеты на рейсы через день после окончания тура, чтобы иметь запас на случай задержки корабля. Например, если тур заканчивается 20 сентября, обратные билеты следует брать на 22 сентября.

Данный маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и с водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Южно-Сахалинск, гостиница, 9:00. Участники должны прилететь в Южно-Сахалинск накануне (проживание и питание оплачивается самостоятельно) , так как если прилететь в день старта, можно не успеть на теплоход
Завершение: Южно-Сахалинск, гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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